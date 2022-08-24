https://sputniknews.com.tr/20220824/umit-ozdag-davutoglunu-hedef-aldi-sen-bu-ulkeye-damat-feritten-daha-fazla-zarar-verdin-1060319695.html
Ümit Özdağ, Davutoğlu'nu hedef aldı: 'Sen bu ülkeye Damat Ferit'ten daha fazla zarar verdin'
Ümit Özdağ, Davutoğlu'nu hedef aldı: 'Sen bu ülkeye Damat Ferit'ten daha fazla zarar verdin'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Suriyeli sığınmacılarla ilgili 'Güvenli bir geri dönüşün altyapısını... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T09:54+0300
2022-08-24T09:54+0300
2022-08-24T09:54+0300
politika
ümit özdağ
ahmet davutoğlu
suriye
sığınmacı
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Davutoğlu, dün akşam sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, “İşimiz hamaset ve popülizm değil, gerçekçi çözümdür. Düzensiz göç sorunu akıl ve vicdanla çözülmelidir. Gönüllü, onurlu ve güvenli bir geri dönüşün altyapısını oluşturup, bunu hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.'Senin sorunun milli kimliğinin olmaması'Bu sözlere tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Davutoğlu’na Twitter hesabından yanıt verdi:“Hâlâ hiç akıllanmadın Ahmet Davutoğlu. Senin sorunun milli kimliğinin olmaması. Türk aklı/vicdanı/ruhuna sahip değilsin. Bu ülkeyi işgal ettirdin. Hâlâ halkın yanında olmak mavrasını tekrarlıyorsun. Sen bu ülkeye Damat Ferit'ten daha fazla zarar verdin. Çık karşıma TV'de yüreğin varsa.”
suriye
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MIA „Rosiya Segodnya“
ümit özdağ, ahmet davutoğlu, suriye, sığınmacı
ümit özdağ, ahmet davutoğlu, suriye, sığınmacı
Ümit Özdağ, Davutoğlu'nu hedef aldı: 'Sen bu ülkeye Damat Ferit'ten daha fazla zarar verdin'
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Suriyeli sığınmacılarla ilgili 'Güvenli bir geri dönüşün altyapısını oluşturacağız' sözlerine tepki gösterdi. Özdağ, "Sen bu ülkeye Damat Ferit'ten daha fazla zarar verdin. Çık karşıma TV'de yüreğin varsa" dedi.
Davutoğlu, dün akşam sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, “İşimiz hamaset ve popülizm değil, gerçekçi çözümdür. Düzensiz göç sorunu akıl ve vicdanla çözülmelidir. Gönüllü, onurlu ve güvenli bir geri dönüşün altyapısını oluşturup, bunu hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.
'Senin sorunun milli kimliğinin olmaması'
Bu sözlere tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Davutoğlu’na Twitter hesabından yanıt verdi:
“Hâlâ hiç akıllanmadın Ahmet Davutoğlu. Senin sorunun milli kimliğinin olmaması. Türk aklı/vicdanı/ruhuna sahip değilsin. Bu ülkeyi işgal ettirdin. Hâlâ halkın yanında olmak mavrasını tekrarlıyorsun. Sen bu ülkeye Damat Ferit'ten daha fazla zarar verdin. Çık karşıma TV'de yüreğin varsa.”