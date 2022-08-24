https://sputniknews.com.tr/20220824/tayland-anayasa-mahkemesinden-protesto-edilen-basbakan-icin-karar--1060321257.html

Tayland Anayasa Mahkemesi'nden protesto edilen Başbakan için karar

Tayland Anayasa Mahkemesi'nden protesto edilen Başbakan için karar

Tayland'da askeri darbe sonrası başbakanlık görevini yürüten ama görev süresi dolmasına rağmen başbakanlığı bırakmadığı için protestoların hedefinde olan... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T10:20+0300

2022-08-24T10:20+0300

2022-08-24T10:41+0300

tayland

dünya

prayut chan-o-cha

darbe

başbakan

anayasa mahkemesi (aym)

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Tayland'da 2014'te ordunun, anayasal monarşiye geçilen 1932 yılından bu yana dün 12. kez yönetime el koymasının ardından başbakanlık koltuğunda oturan Başbakan Prayuth Chan-O-Cha'nın görev süresi hakkında tartışmalarda Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı. Başbakanın görevi bırakması gerektiğini söyleyen vatandaşların dün sokaklara indiği ülkede muhalefetin sekiz yıllık sınırın aşıldığı gerekçesiyle verdiği dilekçeyi dikkate alan mahkeme, süre aşımı olup olmadığının tespiti yapılırken Prayuth'un görevinin askıya alınmasına hükmetti.Toplumsal çalkantıların da etkisiyle, ordunun gölgesinin siyaset üzerinde hep hissedildiği Tayland 12 darbe ile 7 darbe girişimine tanıklık etti.Piyade sınıfına mensup Prayuth uzun süre Tayland’ın doğusunda Prachinburi’de Kraliçe’nin muhafız alayına bağlı görev yaptı. 'Doğu’nun Kaplanları' adıyla anılan ve kraliyet ailesine derinden bağlı olan alayda görevli subaylar, 2006 yılından bu yana orduda üst rütbelere getiriliyor. Tayland’da Mayıs 2010'da ordu komutasının ikinci adamı olan Prayuth yönetime seçimle gelmeyen Abhisit Vejjajiva hükümetini protesto eden 'Kırmızı Gömlekliler'in gösterilerinin bastırılmasını doğrudan yönetmişti. Gösterilerin bastırılması sırasında 70 protestocu hayatını kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220824/1060320487.html

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tayland, prayut chan-o-cha, darbe, başbakan, anayasa mahkemesi (aym)