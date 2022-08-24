https://sputniknews.com.tr/20220824/rusyada-mi-2-helikopteri-dustu-1060352257.html

Rusya’da Mi-2 helikopteri düştü

Rusya’da Mi-2 helikopteri düştü

Rusya’nın Stavropol bölgesinde bir Mi-2 helikopterinin düştüğü belirtildi. İçindekilerin ne durumda olduğu henüz bilinmiyor. 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T22:44+0300

2022-08-24T22:44+0300

2022-08-24T22:44+0300

savunma

rusya

mi-2

kaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102488/19/1024881968_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_3efb7dd43780c924d2d73af7a0435ba8.jpg

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Şesti köyüne 1.5 kilometre mesafede Mi-2 helikopterinin enkazı tespit edildi” ifadesine yer verildi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Stavropol İdaresi, ön belirlemelere göre olayda ölü olmadığını belirtti.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, mi-2, kaza