https://sputniknews.com.tr/20220824/umit-ozdag-davutoglunu-hedef-aldi-sen-bu-ulkeye-damat-feritten-daha-fazla-zarar-verdin-1060319695.html

Ümit Özdağ, Davutoğlu'nu hedef aldı: 'Sen bu ülkeye Damat Ferit'ten daha fazla zarar verdin'

Ümit Özdağ, Davutoğlu'nu hedef aldı: 'Sen bu ülkeye Damat Ferit'ten daha fazla zarar verdin'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Suriyeli sığınmacılarla ilgili 'Güvenli bir geri dönüşün altyapısını... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T09:54+0300

2022-08-24T09:54+0300

2022-08-24T09:54+0300

politika

ümit özdağ

ahmet davutoğlu

suriye

sığınmacı

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Davutoğlu, dün akşam sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, “İşimiz hamaset ve popülizm değil, gerçekçi çözümdür. Düzensiz göç sorunu akıl ve vicdanla çözülmelidir. Gönüllü, onurlu ve güvenli bir geri dönüşün altyapısını oluşturup, bunu hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.'Senin sorunun milli kimliğinin olmaması'Bu sözlere tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Davutoğlu’na Twitter hesabından yanıt verdi:“Hâlâ hiç akıllanmadın Ahmet Davutoğlu. Senin sorunun milli kimliğinin olmaması. Türk aklı/vicdanı/ruhuna sahip değilsin. Bu ülkeyi işgal ettirdin. Hâlâ halkın yanında olmak mavrasını tekrarlıyorsun. Sen bu ülkeye Damat Ferit'ten daha fazla zarar verdin. Çık karşıma TV'de yüreğin varsa.”

suriye

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ümit özdağ, ahmet davutoğlu, suriye, sığınmacı