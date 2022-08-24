https://sputniknews.com.tr/20220824/sera-bir-baskani-yanmaz-bu-kis-domates-50-tl-olacak-1060335958.html

Sera-Bir Başkanı Yanmaz: Bu kış domates 50 TL olacak

Sera-Bir Başkanı Yanmaz: Bu kış domates 50 TL olacak

Sera-Bir Başkanı Müslüm Yanmaz, artan maliyetler ve Avrupa'daki üretimin sekteye uğraması nedeniyle artan ihracat talebinin domates fiyatlarını bu kış 50 TL'ye... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T16:07+0300

2022-08-24T16:07+0300

2022-08-24T16:16+0300

domates

ekonomi

fiyat

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1060335814_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f5725a03df1b9feaf34b7fd685c979d1.jpg

Artan girdi maliyetleri gıda enflasyonu üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.Bloomberg HT'de Tarım-Analiz programına konuk olan Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (Sera-Bir) Başkanı Müslüm Yanmaz, geçen sezon maliyetlerin 3 kat arttığı bir ortamda üretici satış fiyatlarının iki kat arttığını ifade etti.'Avrupa yüksek enerji maliyeti ve doğalgaz kesintileri nedeniyle üretim yapamayacak durumda'“Üreticimizin seralarını ısıtmak için kullandığı kömürün fiyatı son 1 yılda 4-5 kat arttı” diyen Yanmaz, şöyle devam etti:İhracatı kısıtlama yetkisinin Tarım Bakanlığı'nda olduğunu ifade eden Müslüm Yanmaz, “Biz çok korkuyoruz çünkü tamamen ihracat odaklı üretim yapıyoruz. Avrupa’ya, Rusya’ya ihracat yapıyoruz. Yetiştirdiğimiz ürünlerin yüzde 10-15’ini iç piyasaya veriyoruz. Yüzde 85-90’ını ihraç ediyoruz. İhracat kanalları kapatıldığı zaman ve içeride de ürün biriktiği an dekar başına 60-100 bin dolar yatırım yapan seracılar zarar edecek. O yüzden gerçekten korkuyoruz” dedi.Bu yıl fiyat artışını tetikleyen pek çok faktörün bir arada olduğunu ifade eden Yanmaz, “Bu yıl Avrupa’da üretim yok. Gübre fiyatı yüzde 250 artmış. Diğer maliyetler yüzde 230 artmış. Ürün yok ama herkes bu ürüne talep edecek. Ve bu taleple birlikte bizim ürünlerimizin fiyatı yükselecek. Biz bunu görüyoruz. Maliyet de yüksek, haliyle fiyat da yüksek olacak” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220709/rusya-yilin-6-ayinda-turkiyeden-777-bin-dolarla-domates-ithal-etti-1058521579.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

domates, fiyat, zam