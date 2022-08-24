https://sputniknews.com.tr/20220824/tek-yumurta-ikizleri-yksden-ayni-puani-aldi-ayni-universitenin-ayni-bolumune-yerlesti-1060333203.html

Tek yumurta ikizleri YKS'den aynı puanı aldı, aynı üniversitenin aynı bölümüne yerleşti

Tek yumurta ikizleri YKS'den aynı puanı aldı, aynı üniversitenin aynı bölümüne yerleşti

Arnavutköy’de yaşayan Serdar ve Serhat Asker isimli ikiz kardeşler YKS sınavından da aynı puanı aldı ve aynı üniversiteye yerleşti. İkizlerin gelecek planı ise... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T14:55+0300

2022-08-24T14:55+0300

2022-08-24T15:07+0300

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

türkiye

ikiz kardeşler

üniversite

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Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi’nde yaşayan 2004 doğumlu olan Serhat Asker ve Serdar Asker tek yumurta ikizi olarak dünyaya geldi. Birbirlerinin mutlulukları ile mutlu olan, hüzünleri ile hüzünlenen ikizler zaman zaman farkında olmadan aynı kelimeleri bile konuşuyor. ‘Bizi aynı sınıflara almıyorlardı’Konuya ilişkin konuşan Serdar ve Serhat Asker, “Üniversite sınavına kadar çok sıkıntı yaşadık. İlk başta askeri üniversiteye başvuru yaptık, çok benzediğimiz için bizi sınava almadılar. Bizim TC kimlik numaralarımız da birbirine çok benzediği için böyle bir problem yaşadık. Okul sınavlarında da sürekli problem yaşadık, sınavlara girerken bizi aynı sınıflara almıyorlardı” şeklinde konuştu‘Aynı şehir, aynı bölüm, aynı üniversiteyi kazandık’Asker kardeşler, “Üniversite sınavına beraber çalıştık, hep aynı soruları çözdük, aynı kaynaklardan faydalandık ve bu sınava girerken herkesin aklında tek soru vardı ‘Kim daha iyi yapacak?’ Birbirimizle iddiaya girdik sınava girdik ve çıktık. Bu sefer hocalarımız da bize ‘İmkansız, biriniz çok düşük biriniz çok yüksek alacaksınız’ falan diyorlardı. Sınavlar açıklandı, bir baktık ki netler aynı, puanlar aynı ve sıralama da aynı. Biz bu sefer üniversite tercihi yaptık ve aynı üniversiteyi kazandık ve aynı şehre gideceğiz, aynı bölümde okuyacağız ve aynı evde kalacağız” ifadelerini kullandı.

türkiye

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Sputnik Türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ikiz kardeşler, üniversite