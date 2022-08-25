https://sputniknews.com.tr/20220825/2021de-300-tlye-hazirlanan-okul-cantasi-bu-yil-kac-liraya-hazirlanacak-1060386684.html

2021'de 300 TL’ye hazırlanan okul çantası bu yıl kaç liraya hazırlanacak?

2021'de 300 TL’ye hazırlanan okul çantası bu yıl kaç liraya hazırlanacak?

Okullar için hazırlıklar başladı. Okul hazırlıklarında velilerin en önemli gider kalemini kırtasiye harcamaları oluşturuyor. Tüm Kırtasiyeciler Derneği'nin... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T15:49+0300

2022-08-25T15:49+0300

2022-08-25T15:49+0300

türkiye

kırtasiye

okul

okul öncesi eğitim

okul çantası

kalem

eğitim

yüz yüze eğitim

milli eğitim bakanlığı (meb)

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2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Velilerin harcama kalemlerinin başından kırtasiye ürünleri geliyor. Kırtasiye maliyetlerinde geçen yıl ile bu yola arsındaki fark Tüm Kırtasiyeciler Derneği'nin verileriyle ortaya koydu. 2021 yılında ortalama 300 TL’ye hazırlana bir okul çantası bu yıl 600 TL’nin üzerine çıktı.Derneğin verilerine göre okul malzemelerinin 2021-2022 fiyatları şu şekilde oldu:‘Artış kırtasiye sektöründen kaynaklanmıyor’Sputnik’e değerlendirme yapan Tüm Kırtasiyeciler Derneği Genel Sekreteri İrem Özkal “Tercihlere ve alınan ürünlere göre fiyatlar değişiyor. Ama yeni okula başlayan bir öğrencinin çantası ortalama olarak 600 ila 850 TL’ye hazırlanabiliyor. Geçen seneki rakamlara oranla elbette bu sene bir artış var. Ama bu kırtasiye sektöründen kaynaklanan bir artış değil. Kırtasiye mağazalarımızdan velilerimiz kendileri de araştırma yaparak CE sertifikalı, güvenilir ürünler arasından bütçelerine en uygun fiyatla ürünlere ulaşabilirler. Kırtasiye ürünleri, eğitimin bir parçasıdır” değerlendirmesini yaptı.‘Fiyatlar yüzünden bize kızıyorlar’Geçtiğimiz yıl ,ile bu yıl arasında yüzde yüze yakın bir fiyat artışı olduğuna dikkat çeken, Ankara’da kırtasiyecilik yapan İbrahim Serdar Şen ise “Veliler gelip fiyatları görüyor. Sanki sadece kırtasiye ürünlerine zam gelmiş gibi bize kızıyorlar. Biz aldığımız fiyatların üzerine küçük karlar ile satış yapıyoruz. Ama veliler sitemlerini bize gösteriyor” dedi.

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2022

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kırtasiye, okul, okul öncesi eğitim, okul çantası, kalem, eğitim, yüz yüze eğitim, milli eğitim bakanlığı (meb)