https://sputniknews.com.tr/20220824/putin-donbass-ve-ukraynada-kontrol-altindaki-yerlerde-okullu-cocuklarin-ailelerine-yardim-geliyor-1060339789.html

Putin: Donbass ve Ukrayna'da kontrol altındaki yerlerde okullu çocukların ailelerine yardım geliyor

Putin: Donbass ve Ukrayna'da kontrol altındaki yerlerde okullu çocukların ailelerine yardım geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ile Rus güçlerinin kontrolündeki Herson, Zaporojye ve... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T17:28+0300

2022-08-24T17:28+0300

2022-08-24T17:28+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

okul

çocuk

para

ukrayna

donbass

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin'in verdiği talimat uyarınca Rusya hükümeti, DHC, LHC, Herson, Zaporojye ve Harkov bölgelerindeki eğitim kurumlarında en geç 15 Eylül'e kadar eğitime başlayan çocukların ailelerine 10 bin ruble tutarında yardım sağlayacak. Ebeveynler, eğitimi yardımını en geç 1 Ekim tarihine kadar teslim alacak. 9 Haziran'da Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, DHC ve LHC'deki okulların Rus eğitim standartlarına geçiş yaptığını açıklamıştı.

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vladimir putin, okul, çocuk, para, ukrayna, donbass