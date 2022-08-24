https://sputniknews.com.tr/20220824/yunanistan-agustosta-25-bin-gocmen--turkiyeden-yunanistana-girmeye-calisti-1060344153.html
Yunanistan: Ağustos’ta 25 bin kaçak göçmen, Türkiye’den Yunanistan’a girmeye çalıştı
Yunanistan: Ağustos’ta 25 bin kaçak göçmen, Türkiye’den Yunanistan’a girmeye çalıştı
Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, büyük kısmı Suriyeli olan 25 bin göçmenin ağustosta Meriç nehri üzerinden Türkiye’den Yunanistan’a... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T19:30+0300
2022-08-24T19:30+0300
2022-08-24T19:32+0300
dünya
yunanistan
türkiye
göçmen
meriç nehri
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Yunan medyasına konuşan Theodorikakos, “Henüz bitmeyen ağustos ayında, 25 bin kaçak göçmen, Meriç Nehri üzerindeki Türkiye-Yunanistan sınırından ülkemize geçmeye çalıştı. Bu veriler, Türkiye'nin göçü sistematik olarak bir araç olarak kullandığının kanıtı” ifadesini kullandı.Göçmenlerin büyük kısmının Suriyeli olduğunu kaydeden Bakan, “Türk makamlar onları önce gözaltına alıyor, sonra ikilem karşısında bırakıyor, ya sınırdan Yunanistan’a geçecekler ya da Suriye’ye dönecekler. Türkler, yaz aylarında Meriç nehrindeki ani su azalmasından yararlanıyor. Onlar, göçmen gruplarını nehir üzerindeki adacıklara gönderiyor, ardından Yunanistan’daki sivil toplum örgütlerine başvuruyorlar. Onlar da göçmenler tehlikede olduğu yalan bahaneyle Yunanistan’da kurtarma operasyonu düzenlenmesi için Avrupa’daki ilgili kurumlara başvuruyorlar. Yunan makamlar, çaresiz insanlara yanlış umutlar aşılayan kaçakçılar için taşımacı haline gelmek istemiyor” dedi.Evros bölgesinde, toplam uzunluğu 200 km olan Yunanistan-Türkiye sınırına inşa edilen duvarın halihazırda 37.5 km uzunluğunda olduğunu anımsatan Theodorikakos, duvarın bulunduğu bölgede sınır geçişiyle ilgili durumun çok daha iyi olduğu için Ulusal Güvenlik Konseyi’nin duvarı uzatma kararı aldığını söyledi.Yunan bakan ayrıca önümüzdeki günlerde 250 sınır muhafıza çalışanını daha işe alacaklarını, sınırdaki teknik izleme ve kontrol araçlarının da modernize edileceğini kaydetti.
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yunanistan, türkiye, göçmen, meriç nehri
yunanistan, türkiye, göçmen, meriç nehri
Yunanistan: Ağustos’ta 25 bin kaçak göçmen, Türkiye’den Yunanistan’a girmeye çalıştı
19:30 24.08.2022 (güncellendi: 19:32 24.08.2022) Abone ol
Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, büyük kısmı Suriyeli olan 25 bin göçmenin ağustosta Meriç nehri üzerinden Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalıştığını belirtti.
Yunan medyasına konuşan Theodorikakos, “Henüz bitmeyen ağustos ayında, 25 bin kaçak göçmen, Meriç Nehri üzerindeki Türkiye-Yunanistan sınırından ülkemize geçmeye çalıştı. Bu veriler, Türkiye'nin göçü sistematik olarak bir araç olarak kullandığının kanıtı” ifadesini kullandı.
Göçmenlerin büyük kısmının Suriyeli olduğunu kaydeden Bakan, “Türk makamlar onları önce gözaltına alıyor, sonra ikilem karşısında bırakıyor, ya sınırdan Yunanistan’a geçecekler ya da Suriye’ye dönecekler. Türkler, yaz aylarında Meriç nehrindeki ani su azalmasından yararlanıyor. Onlar, göçmen gruplarını nehir üzerindeki adacıklara gönderiyor, ardından Yunanistan’daki sivil toplum örgütlerine başvuruyorlar. Onlar da göçmenler tehlikede olduğu yalan bahaneyle Yunanistan’da kurtarma operasyonu düzenlenmesi için Avrupa’daki ilgili kurumlara başvuruyorlar. Yunan makamlar, çaresiz insanlara yanlış umutlar aşılayan kaçakçılar için taşımacı haline gelmek istemiyor” dedi.
Evros bölgesinde, toplam uzunluğu 200 km olan Yunanistan-Türkiye sınırına inşa edilen duvarın halihazırda 37.5 km uzunluğunda olduğunu anımsatan Theodorikakos, duvarın bulunduğu bölgede sınır geçişiyle ilgili durumun çok daha iyi olduğu için Ulusal Güvenlik Konseyi’nin duvarı uzatma kararı aldığını söyledi.
Yunan bakan ayrıca önümüzdeki günlerde 250 sınır muhafıza çalışanını daha işe alacaklarını, sınırdaki teknik izleme ve kontrol araçlarının da modernize edileceğini kaydetti.