https://sputniknews.com.tr/20220824/spotify-muzik-zevkine-gore-tatil-yeri-onermeye-basladi-1060348013.html
Spotify müzik zevkine göre tatil yeri önermeye başladı
Spotify müzik zevkine göre tatil yeri önermeye başladı
Havayolu şirketi easyJet ile ortaklığa giden müzik platformu Spotify, müzik zevkleri doğrultusunda kullanıcılara seyahat rotaları tavsiye etmeye başladı. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T21:11+0300
2022-08-24T21:11+0300
2022-08-24T21:11+0300
yaşam
spotify
easyjet
tatil
müzik
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Dünyaca ünlü müzik platformu Spotify, easyJet havayolu şirketiyle kurduğu ortaklık sonrası 'Listen and Book' özelliğini tanıttı.Platformun sunduğu özellik, kullanıcıların müzik zevki doğrultusunda seyahat rotaları tavsiye ediyor.Kullanıcılar, easyJet’in oluşturduğu sayfaya Spotify hesaplarıyla giriş yaparak seyahat önerilerine erişebilecek.Öte yandan söz konusu özellik, seyahat tavsiyelerinin yanında kullanıcılara müzik zevklerine göre parça önerilerinin yer aldığı çalma listeleri de oluşturuyor.
https://sputniknews.com.tr/20220801/spotify-turkiyedeki-fiyatlarina-zam-yapti-1059373526.html
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spotify, easyjet, tatil, müzik
spotify, easyjet, tatil, müzik
Spotify müzik zevkine göre tatil yeri önermeye başladı
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Havayolu şirketi easyJet ile ortaklığa giden müzik platformu Spotify, müzik zevkleri doğrultusunda kullanıcılara seyahat rotaları tavsiye etmeye başladı.
Dünyaca ünlü müzik platformu Spotify, easyJet havayolu şirketiyle kurduğu ortaklık sonrası 'Listen and Book' özelliğini tanıttı.
Platformun sunduğu özellik, kullanıcıların müzik zevki doğrultusunda seyahat rotaları tavsiye ediyor.
Kullanıcılar, easyJet’in oluşturduğu sayfaya Spotify hesaplarıyla giriş yaparak seyahat önerilerine erişebilecek.
Öte yandan söz konusu özellik, seyahat tavsiyelerinin yanında kullanıcılara müzik zevklerine göre parça önerilerinin yer aldığı çalma listeleri de oluşturuyor.