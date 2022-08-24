Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20220824/sabah-yazari-barlas-amerikadan-tusiada-uyari-geldi-1060318270.html
Sabah yazarı Barlas: Amerika'dan TÜSİAD'a uyarı geldi
Sabah yazarı Barlas: Amerika'dan TÜSİAD'a uyarı geldi
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, ABD’den Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ne (TÜSİAD) yapılan “Rusya” uyarısını kaleme aldı. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T07:45+0300
2022-08-24T07:45+0300
politika
tüsiad
abd
rusya
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103964/59/1039645936_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_bb68c6d2151f1bd680e51647b3aba2d7.jpg
Barlas’ın yazısının ilgili kısmı şöyle:"Amerika Hazine Müsteşarlığı, TÜSİAD'ı uyardı. Müsteşarlık, Rusya'nın Ukrayna Savaşı dolayısıyla sayısız yaptırımlara konu olduğunu hatırlatarak "TÜSİAD üyelerinin Rusya ile ticaret yapmamalarını" söyledi. Batıcılar ne derse harfiyen yerine getiren TÜSİAD, bakalım ABD'nin bu dayatmasına ne cevap verecek? TÜSİAD'ın, gerçekten Türk sanayicilerinin ve işadamlarının çıkarını savunuyorsa ABD'ye çok sert cevap vermesi gerekir. Yok eğer sadece küresel düzene bağlı işadamlarının çıkarlarını savunuyorsa sessiz kalması muhtemeldir."Ne olmuştu?Dün Wall Street Journal’da yayımlanan bir haberde ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo'nun TÜSİAD'a gönderdiği mektupta, yaptırım uygulanan Ruslarla çalışmama konusunda uyardığı aktarıldı.WSJ, mektup ile ilgili olarak Ankara’ya danıştığını fakat Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama gelmediğini ifade etti.TÜSİAD daha sonra yazılı bir açıklama yaparak haberi doğruladı.Açıklamada, “Bugün çeşitli basın organlarında yer aldığı üzere, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adewale Adeyemo'nun, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar ile kurulabilecek ilişkilerin Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere de yaptırım riski olarak yansıyabileceğine yönelik mektubu TÜSİAD'a da iletilmiştir” denildi.TÜSİAD, mektubun Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşıldığını kaydetti.Gazeteye göre, TÜSİAD’a da gönderilen mektupta şu ifadeler yer alıyor:"ABD tarafından yaptırım uygulanan kişilere maddi destek sağlayan her kişi veya kuruluş, ABD yaptırımları riski altındadır."WSJ'ye göre Adeyemo mektupta, Türk bankalarının, ABD bankalarıyla bağlarını sürdürürken, yaptırım uygulanan Rus bankalarıyla muhabir banka ilişkisi kuramayacaklarını da belirtti:"Yaptırım uygulanan Ruslarla ilişkilerin Türk finans kurumlarını ve işletmelerini yaptırım riskine maruz bırakabileceğini lütfen unutmayın."
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103964/59/1039645936_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_94e9c15e02cd3b2f2bb04d20d18103d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tüsiad, abd, rusya, yaptırım
tüsiad, abd, rusya, yaptırım

Sabah yazarı Barlas: Amerika'dan TÜSİAD'a uyarı geldi

07:45 24.08.2022
© AA / Onur Çoban Simone Kaslowski
Simone Kaslowski - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AA / Onur Çoban
Abone olTelegram
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, ABD’den Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ne (TÜSİAD) yapılan “Rusya” uyarısını kaleme aldı.
Barlas’ın yazısının ilgili kısmı şöyle:
"Amerika Hazine Müsteşarlığı, TÜSİAD'ı uyardı. Müsteşarlık, Rusya'nın Ukrayna Savaşı dolayısıyla sayısız yaptırımlara konu olduğunu hatırlatarak "TÜSİAD üyelerinin Rusya ile ticaret yapmamalarını" söyledi. Batıcılar ne derse harfiyen yerine getiren TÜSİAD, bakalım ABD'nin bu dayatmasına ne cevap verecek? TÜSİAD'ın, gerçekten Türk sanayicilerinin ve işadamlarının çıkarını savunuyorsa ABD'ye çok sert cevap vermesi gerekir. Yok eğer sadece küresel düzene bağlı işadamlarının çıkarlarını savunuyorsa sessiz kalması muhtemeldir."

Ne olmuştu?

Dün Wall Street Journal’da yayımlanan bir haberde ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo'nun TÜSİAD'a gönderdiği mektupta, yaptırım uygulanan Ruslarla çalışmama konusunda uyardığı aktarıldı.
WSJ, mektup ile ilgili olarak Ankara’ya danıştığını fakat Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama gelmediğini ifade etti.
TÜSİAD daha sonra yazılı bir açıklama yaparak haberi doğruladı.
Açıklamada, “Bugün çeşitli basın organlarında yer aldığı üzere, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adewale Adeyemo'nun, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar ile kurulabilecek ilişkilerin Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere de yaptırım riski olarak yansıyabileceğine yönelik mektubu TÜSİAD'a da iletilmiştir” denildi.
TÜSİAD, mektubun Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşıldığını kaydetti.
Gazeteye göre, TÜSİAD’a da gönderilen mektupta şu ifadeler yer alıyor:
"ABD tarafından yaptırım uygulanan kişilere maddi destek sağlayan her kişi veya kuruluş, ABD yaptırımları riski altındadır."
WSJ'ye göre Adeyemo mektupta, Türk bankalarının, ABD bankalarıyla bağlarını sürdürürken, yaptırım uygulanan Rus bankalarıyla muhabir banka ilişkisi kuramayacaklarını da belirtti:
"Yaptırım uygulanan Ruslarla ilişkilerin Türk finans kurumlarını ve işletmelerini yaptırım riskine maruz bırakabileceğini lütfen unutmayın."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала