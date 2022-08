https://sputniknews.com.tr/20220824/rusyanin-onde-gelen-universitesinin-rektoru-gelecegi-belirleyecek-trendleri-anlatti-1060340409.html

Rusya'nın önde gelen üniversitesinin rektörü, geleceği belirleyecek trendleri anlattı

NUST MISIS Rektörü Alevtina Çernikova, Sputnik'e demecinde üniversiteye girmek isteyenlerin nereden geldikleri, öğrencilerin bilimsel araştırmaları için... 24.08.2022

Günümüzde mühendislik ve fen bilimleri alanındaki eğitime duyulan ilgi dünya genelinde artıyor.Rus üniversiteleri geleneksel olarak bu alanlarda lider konumunda. Rusya'daki en dinamik gelişen mühendislik üniversiteleri arasında Rusya'da malzeme biliminde önde gelen üniversite olarak bilinen MISIS Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yer alıyor. 22 bin öğrencisinin dörtte biri yabancı uyruklu. Alevtina Anatolyevna, üniversitenize girmek isteyenler hangi ülke ve bölgelerden geliyorlar?Genellikle bize Kaliningrad'dan Vladivostok'a kadar Rusya'nın tüm bölgelerinden geliyorlar. Yurt dışından gelen öğrencilere gelince, doğal olarak kayıtların azalmasına neden olan pandemi dönemine ragmen öğrencilerimizin dörtte biri, 86 ülkenin vatandaşları.Şu an itibariyle Çin, Güneydoğu Asya, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin üniversitelerinden eğitim ve araştırma alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yoğun ilgi görüyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti üniversiteleri ile yüksek lisans programlarının geliştirilmesi ile ilgili anlaşmalar imzalanmış durumda, başka ülkelerin üniversiteleriyle de ortak program üzerinde çalışmaların yürütülmesi planlanıyor.Bu yılki kabul kampanyası hangi sonuçlarla tamamlandı? Hangi fakülteler ve programlar en çok rağbet gördü?Son 10 yılın en etkili kabul kampanyasını gerçekleştirdik. Kampanya sırasında günümüzün eğilimi bir kez daha kendini gösterdi: güçlü, büyük hedefleri olan, iyi hazırlanmış öğrenci adayları teknik ve mühendislik uzmanlık alanlarını seçiyor. Bu yıl bazı eğitim alanlarında bir yer için 56 aday yarıştı. Son yıllarda en çok rağbet görenlar arasında BT, malzeme bilimi, nano teknolojiler yer alıyor.2022 kabul kampanyasının ikinci önemli eğilimi, erken profesyonel navigasyonun rolünün artması. Eğitim alanlarını bilinçli olarak seçen okul öğrencilerinin sayısı yıldan yıla daha da artıyor.Üçüncü eğilim ise eğitimin kişileştirilmesine yönelik talebin artması. Bugünün gençleri, dünyayı daha iyi hale getirmek için önemli geniş kapsamlı projelere katılmak istiyor. Biz de bu isteği karşılayacak bütün imkanlara sahibiz: üniversitemizde yetenekli ve işini çok seven uzmanlar çalışıyor, modern laboratuvarlar, bilimsel araştırmalar için birçok fırsat var.Akademik ve iş çevreleriyle sistematik etkileşim, kişiselleştirme sorununun çözümüne başarılı bir şekilde yardımcı oluyor. Her öğrencinin kişisel potansiyelinin ortaya çıkarılması, yeteneklerinin geliştirilmesine imkan veren ortak disiplinlerarası bilimsel ve eğitim projeleri gerçekleştiriyoruz.Size birkaç örnek vereyim. NUST MISIS’te iş ortakları, üniversiteler, gelişme enstitülerinin ortak çalışmaları için oluşturulan ‘Kaynama Noktası – Komün’ isimli eşi benzeri olmayan bir platform faaliyette bulunuyor. Bu ptalform çerçevesinde okul öğrencileri, üniversite öğrencileri ve genç uzmanlara proje çalışmalarına katılıp kendi gelişme stratejisini belirleme imkanını tanıyoruz.Sber şirketiyle birlikte yapay zeka ve robotik teknoloji alanında personel yetiştirilmesi için modern bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Temel bilimler, bilgi teknolojileri ve iş uygulamalarının birleştirildiği eğitim programlarımız, öğrencilerin geleceğin ekonomisi için gerekli yetkinliklerinin oluşturulmasını sağlıyor.