https://sputniknews.com.tr/20220824/sabah-yazari-barlas-amerikadan-tusiada-uyari-geldi-1060318270.html

Sabah yazarı Barlas: Amerika'dan TÜSİAD'a uyarı geldi

Sabah yazarı Barlas: Amerika'dan TÜSİAD'a uyarı geldi

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, ABD’den Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ne (TÜSİAD) yapılan “Rusya” uyarısını kaleme aldı. 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T07:45+0300

2022-08-24T07:45+0300

2022-08-24T07:45+0300

politika

tüsiad

abd

rusya

yaptırım

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Barlas’ın yazısının ilgili kısmı şöyle:"Amerika Hazine Müsteşarlığı, TÜSİAD'ı uyardı. Müsteşarlık, Rusya'nın Ukrayna Savaşı dolayısıyla sayısız yaptırımlara konu olduğunu hatırlatarak "TÜSİAD üyelerinin Rusya ile ticaret yapmamalarını" söyledi. Batıcılar ne derse harfiyen yerine getiren TÜSİAD, bakalım ABD'nin bu dayatmasına ne cevap verecek? TÜSİAD'ın, gerçekten Türk sanayicilerinin ve işadamlarının çıkarını savunuyorsa ABD'ye çok sert cevap vermesi gerekir. Yok eğer sadece küresel düzene bağlı işadamlarının çıkarlarını savunuyorsa sessiz kalması muhtemeldir."Ne olmuştu?Dün Wall Street Journal’da yayımlanan bir haberde ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo'nun TÜSİAD'a gönderdiği mektupta, yaptırım uygulanan Ruslarla çalışmama konusunda uyardığı aktarıldı.WSJ, mektup ile ilgili olarak Ankara’ya danıştığını fakat Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama gelmediğini ifade etti.TÜSİAD daha sonra yazılı bir açıklama yaparak haberi doğruladı.Açıklamada, “Bugün çeşitli basın organlarında yer aldığı üzere, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adewale Adeyemo'nun, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar ile kurulabilecek ilişkilerin Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere de yaptırım riski olarak yansıyabileceğine yönelik mektubu TÜSİAD'a da iletilmiştir” denildi.TÜSİAD, mektubun Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşıldığını kaydetti.Gazeteye göre, TÜSİAD’a da gönderilen mektupta şu ifadeler yer alıyor:"ABD tarafından yaptırım uygulanan kişilere maddi destek sağlayan her kişi veya kuruluş, ABD yaptırımları riski altındadır."WSJ'ye göre Adeyemo mektupta, Türk bankalarının, ABD bankalarıyla bağlarını sürdürürken, yaptırım uygulanan Rus bankalarıyla muhabir banka ilişkisi kuramayacaklarını da belirtti:"Yaptırım uygulanan Ruslarla ilişkilerin Türk finans kurumlarını ve işletmelerini yaptırım riskine maruz bırakabileceğini lütfen unutmayın."

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tüsiad, abd, rusya, yaptırım