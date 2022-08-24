https://sputniknews.com.tr/20220824/rosatom-genel-muduru-ve-iaea-genel-sekreteri-istanbulda-bir-araya-geldi-1060332474.html
Rosatom Başkanı ve IAEA Genel Müdürü, İstanbul'da bir araya geldi
Rosatom Başkanı ve IAEA Genel Müdürü, İstanbul'da bir araya geldi
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Müdürü Rafael Grossi’nin bugün... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T14:30+0300
2022-08-24T14:30+0300
2022-08-24T14:37+0300
ukrayna krizi
rosatom
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
istanbul
aleksey lihaçev
rafael grossi
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Rosatom’dan yapılan açıklamaya göre Lihaçev, IAEA Genel Müdürü Grossi ile bugün İstanbul’da bir araya geldi, Rus tarafı Rusya ve Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinin sağlanması ile ilgili öncelikli görevlere vurgu yaptı. Açıklamada, “Rus tarafınca, Zaporojye Nükleer Santrali'nin Ukrayna silahlı oluşumları tarafından devam eden bombardımanı ve Kursk Nükleer Santrali'ne yönelik sabotaj eylemleri ışığında Rusya ve Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik öncelikli görevlere vurgu yapıldı. Bu bağlamda Rus tarafı, nerede olurlarsa olsun nükleer tesislerin güvenliğinin her zaman Rusya için mutlak bir öncelik olduğunu ve olmaya devam ettiğini vurguladı” ifadelerine yer verildi.
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rosatom, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), istanbul, aleksey lihaçev, rafael grossi
rosatom, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), istanbul, aleksey lihaçev, rafael grossi
Rosatom Başkanı ve IAEA Genel Müdürü, İstanbul'da bir araya geldi
14:30 24.08.2022 (güncellendi: 14:37 24.08.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Müdürü Rafael Grossi’nin bugün İstanbul’da temaslarda bulundu.
Rosatom’dan yapılan açıklamaya göre Lihaçev, IAEA Genel Müdürü Grossi ile bugün İstanbul’da bir araya geldi, Rus tarafı Rusya ve Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinin sağlanması ile ilgili öncelikli görevlere vurgu yaptı.
Açıklamada, “Rus tarafınca, Zaporojye Nükleer Santrali'nin Ukrayna silahlı oluşumları tarafından devam eden bombardımanı ve Kursk Nükleer Santrali'ne yönelik sabotaj eylemleri ışığında Rusya ve Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik öncelikli görevlere vurgu yapıldı. Bu bağlamda Rus tarafı, nerede olurlarsa olsun nükleer tesislerin güvenliğinin her zaman Rusya için mutlak bir öncelik olduğunu ve olmaya devam ettiğini vurguladı” ifadelerine yer verildi.