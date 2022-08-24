https://sputniknews.com.tr/20220824/sislide-silahli-kavgada-2-kisi-yaralandi-kacan-kisiyi-evine-kadar-kovaladi-1060316928.html

Şişli’de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı: Kaçan kişiyi evine kadar kovaladı

Şişli’de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı: Kaçan kişiyi evine kadar kovaladı

İstanbul Şişli'de kahvehanede tartıştığı iki kişiye ateş açıp birini yaralayan şüpheli, kaçan diğer kişiyi de evine kadar kovalayıp ağır yaraladı. Yaralılar... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T05:17+0300

2022-08-24T05:17+0300

2022-08-24T05:20+0300

türkiye

istanbul

şişli

kahvehane

mecidiyeköy

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Şişli’de bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.Mecidiyeköy Darcan Sokak’ta bulunan kahvehanede, 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışma sonrası kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, diğer 2 kişiye silahla ateş etti. Şahıslardan biri yaralanırken, şüpheli, kaçan diğer şahsı evine kadar kovalayarak ağır yaraladı.Haber verilmesi üzerine emniyet ve sağlık görevlileri olay yerine sevk edildi.Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

türkiye

istanbul

şişli

mecidiyeköy

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istanbul, şişli, kahvehane, mecidiyeköy