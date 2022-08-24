https://sputniknews.com.tr/20220824/sakaryada-yolcu-otobusu-tira-carpti-25-yarali-1060353215.html

Sakarya'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 25 yaralı

Sakarya'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 25 yaralı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu 25 kişi yaralandı. 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T22:51+0300

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türkiye

tir

sürücü

otobüs

kaza

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Sakarya'da meydana gelen kazada, H.Y. yönetimindeki Tokat-İstanbul seferini yapan "Gülen Turizm" firmasına ait yolcu otobüsü, D-650 karayolu Adapazarı istikameti 1. OSB mevkisinde Y.M. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.Kazada, otobüs sürücüsü ile yolcular yaralandı, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kaza nedeniyle araçta sıkışan otobüs sürücüsü ile bazı yolcular, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi.Yaralanan sürücü ile 24 yolcu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.Tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.Öte yandan kazada yaralanmayan yolcular, kaza yerine yakın akaryakıt istasyonunda bir süre bekledi.

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tir, sürücü, otobüs, kaza