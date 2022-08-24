Sakarya'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 25 yaralı
© İHA / ORKUN KAYA-Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 Karayolu'nda şehirler arası yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı kazada 25 kişi yaralandı. Otobüste yolcu olarak bulunan Aşır Durgut, "Taksi otobüse korna çaldı, otobüs sağa kaçınca öndeki tırda yavaş gidiyordu arkadan vurdu" dedi.
© İHA / ORKUN KAYA-
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu 25 kişi yaralandı.
Sakarya'da meydana gelen kazada, H.Y. yönetimindeki Tokat-İstanbul seferini yapan "Gülen Turizm" firmasına ait yolcu otobüsü, D-650 karayolu Adapazarı istikameti 1. OSB mevkisinde Y.M. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.
Kazada, otobüs sürücüsü ile yolcular yaralandı, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle araçta sıkışan otobüs sürücüsü ile bazı yolcular, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile 24 yolcu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
Tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Öte yandan kazada yaralanmayan yolcular, kaza yerine yakın akaryakıt istasyonunda bir süre bekledi.
© İHA / ORKUN KAYA-Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 Karayolu'nda şehirler arası yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı kazada 25 kişi yaralandı. Otobüste yolcu olarak bulunan Aşır Durgut, "Taksi otobüse korna çaldı, otobüs sağa kaçınca öndeki tırda yavaş gidiyordu arkadan vurdu" dedi.
Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 Karayolu'nda şehirler arası yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı kazada 25 kişi yaralandı. Otobüste yolcu olarak bulunan Aşır Durgut, "Taksi otobüse korna çaldı, otobüs sağa kaçınca öndeki tırda yavaş gidiyordu arkadan vurdu" dedi.
© İHA / ORKUN KAYA-