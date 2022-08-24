https://sputniknews.com.tr/20220824/tayland-anayasa-mahkemesinden-protesto-edilen-basbakan-icin-karar--1060321257.html
Tayland Anayasa Mahkemesi'nden protesto edilen Başbakan için karar
Tayland Anayasa Mahkemesi'nden protesto edilen Başbakan için karar
Tayland'da askeri darbe sonrası başbakanlık görevini yürüten ama görev süresi dolmasına rağmen başbakanlığı bırakmadığı için protestoların hedefinde olan... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T10:20+0300
2022-08-24T10:20+0300
2022-08-24T10:41+0300
tayland
dünya
prayut chan-o-cha
darbe
başbakan
anayasa mahkemesi (aym)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1060321403_0:0:2801:1575_1920x0_80_0_0_dd516749af402fcd75cc6655a88c880f.jpg
Tayland'da 2014'te ordunun, anayasal monarşiye geçilen 1932 yılından bu yana dün 12. kez yönetime el koymasının ardından başbakanlık koltuğunda oturan Başbakan Prayuth Chan-O-Cha'nın görev süresi hakkında tartışmalarda Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı. Başbakanın görevi bırakması gerektiğini söyleyen vatandaşların dün sokaklara indiği ülkede muhalefetin sekiz yıllık sınırın aşıldığı gerekçesiyle verdiği dilekçeyi dikkate alan mahkeme, süre aşımı olup olmadığının tespiti yapılırken Prayuth'un görevinin askıya alınmasına hükmetti.Toplumsal çalkantıların da etkisiyle, ordunun gölgesinin siyaset üzerinde hep hissedildiği Tayland 12 darbe ile 7 darbe girişimine tanıklık etti.Piyade sınıfına mensup Prayuth uzun süre Tayland’ın doğusunda Prachinburi’de Kraliçe’nin muhafız alayına bağlı görev yaptı. 'Doğu’nun Kaplanları' adıyla anılan ve kraliyet ailesine derinden bağlı olan alayda görevli subaylar, 2006 yılından bu yana orduda üst rütbelere getiriliyor. Tayland’da Mayıs 2010'da ordu komutasının ikinci adamı olan Prayuth yönetime seçimle gelmeyen Abhisit Vejjajiva hükümetini protesto eden 'Kırmızı Gömlekliler'in gösterilerinin bastırılmasını doğrudan yönetmişti. Gösterilerin bastırılması sırasında 70 protestocu hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220824/1060320487.html
tayland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1060321403_0:0:2489:1867_1920x0_80_0_0_4eca0b1d757e5f45d65cc47e204c3efc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tayland, prayut chan-o-cha, darbe, başbakan, anayasa mahkemesi (aym)
tayland, prayut chan-o-cha, darbe, başbakan, anayasa mahkemesi (aym)
Tayland Anayasa Mahkemesi'nden protesto edilen Başbakan için karar
10:20 24.08.2022 (güncellendi: 10:41 24.08.2022) Abone ol
Tayland'da askeri darbe sonrası başbakanlık görevini yürüten ama görev süresi dolmasına rağmen başbakanlığı bırakmadığı için protestoların hedefinde olan Prayuth, nihai karar verilene dek görevden uzaklaştırıldı.
Tayland'da 2014'te ordunun, anayasal monarşiye geçilen 1932 yılından bu yana dün 12. kez yönetime el koymasının ardından başbakanlık koltuğunda oturan Başbakan Prayuth Chan-O-Cha'nın görev süresi hakkında tartışmalarda Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı.
Başbakanın görevi bırakması gerektiğini söyleyen vatandaşların dün sokaklara indiği ülkede muhalefetin sekiz yıllık sınırın aşıldığı gerekçesiyle verdiği dilekçeyi dikkate alan mahkeme, süre aşımı olup olmadığının tespiti yapılırken Prayuth'un görevinin askıya alınmasına hükmetti.
Toplumsal çalkantıların da etkisiyle, ordunun gölgesinin siyaset üzerinde hep hissedildiği Tayland 12 darbe ile 7 darbe girişimine tanıklık etti.
Piyade sınıfına mensup Prayuth uzun süre Tayland’ın doğusunda Prachinburi’de Kraliçe’nin muhafız alayına bağlı görev yaptı.
'Doğu’nun Kaplanları' adıyla anılan ve kraliyet ailesine derinden bağlı olan alayda görevli subaylar, 2006 yılından bu yana orduda üst rütbelere getiriliyor.
Tayland’da Mayıs 2010'da ordu komutasının ikinci adamı olan Prayuth yönetime seçimle gelmeyen Abhisit Vejjajiva hükümetini protesto eden 'Kırmızı Gömlekliler'in gösterilerinin bastırılmasını doğrudan yönetmişti. Gösterilerin bastırılması sırasında 70 protestocu hayatını kaybetmişti.