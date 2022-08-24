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https://sputniknews.com.tr/20220824/sgkda-yolsuzluk-iddialarina-sorusturma-1060321286.html
SGK'da yolsuzluk iddialarına soruşturma
SGK'da yolsuzluk iddialarına soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın SGK'da gündeme gelen yolsuzluk iddialarıyla ilgili suç duyurusu üzerine soruşturma... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T10:21+0300
2022-08-24T10:21+0300
türkiye
sgk
soruşturma
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geçtiğimiz yıl SGK’da gündeme gelen yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bakanlığımız tarafından sürdürülen İlaç Ve Tıbbi Cihaz Soruşturması sonucu SGK’da kamuyu zarara uğratan işlemler ile ilgili kurum müfettişlerimiz gerekli tespitleri yapmış ve ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara, usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuyla paylaşıyoruz” denildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın SGK'da gündeme gelen yolsuzluk iddialarıyla ilgili suç duyurusu üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.
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sgk, soruşturma
sgk, soruşturma

SGK'da yolsuzluk iddialarına soruşturma

10:21 24.08.2022
© AASGK
SGK - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın SGK'da gündeme gelen yolsuzluk iddialarıyla ilgili suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geçtiğimiz yıl SGK’da gündeme gelen yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bakanlığımız tarafından sürdürülen İlaç Ve Tıbbi Cihaz Soruşturması sonucu SGK’da kamuyu zarara uğratan işlemler ile ilgili kurum müfettişlerimiz gerekli tespitleri yapmış ve ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara, usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuyla paylaşıyoruz” denildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın SGK'da gündeme gelen yolsuzluk iddialarıyla ilgili suç duyurusu üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.
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