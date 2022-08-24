https://sputniknews.com.tr/20220824/super-ligden-8-kulup-pfdkye-sevk-edildi-1060325124.html

Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T12:04+0300

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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

spor

süper lig

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Hangikredi Ümraniyespor, Fraport TAV Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor'un çeşitli nedenlerle disipline sevk edildiği bildirildi.Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti, Adana Demirspor futbolcusu Yaroslav Rakitskyi'nin de kural dışı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği aktarıldı.

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2022

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profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff)