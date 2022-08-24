https://sputniknews.com.tr/20220824/rusyada-mi-2-helikopteri-dustu-1060352257.html
Rusya’da Mi-2 helikopteri düştü
Rusya’da Mi-2 helikopteri düştü
Rusya’nın Stavropol bölgesinde bir Mi-2 helikopterinin düştüğü belirtildi. İçindekilerin ne durumda olduğu henüz bilinmiyor. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T22:44+0300
2022-08-24T22:44+0300
2022-08-24T22:44+0300
savunma
rusya
mi-2
kaza
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Şesti köyüne 1.5 kilometre mesafede Mi-2 helikopterinin enkazı tespit edildi” ifadesine yer verildi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Stavropol İdaresi, ön belirlemelere göre olayda ölü olmadığını belirtti.
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rusya, mi-2, kaza
Rusya’da Mi-2 helikopteri düştü
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Rusya’nın Stavropol bölgesinde bir Mi-2 helikopterinin düştüğü belirtildi. İçindekilerin ne durumda olduğu henüz bilinmiyor.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Şesti köyüne 1.5 kilometre mesafede Mi-2 helikopterinin enkazı tespit edildi” ifadesine yer verildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Stavropol İdaresi, ön belirlemelere göre olayda ölü olmadığını belirtti.