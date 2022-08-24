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Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı
Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı
Kahramanmaraş'ta kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı 24.08.2022, Sputnik Türkiye
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kahramanmaraş
koca
kadın
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Kahramanmaraş'ta tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Yeni Şehir Mahallesi 74004 Sokak'ta yaşayan G.K ile kocası U.O.K. tartıştı.Büyüyen tartışma sırasında G.K, bıçakla eşini yaraladı.U.O.K, çevredeki vatandaşlar ve komşuların bilgi vermesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerince, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.G.K, gözaltına alındı.
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kahramanmaraş
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kahramanmaraş, koca, kadın
kahramanmaraş, koca, kadın

Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı

03:34 24.08.2022 (güncellendi: 03:39 24.08.2022)
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org olay yeri girilmez
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org
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Kahramanmaraş'ta kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ta tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Şehir Mahallesi 74004 Sokak'ta yaşayan G.K ile kocası U.O.K. tartıştı.
Büyüyen tartışma sırasında G.K, bıçakla eşini yaraladı.
U.O.K, çevredeki vatandaşlar ve komşuların bilgi vermesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerince, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
G.K, gözaltına alındı.
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