Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220824/tek-yumurta-ikizleri-yksden-ayni-puani-aldi-ayni-universitenin-ayni-bolumune-yerlesti-1060333203.html
Tek yumurta ikizleri YKS'den aynı puanı aldı, aynı üniversitenin aynı bölümüne yerleşti
Tek yumurta ikizleri YKS'den aynı puanı aldı, aynı üniversitenin aynı bölümüne yerleşti
Arnavutköy’de yaşayan Serdar ve Serhat Asker isimli ikiz kardeşler YKS sınavından da aynı puanı aldı ve aynı üniversiteye yerleşti. İkizlerin gelecek planı ise... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T14:55+0300
2022-08-24T15:07+0300
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
türkiye
ikiz kardeşler
üniversite
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1060332899_60:0:1084:576_1920x0_80_0_0_e1fcc1bc1a69d9470c296461de7bb2c6.jpg
Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi’nde yaşayan 2004 doğumlu olan Serhat Asker ve Serdar Asker tek yumurta ikizi olarak dünyaya geldi. Birbirlerinin mutlulukları ile mutlu olan, hüzünleri ile hüzünlenen ikizler zaman zaman farkında olmadan aynı kelimeleri bile konuşuyor. ‘Bizi aynı sınıflara almıyorlardı’Konuya ilişkin konuşan Serdar ve Serhat Asker, “Üniversite sınavına kadar çok sıkıntı yaşadık. İlk başta askeri üniversiteye başvuru yaptık, çok benzediğimiz için bizi sınava almadılar. Bizim TC kimlik numaralarımız da birbirine çok benzediği için böyle bir problem yaşadık. Okul sınavlarında da sürekli problem yaşadık, sınavlara girerken bizi aynı sınıflara almıyorlardı” şeklinde konuştu‘Aynı şehir, aynı bölüm, aynı üniversiteyi kazandık’Asker kardeşler, “Üniversite sınavına beraber çalıştık, hep aynı soruları çözdük, aynı kaynaklardan faydalandık ve bu sınava girerken herkesin aklında tek soru vardı ‘Kim daha iyi yapacak?’ Birbirimizle iddiaya girdik sınava girdik ve çıktık. Bu sefer hocalarımız da bize ‘İmkansız, biriniz çok düşük biriniz çok yüksek alacaksınız’ falan diyorlardı. Sınavlar açıklandı, bir baktık ki netler aynı, puanlar aynı ve sıralama da aynı. Biz bu sefer üniversite tercihi yaptık ve aynı üniversiteyi kazandık ve aynı şehre gideceğiz, aynı bölümde okuyacağız ve aynı evde kalacağız” ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1060332899_188:0:956:576_1920x0_80_0_0_e24c22b67eeb57042ee9c275e67f8591.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ikiz kardeşler, üniversite
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ikiz kardeşler, üniversite

Tek yumurta ikizleri YKS'den aynı puanı aldı, aynı üniversitenin aynı bölümüne yerleşti

14:55 24.08.2022 (güncellendi: 15:07 24.08.2022)
© İHASerdar ve Serhat Asker
Serdar ve Serhat Asker - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© İHA
Abone olTelegram
Arnavutköy’de yaşayan Serdar ve Serhat Asker isimli ikiz kardeşler YKS sınavından da aynı puanı aldı ve aynı üniversiteye yerleşti. İkizlerin gelecek planı ise aynı kurumda aynı pozisyonda çalışmak.
Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi’nde yaşayan 2004 doğumlu olan Serhat Asker ve Serdar Asker tek yumurta ikizi olarak dünyaya geldi. Birbirlerinin mutlulukları ile mutlu olan, hüzünleri ile hüzünlenen ikizler zaman zaman farkında olmadan aynı kelimeleri bile konuşuyor.
© İHA İkizler bu yıl ise YKS sınavından aynı puanı alarak aynı üniversiteye yerleşti.
 İkizler bu yıl ise YKS sınavından aynı puanı alarak aynı üniversiteye yerleşti. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
İkizler bu yıl ise YKS sınavından aynı puanı alarak aynı üniversiteye yerleşti.
© İHA

‘Bizi aynı sınıflara almıyorlardı’

Konuya ilişkin konuşan Serdar ve Serhat Asker, “Üniversite sınavına kadar çok sıkıntı yaşadık. İlk başta askeri üniversiteye başvuru yaptık, çok benzediğimiz için bizi sınava almadılar. Bizim TC kimlik numaralarımız da birbirine çok benzediği için böyle bir problem yaşadık. Okul sınavlarında da sürekli problem yaşadık, sınavlara girerken bizi aynı sınıflara almıyorlardı” şeklinde konuştu

‘Aynı şehir, aynı bölüm, aynı üniversiteyi kazandık’

Asker kardeşler, “Üniversite sınavına beraber çalıştık, hep aynı soruları çözdük, aynı kaynaklardan faydalandık ve bu sınava girerken herkesin aklında tek soru vardı ‘Kim daha iyi yapacak?’ Birbirimizle iddiaya girdik sınava girdik ve çıktık. Bu sefer hocalarımız da bize ‘İmkansız, biriniz çok düşük biriniz çok yüksek alacaksınız’ falan diyorlardı. Sınavlar açıklandı, bir baktık ki netler aynı, puanlar aynı ve sıralama da aynı. Biz bu sefer üniversite tercihi yaptık ve aynı üniversiteyi kazandık ve aynı şehre gideceğiz, aynı bölümde okuyacağız ve aynı evde kalacağız” ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала