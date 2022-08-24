https://sputniknews.com.tr/20220824/suudi-arabistan-2-uluslararasi-yapay-zeka-zirvesine-ev-sahipligi-yapacak-1060313447.html

Suudi Arabistan 2. Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

Suudi Arabistan 2. Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

Suudi Arabistan'da, 13-15 Eylül tarihleri arasında "İnsanlığın İyiliği İçin Yapay Zeka" temasıyla 2. Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi'nin düzenleneceği... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T02:27+0300

2022-08-24T02:27+0300

2022-08-24T02:32+0300

dünya

suudi arabistan

yapay zeka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/1044028345_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_a8e7cf5abdf5b3e91d45c5f221c66dd4.jpg

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberinde, Suudi Arabistan Veri ve Yapay Zeka Komisyonu himayesinde başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Abdulaziz Konferans Merkezi'nde düzenlenecek zirvenin dünyanın dört bir yanından yapay zeka konusunda çalışan çok sayıda uzmanı bir araya getireceği belirtildi.Suudi Arabistan Veri ve Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Abdullah bin Şeref el-Gamidi, Zirve'de yapay zekanın akıllı şehirler, sağlık hizmetleri, ulaşım, enerji, kültür, çevre ve ekonomi gibi önemli sektörler üzerindeki etkisinin tartışılacağını kaydetti.Zirveye farklı ülkelerden 100'ün üzerinde konuşmacının katılacağını aktaran Gamidi, uzmanların yapay zeka konusunda mevcut zorlukların çözüm yoları ve yapay zeka tekniklerinin kullanımını en üst düzeye çıkarılması konularını da değerlendireceğini dile getirdi.Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi'nin ilki yine Suudi Arabistan Veri ve Yapay Zeka Komisyonu tarafından Ekim 2020'de düzenlenmiş, farklı ülkelerden 200'ün üzerindeki uzmanın konuştuğu zirve, Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle çevrim içi olarak yapılmıştı.

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suudi arabistan, yapay zeka