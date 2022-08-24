TBMM yerleşkesindeki kediler için bakımevi kuruldu

© AA Meclis yerleşkesi içinde 11 farklı yerde kediler için beslenme noktaları belirlendi. Kedilerin ihtiyaçları doğrultusunda beslenmelerini ve bakımlarını günlük takip eden ekipler, yeni doğum yapmış bir anne kedi ve yavrularıyla da özel ilgileniyor. Kendisi de Meclis'te dünyaya gelen ve ‘Sürmeli’ adı verilen anne kedi, yavrularını da bu yerleşkede büyütecek.