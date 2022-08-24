https://sputniknews.com.tr/20220824/sok-market-iscileri-eylem-baslatti-12-lira-yol-ve-19-lira-yemek-parasi-isciye-reva-gorulemez-1060333952.html

ŞOK market işçileri eylem başlattı: ‘12 lira yol ve 19 lira yemek parası işçiye reva görülemez’

ŞOK market işçileri eylem başlattı: ‘12 lira yol ve 19 lira yemek parası işçiye reva görülemez’

Mağaza Market-Sen Sözcüsü Aras, ŞOK market işçilerinin başlattığı eylemi “İşçiler 7500 lira net ücretin hakkı olduğunu, bunun üzerine zam yapılması gerektiğini... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T15:15+0300

2022-08-24T15:15+0300

2022-08-24T15:15+0300

seyir hali

radyo

enflasyon

işçi

şok

eylem

ücret

zam

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ŞOK market işçileri eylem başlattı: ‘12 lira yol ve 19 lira yemek parası işçiye reva görülemez’ 24.08.2022 SEYİR HALİ

Mağaza Market-Sen Örgütlenme Koordinasyonu Üyesi Doğan Can Aras, market işçilerinin yaşadıkları problemlere değinerek ŞOK mağazasında çalışan işçilerinin eylemlerini ve gördükleri desteği Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Aras, işlerin eylem sürecini “Şu anda ciddi bir şekilde işçilerimizin hedeflerini vurgulayarak bir çalışma başlattık. 7500 lira net ücretin işçiler hakkı olduğunu, bunun üzerine zam yapılması gerektiğini belirtti. Çünkü şirket zam yapacağını duyurdu, brüt üzerine zam yaptı ve yüzde 35 zam işçileri tatmin etmedi. Tatmin etmesini beklemiyoruz çünkü çok fazla mesai yapıyorlar. Az işçi ile çok fazla çalışılıyor. Ücretler düşük kalınca bir tepkiye sebep oluyor. Şirket ‘Böyle bir hak neden talep ediyorsunuz. Biz size zaten istediğinizi vermiyor muyuz? Bu işin başını kimler çekiyor’ gibisinden konuşuyor ama önemli değil. İşçiler gayet böyle bir çalışmayı başlatarak hedeflerini ortaya koydukları için memnunlar. ‘Şok işçisi kol kola’ diye etiketle kamuoyunun ve toplumun desteğini almaya çalıştık. Bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Ünlülerden ve çeşitli siyasi partilerin milletvekillerinden de destek gelmiş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi’nden destek geldi. Bu market işçisi arkadaşlarımızı motive ediyor” diye aktardı.‘Günlük 12 lira yol parası ve 19 lira yemek parası bir işçiye reva görülecek bir şey değil’Enflasyonun bulunduğu seviyeye dikkat çeken Aras, yol ve yemek parasının da yetersiz kaldığını “ŞOK Market yüzde 78 büyüme oranı açıklamıştı. Enflasyon yüzde 80, yüzde 35’i işçilere reva görüyorsunuz. Ayrıca yol ve yemek ücretleri çok düşük, 12 lira günlük yol parası ve 19 lira yemek parası bir işçiye reva görülecek bir şey değil. Elde edilen zenginlik ortada, bunun hiçbir şekilde paylaşıldığını görmüyoruz. Gündem ettiğimizde de herhangi bir yetkili görüşmeye davranmadı. Neredeyse iki yıldır Mağaza Market-Sen olarak zincir marketlerde işçilerin yaşadığı sorunlar üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Bu ülkenin gerçeği bir kriz var. Krizde patronlar servetine servet katarken işçilere de ‘Az işçi, çok iş’ düzeninde sadaka vererek çalıştırma durumunu kabul etmiyoruz” diye açıkladı.

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2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, enflasyon, işçi, şok, eylem, ücret, zam, аудио