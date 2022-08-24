https://sputniknews.com.tr/20220824/tartistigi-kocasini-bicakla-yaraladi-1060315417.html

Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı

Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı

Kahramanmaraş'ta kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı 24.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

kahramanmaraş

koca

kadın

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Kahramanmaraş'ta tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Yeni Şehir Mahallesi 74004 Sokak'ta yaşayan G.K ile kocası U.O.K. tartıştı.Büyüyen tartışma sırasında G.K, bıçakla eşini yaraladı.U.O.K, çevredeki vatandaşlar ve komşuların bilgi vermesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerince, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.G.K, gözaltına alındı.

türkiye

kahramanmaraş

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kahramanmaraş, koca, kadın