Üniversitede bilimsel araştırmalar yapmayı hedefleyen öğrenciler için hangi ortam oluşturuldu?MISIS Üniversitesi’nde yaratıcı bir eko-çevre, bilimsel araştırmalar için uygun bir atmosfer yaratılmış durumda, öğrencilerin evrensel yeterlilikleri geliştiriliyor, kişisel gelişim stratejilerini belirlemeleri sağlanıyor. Öğrencilerin araştırma ve proje faaliyetlerine dahil edilmsine büyük önem veriyoruz.Sadece bilimsel araştırmanın eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğu yüksek lisans ve lisansüstü programlarda değil, aynı zamanda lisans ve uzmanlık programlarının ilk yıllarından itibaren de bilimle uğraşabilirsiniz. Üniversitede Stratejik Girişimler Merkezi ile birlikte 'Bilim Günleri', 'Sonsuz Bilim', 'Genç Bilim İnsanı Okulu', 'Bilim ve İnnovasyon Alanında Gençlik Ödülü', 'Noel Dersleri' gibi birçok proje uygulayan Öğrenci Bilim Topluluğu faaliyetlerini sürdürüyor.MISIS Üniversitesi hangi bilim ve araştırma alanlarına öncelik veriyor?2021'de NUST MISIS, Öncelik 2030 Programı Yarışmasını kazanıp Araştırma Liderliği kategorisinde birinci oldu. Program kapsamında beş stratejik projeye odaklandık.Kuantum İnternet Projesi, MISIS'in kuantum hesaplama ve iletişim alanındaki mevcut yetkinliklerine yeni bir ivme kazandıracak. Bu alan devletin çıkarları için stratejik önemde, çünkü dünya genelinde kuantum teknolojilerinin yaygın bir şekilde kullanılması hedefleniyor. Üniversitenin en önemli amaçlarından biri, kuantum fiziği, elektronik ve programlama ile ilgili bilgileri bütünleştiren disiplinlerarası uzman olan kuantum mühendislerinin yetiştirilmesi.Biyomedikal Malzemeler ve Biyomühendislik Projesi, tıbbi amaçlı modern malzemelerin üretilmesiyle insanların yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyor.Rusya'da malzeme bilimleri alanında lider konumundaki NUST MISIS, yeni malzeme üretim süresini 20 yıldan 5 yıla ve bazı durumlarda 2 yıla kadar düşürme gibi iddialı bir hedef koydu. Bilim insanları, 'Geleceğin Malzemeleri' isimli stratejik bir proje çerçevesinde bunun üzerinde çalışıyorlar.Yeni Mühendislik Çözümleri Projesi, sürdürülebilir kalkınma teknolojilerine odaklanarak teknojenik yükün azaltılması ve yeni ekonomi için mühendislik personelinin yetiştirilmesini öngörüyor.Dijital İş isimli stratejik proje, gerçek ekonomi sorunlarını çözmeyi amaçlıyor. Üniversitede yapay zeka araştırma grupları oluşturulmuş ve Büyük Veri Araştırma Merkezi kurulmuş durumda.Her stratejik projenin hem bilimsel hem de eğitici yanı var. Rosatom, Metalloinvest, OMK, Sberbank, Severstal gibi dünya çapındaki şirketler, Rusya Bilimler Akademisi kuruluşları dahil olmak üzere üniversitenin akademik ve iş ortaklarının katılımıyla yeni yüksek lisans ve lisansüstü programları başlatmayı planlıyoruz.Bu, öğrencilerin kendi alanlarındaki en iyi uzmanlardan eğitim almalarını sağlayacak. Profesyonel olduklarında ülkelerinin geleceğini belirleyip küresel düzeyde bilim ve teknoloji alanındaki konumlarını güçlendirecekler.MISIS Üniversitesinde BT ve bilişim alanlarındaki çalışmaların rolü ne kadar önemli?Üniversitemiz bilişim alanının en çok rağbet gören ve güncel yönlerinde eğitim veriyor. Öğrenciler büyük veri, makine öğrenimi ve yapay zeka, yazılım mühendisliği ve otonom araç kontrol sistemleri konusunda bilgi alıyorlar.Beraber ortak eğitim programlarını geliştirdiğimiz ortaklarımız arasında küresel BT endüstrisinin devleri olan Huawei, VK, Sberbank yer alıyor. Üniversitemizin mezunları, yenilikçi ve dijital alanlarda önde gelen şirketlerde çalışıyorlar. Öğrencilerimizin çoğu, 4. sınıftayken mezun olduktan sonra nerede çalışacaklarını biliyor.

