https://sputniknews.com.tr/20220824/rosatom-genel-muduru-ve-iaea-genel-sekreteri-istanbulda-bir-araya-geldi-1060332474.html

Rosatom Başkanı ve IAEA Genel Müdürü, İstanbul'da bir araya geldi

Rosatom Başkanı ve IAEA Genel Müdürü, İstanbul'da bir araya geldi

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Müdürü Rafael Grossi’nin bugün... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T14:30+0300

2022-08-24T14:30+0300

2022-08-24T14:37+0300

ukrayna krizi

rosatom

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

istanbul

aleksey lihaçev

rafael grossi

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Rosatom’dan yapılan açıklamaya göre Lihaçev, IAEA Genel Müdürü Grossi ile bugün İstanbul’da bir araya geldi, Rus tarafı Rusya ve Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinin sağlanması ile ilgili öncelikli görevlere vurgu yaptı. Açıklamada, “Rus tarafınca, Zaporojye Nükleer Santrali'nin Ukrayna silahlı oluşumları tarafından devam eden bombardımanı ve Kursk Nükleer Santrali'ne yönelik sabotaj eylemleri ışığında Rusya ve Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik öncelikli görevlere vurgu yapıldı. Bu bağlamda Rus tarafı, nerede olurlarsa olsun nükleer tesislerin güvenliğinin her zaman Rusya için mutlak bir öncelik olduğunu ve olmaya devam ettiğini vurguladı” ifadelerine yer verildi.

istanbul

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rosatom, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), istanbul, aleksey lihaçev, rafael grossi