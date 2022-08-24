Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20220824/tbmm-yerleskesindeki-kediler-icin-bakimevi-kuruldu-1060324776.html
TBMM yerleşkesindeki kediler için bakımevi kuruldu
TBMM yerleşkesindeki kediler için bakımevi kuruldu
TBMM Başkanı Şentop'un talimatıyla, Meclis yerleşkesi içindeki tüm kedilerin bakımı için ekip oluşturuldu; 11 noktada kediler için beslenme alanları... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T11:51+0300
2022-08-24T12:00+0300
tbmm başkanlığı
multimedya
kedi
bakım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1060323993_2:0:864:485_1920x0_80_0_0_c1996a8e40e86e4c6a80ac665bf03a0b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1060323993_176:0:823:485_1920x0_80_0_0_5482592ab326bf4182d61c04e0545849.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tbmm başkanlığı, фото, kedi, bakım
tbmm başkanlığı, фото, kedi, bakım

TBMM yerleşkesindeki kediler için bakımevi kuruldu

11:51 24.08.2022 (güncellendi: 12:00 24.08.2022)
Abone olTelegram
TBMM Başkanı Şentop'un talimatıyla, Meclis yerleşkesi içindeki tüm kedilerin bakımı için ekip oluşturuldu; 11 noktada kediler için beslenme alanları belirlendi.
© AATBMM Başkanlığı, Meclis yerleşkesindeki kediler için bakımevleri kurarak diğer kamu kurumlarına da örnek olmaya hazırlanıyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla, Meclis yerleşkesi içinde bulunan tüm kedilerin bakımı için bir ekip oluşturuldu. TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı’nca kurulan ekip, kedilerin mamalarından aşılarına kadar tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor.
TBMM yerleşkesindeki kediler için bakımevi kuruldu - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
TBMM Başkanlığı, Meclis yerleşkesindeki kediler için bakımevleri kurarak diğer kamu kurumlarına da örnek olmaya hazırlanıyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla, Meclis yerleşkesi içinde bulunan tüm kedilerin bakımı için bir ekip oluşturuldu. TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı’nca kurulan ekip, kedilerin mamalarından aşılarına kadar tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor.
© AAMeclis yerleşkesi içinde 11 farklı yerde kediler için beslenme noktaları belirlendi. Kedilerin ihtiyaçları doğrultusunda beslenmelerini ve bakımlarını günlük takip eden ekipler, yeni doğum yapmış bir anne kedi ve yavrularıyla da özel ilgileniyor. Kendisi de Meclis'te dünyaya gelen ve ‘Sürmeli’ adı verilen anne kedi, yavrularını da bu yerleşkede büyütecek.
TBMM yerleşkesindeki kediler için bakımevi kuruldu - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Meclis yerleşkesi içinde 11 farklı yerde kediler için beslenme noktaları belirlendi. Kedilerin ihtiyaçları doğrultusunda beslenmelerini ve bakımlarını günlük takip eden ekipler, yeni doğum yapmış bir anne kedi ve yavrularıyla da özel ilgileniyor. Kendisi de Meclis'te dünyaya gelen ve ‘Sürmeli’ adı verilen anne kedi, yavrularını da bu yerleşkede büyütecek.
© AAMeclis yerleşkesindeki 55 kedinin tüm sağlık sorunlarıyla Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ilgilenecek. Belediyelere 2024 yılına kadar hayvan bakımevlerini kurma yükümlülüğü getiren yasal düzenlemeyi kabul ederek yasalaştıran TBMM, başlattığı bu yeni uygulamayla diğer kamu kurumlarına da örnek olmayı amaçlıyor.
TBMM yerleşkesindeki kediler için bakımevi kuruldu - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Meclis yerleşkesindeki 55 kedinin tüm sağlık sorunlarıyla Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ilgilenecek. Belediyelere 2024 yılına kadar hayvan bakımevlerini kurma yükümlülüğü getiren yasal düzenlemeyi kabul ederek yasalaştıran TBMM, başlattığı bu yeni uygulamayla diğer kamu kurumlarına da örnek olmayı amaçlıyor.
© AATBMM Başkanlığı daha önce de hayvanlara yönelik örnek uygulamalara ev sahipliği yapmıştı. Isparta'da gördüğü kötü muamele sonucu sakat kalan ve ilk tedavisi Burdur'da yapılan köpeğe, TBMM Koruma Daire Başkanlığı sahip çıkmıştı. Ankara'da yapılan ameliyatla ‘Dost’ isimli köpeğin arka bacaklarına yürüteç takılmış, fizik tedavisi için İstanbul'a gönderilmişti.
TBMM yerleşkesindeki kediler için bakımevi kuruldu - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
TBMM Başkanlığı daha önce de hayvanlara yönelik örnek uygulamalara ev sahipliği yapmıştı. Isparta'da gördüğü kötü muamele sonucu sakat kalan ve ilk tedavisi Burdur'da yapılan köpeğe, TBMM Koruma Daire Başkanlığı sahip çıkmıştı. Ankara'da yapılan ameliyatla ‘Dost’ isimli köpeğin arka bacaklarına yürüteç takılmış, fizik tedavisi için İstanbul'a gönderilmişti.
© AAÖte yandan kış aylarında, aralarında sincaplar ve papağanların da olduğu yabani ve evcil hayvanlar için belli noktalara yem, çekirdek bırakılıyor. Ayrıca kuşların faydalanabilmesi için Meclis bahçesindeki meyve ağacı sayısı artırıldı.
TBMM yerleşkesindeki kediler için bakımevi kuruldu - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Öte yandan kış aylarında, aralarında sincaplar ve papağanların da olduğu yabani ve evcil hayvanlar için belli noktalara yem, çekirdek bırakılıyor. Ayrıca kuşların faydalanabilmesi için Meclis bahçesindeki meyve ağacı sayısı artırıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала