Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20220824/rusyada-mi-2-helikopteri-dustu-1060352257.html
Rusya’da Mi-2 helikopteri düştü
Rusya’da Mi-2 helikopteri düştü
Rusya’nın Stavropol bölgesinde bir Mi-2 helikopterinin düştüğü belirtildi. İçindekilerin ne durumda olduğu henüz bilinmiyor. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T22:44+0300
2022-08-24T22:44+0300
savunma
rusya
mi-2
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102488/19/1024881968_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_3efb7dd43780c924d2d73af7a0435ba8.jpg
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Şesti köyüne 1.5 kilometre mesafede Mi-2 helikopterinin enkazı tespit edildi” ifadesine yer verildi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Stavropol İdaresi, ön belirlemelere göre olayda ölü olmadığını belirtti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102488/19/1024881968_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_7e1fc9e9e145b08fa3b7d587c10739c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, mi-2, kaza
rusya, mi-2, kaza

Rusya’da Mi-2 helikopteri düştü

22:44 24.08.2022
© Sputnik / Maksim BlinovRusya'nın müthiş silahları
Rusya'nın müthiş silahları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© Sputnik / Maksim Blinov
Abone olTelegram
Rusya’nın Stavropol bölgesinde bir Mi-2 helikopterinin düştüğü belirtildi. İçindekilerin ne durumda olduğu henüz bilinmiyor.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Şesti köyüne 1.5 kilometre mesafede Mi-2 helikopterinin enkazı tespit edildi” ifadesine yer verildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Stavropol İdaresi, ön belirlemelere göre olayda ölü olmadığını belirtti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала