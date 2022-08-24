https://sputniknews.com.tr/20220824/sislide-silahli-kavgada-2-kisi-yaralandi-kacan-kisiyi-evine-kadar-kovaladi-1060316928.html
Şişli’de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı: Kaçan kişiyi evine kadar kovaladı
Şişli’de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı: Kaçan kişiyi evine kadar kovaladı
İstanbul Şişli'de kahvehanede tartıştığı iki kişiye ateş açıp birini yaralayan şüpheli, kaçan diğer kişiyi de evine kadar kovalayıp ağır yaraladı. Yaralılar... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T05:17+0300
2022-08-24T05:17+0300
2022-08-24T05:20+0300
türkiye
istanbul
şişli
kahvehane
mecidiyeköy
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Şişli’de bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.Mecidiyeköy Darcan Sokak’ta bulunan kahvehanede, 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışma sonrası kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, diğer 2 kişiye silahla ateş etti. Şahıslardan biri yaralanırken, şüpheli, kaçan diğer şahsı evine kadar kovalayarak ağır yaraladı.Haber verilmesi üzerine emniyet ve sağlık görevlileri olay yerine sevk edildi.Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
türkiye
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istanbul, şişli, kahvehane, mecidiyeköy
istanbul, şişli, kahvehane, mecidiyeköy
Şişli’de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı: Kaçan kişiyi evine kadar kovaladı
05:17 24.08.2022 (güncellendi: 05:20 24.08.2022) Abone ol
İstanbul Şişli'de kahvehanede tartıştığı iki kişiye ateş açıp birini yaralayan şüpheli, kaçan diğer kişiyi de evine kadar kovalayıp ağır yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şişli’de bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Mecidiyeköy Darcan Sokak’ta bulunan kahvehanede, 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sonrası kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, diğer 2 kişiye silahla ateş etti. Şahıslardan biri yaralanırken, şüpheli, kaçan diğer şahsı evine kadar kovalayarak ağır yaraladı.
Haber verilmesi üzerine emniyet ve sağlık görevlileri olay yerine sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.