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https://sputniknews.com.tr/20220824/super-ligden-8-kulup-pfdkye-sevk-edildi-1060325124.html
Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi
TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T12:04+0300
2022-08-24T12:10+0300
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
spor
süper lig
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Hangikredi Ümraniyespor, Fraport TAV Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor'un çeşitli nedenlerle disipline sevk edildiği bildirildi.Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti, Adana Demirspor futbolcusu Yaroslav Rakitskyi'nin de kural dışı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği aktarıldı.
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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff)
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff)

Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi

12:04 24.08.2022 (güncellendi: 12:10 24.08.2022)
© AATürkiye Futbol Federasyonu, bina
Türkiye Futbol Federasyonu, bina - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AA
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TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Hangikredi Ümraniyespor, Fraport TAV Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor'un çeşitli nedenlerle disipline sevk edildiği bildirildi.
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti, Adana Demirspor futbolcusu Yaroslav Rakitskyi'nin de kural dışı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği aktarıldı.
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