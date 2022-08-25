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https://sputniknews.com.tr/20220825/2021de-300-tlye-hazirlanan-okul-cantasi-bu-yil-kac-liraya-hazirlanacak-1060386684.html
2021'de 300 TL’ye hazırlanan okul çantası bu yıl kaç liraya hazırlanacak?
2021'de 300 TL’ye hazırlanan okul çantası bu yıl kaç liraya hazırlanacak?
Okullar için hazırlıklar başladı. Okul hazırlıklarında velilerin en önemli gider kalemini kırtasiye harcamaları oluşturuyor. Tüm Kırtasiyeciler Derneği'nin... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T15:49+0300
2022-08-25T15:49+0300
türkiye
kırtasiye
okul
okul öncesi eğitim
okul çantası
kalem
eğitim
yüz yüze eğitim
milli eğitim bakanlığı (meb)
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2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Velilerin harcama kalemlerinin başından kırtasiye ürünleri geliyor. Kırtasiye maliyetlerinde geçen yıl ile bu yola arsındaki fark Tüm Kırtasiyeciler Derneği'nin verileriyle ortaya koydu. 2021 yılında ortalama 300 TL’ye hazırlana bir okul çantası bu yıl 600 TL’nin üzerine çıktı.Derneğin verilerine göre okul malzemelerinin 2021-2022 fiyatları şu şekilde oldu:‘Artış kırtasiye sektöründen kaynaklanmıyor’Sputnik’e değerlendirme yapan Tüm Kırtasiyeciler Derneği Genel Sekreteri İrem Özkal “Tercihlere ve alınan ürünlere göre fiyatlar değişiyor. Ama yeni okula başlayan bir öğrencinin çantası ortalama olarak 600 ila 850 TL’ye hazırlanabiliyor. Geçen seneki rakamlara oranla elbette bu sene bir artış var. Ama bu kırtasiye sektöründen kaynaklanan bir artış değil. Kırtasiye mağazalarımızdan velilerimiz kendileri de araştırma yaparak CE sertifikalı, güvenilir ürünler arasından bütçelerine en uygun fiyatla ürünlere ulaşabilirler. Kırtasiye ürünleri, eğitimin bir parçasıdır” değerlendirmesini yaptı.‘Fiyatlar yüzünden bize kızıyorlar’Geçtiğimiz yıl ,ile bu yıl arasında yüzde yüze yakın bir fiyat artışı olduğuna dikkat çeken, Ankara’da kırtasiyecilik yapan İbrahim Serdar Şen ise “Veliler gelip fiyatları görüyor. Sanki sadece kırtasiye ürünlerine zam gelmiş gibi bize kızıyorlar. Biz aldığımız fiyatların üzerine küçük karlar ile satış yapıyoruz. Ama veliler sitemlerini bize gösteriyor” dedi.
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kırtasiye, okul, okul öncesi eğitim, okul çantası, kalem, eğitim, yüz yüze eğitim, milli eğitim bakanlığı (meb)
kırtasiye, okul, okul öncesi eğitim, okul çantası, kalem, eğitim, yüz yüze eğitim, milli eğitim bakanlığı (meb)

2021'de 300 TL’ye hazırlanan okul çantası bu yıl kaç liraya hazırlanacak?

15:49 25.08.2022
© AAOkul alışverişi
Okul alışverişi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© AA
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Özel
Okullar için hazırlıklar başladı. Okul hazırlıklarında velilerin en önemli gider kalemini kırtasiye harcamaları oluşturuyor. Tüm Kırtasiyeciler Derneği'nin verilerine göre geçen sene 300 TL’ye hazırlanan okul çantası 2022’de 600 TL’ye hazırlanıyor.
2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Velilerin harcama kalemlerinin başından kırtasiye ürünleri geliyor. Kırtasiye maliyetlerinde geçen yıl ile bu yola arsındaki fark Tüm Kırtasiyeciler Derneği'nin verileriyle ortaya koydu. 2021 yılında ortalama 300 TL’ye hazırlana bir okul çantası bu yıl 600 TL’nin üzerine çıktı.
Derneğin verilerine göre okul malzemelerinin 2021-2022 fiyatları şu şekilde oldu:
Yazı defteri küçük 60 yp. plstik kapak: 6,00 - 11,75
Resim defteri küçük 40 yp.: 6,00 - 9,00
Okul makası küt uçlu: 6,50 - 11,50
Stick yapıştırıcı: 6,50 - 9,90
Kalem çantası: 12,50 - 30,00
Kalemtraş: 4,50 - 5,20
Silgi: 3,00 - 3,50
Kurşun kalem 12li: 13,50 - 19,20
Kırmızı kalem: 2,50 - 2,70
Ataç: 4,50 - 5,25
Sayı çubuğu / fasulye: 7,50 - 21,00
Abaküs: 10,00 - 33,20
Oyun hamuru: 17,50 - 31,90
Sunum dosyası 40lı : 15,00 - 30,50
Kuru boya 12li: 17,50 -24,00
Pastel boya 12li : 15,00 - 22,50
Elişi kağıdı 10lu: 6,50 - 8,00
Matara: 30,00 - 50,00
Beslenme çantası: 39,00 - 65,00
Sırt çantası: 100,00 - 175,00
Parmak boyası: 17,50 - 26,00
Fon kartonu 10lu: 20,00 - 36,90
TOPLAM: 361,00 - 631,00

‘Artış kırtasiye sektöründen kaynaklanmıyor’

Sputnik’e değerlendirme yapan Tüm Kırtasiyeciler Derneği Genel Sekreteri İrem Özkal “Tercihlere ve alınan ürünlere göre fiyatlar değişiyor. Ama yeni okula başlayan bir öğrencinin çantası ortalama olarak 600 ila 850 TL’ye hazırlanabiliyor. Geçen seneki rakamlara oranla elbette bu sene bir artış var. Ama bu kırtasiye sektöründen kaynaklanan bir artış değil. Kırtasiye mağazalarımızdan velilerimiz kendileri de araştırma yaparak CE sertifikalı, güvenilir ürünler arasından bütçelerine en uygun fiyatla ürünlere ulaşabilirler. Kırtasiye ürünleri, eğitimin bir parçasıdır” değerlendirmesini yaptı.

‘Fiyatlar yüzünden bize kızıyorlar’

Geçtiğimiz yıl ,ile bu yıl arasında yüzde yüze yakın bir fiyat artışı olduğuna dikkat çeken, Ankara’da kırtasiyecilik yapan İbrahim Serdar Şen ise “Veliler gelip fiyatları görüyor. Sanki sadece kırtasiye ürünlerine zam gelmiş gibi bize kızıyorlar. Biz aldığımız fiyatların üzerine küçük karlar ile satış yapıyoruz. Ama veliler sitemlerini bize gösteriyor” dedi.
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