https://sputniknews.com.tr/20220824/turkiye-sudan-arasinda-tarim-isi-yapacak-ortak-sirket-kurulacak-1060348917.html

Türkiye-Sudan arasında tarım işi yapacak ortak şirket kurulacak

Türkiye-Sudan arasında tarım işi yapacak ortak şirket kurulacak

Türkiye Unitrak Dış Ticaret ve Yatırım AŞ ile Sudan El-Cezire Tarım Projesi Şirketi arasında ortak şirket kurma anlaşması imzalandı. 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T21:53+0300

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Sudan'ın Başkenti Hartum'da düzenlenen imza törenine Sudan Tarım ve Orman Bakan Vekili Ebubekir Ömer El-Büşra, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Trakya Bölgesi Sorumlusu Mahmud Şahin, Ziraat Katılım Bankası Sudan Şubesi Müdürü Hakkı Erçetin, Sudan Ziraat Bankası Genel Müdürü Muhammed Adem Abdülkerim, Sudan El-Cezire Tarım Projesi Başkanı Ömer Merzuk ve iki şirketin yöneticileri katıldı.Büyükelçi Neziroğlu, programda yaptığı konuşmada, "Sudan'da ikili ilişkilerde birçok alanda gelişmeler oldu. Bu alanların başında tarım geliyor. Bugün de tarım alanındaki işbirliğini taçlandıracak bir projeye imza atıyoruz. Sudan ve Türkiye özel ve kamu sektörün yanı sıra üniversitelerin de bu anlaşmada yeri vardır" dedi.El-Cezire projesinin Türkiye'nin Güney Anadolu Bölgesi'ndeki GAP'a benzer bir proje olduğuna dikkati çeken Neziroğlu, Sudan'da Türkiye'nin tecrübesine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.İmza töreninin ardından AA muhabirine açıklama yapan Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Trakya Bölgesi Sorumlusu ve Trakya Kalkınma Ajansı Sorumlusu Şahin, anlaşma ile ilgili şunları kaydetti:'Rüyamız gerçekleşiyor'Sudan El-Cezire Tarım Projesi Başkanı Ömer Merzuk da "Bugün rüyamız gerçekleşiyor. İmzaladığımız bu anlaşma doğrultusunda kurulacak şirket, tarım makineleri ve tohum üretiminde çalışacak. Bu şirketin hisselerinin yüzde 40'ı Sudan tarafına kalan hisseler de Türk tarafına ait olacak. Şirket, tescil işlemlerinin bitmesinin ardından faaliyete geçecek" şeklinde konuştu.Unitrak Dış Ticaret ve Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Ören ise şirketin Trakya'da 12 firmasının bir araya gelerek kurulan dış ticaret firması olduğunu belirtti.Kurulacak şirketin Cez-Trak isminde olacağını aktaran Ören, bu şirket vasıtasıyla da Türkiye'nin elde ettiği becerileri, tecrübeleri ve başarıları Sudan'da da hayata geçirmek istediklerini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20181025/turkiye-sudan-arasinda-tarimsal-ticaret-gelistirme-hedef-1035831100.html

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