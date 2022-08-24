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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220824/putin-donbass-ve-ukraynada-kontrol-altindaki-yerlerde-okullu-cocuklarin-ailelerine-yardim-geliyor-1060339789.html
Putin: Donbass ve Ukrayna'da kontrol altındaki yerlerde okullu çocukların ailelerine yardım geliyor
Putin: Donbass ve Ukrayna'da kontrol altındaki yerlerde okullu çocukların ailelerine yardım geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ile Rus güçlerinin kontrolündeki Herson, Zaporojye ve... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T17:28+0300
2022-08-24T17:28+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
okul
çocuk
para
ukrayna
donbass
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin'in verdiği talimat uyarınca Rusya hükümeti, DHC, LHC, Herson, Zaporojye ve Harkov bölgelerindeki eğitim kurumlarında en geç 15 Eylül'e kadar eğitime başlayan çocukların ailelerine 10 bin ruble tutarında yardım sağlayacak. Ebeveynler, eğitimi yardımını en geç 1 Ekim tarihine kadar teslim alacak. 9 Haziran'da Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, DHC ve LHC'deki okulların Rus eğitim standartlarına geçiş yaptığını açıklamıştı.
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vladimir putin, okul, çocuk, para, ukrayna, donbass
vladimir putin, okul, çocuk, para, ukrayna, donbass

Putin: Donbass ve Ukrayna'da kontrol altındaki yerlerde okullu çocukların ailelerine yardım geliyor

17:28 24.08.2022
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ile Rus güçlerinin kontrolündeki Herson, Zaporojye ve Harkov bölgelerinde 6-18 yaş arası çocukların ailelerine bir kereye mahsus 10 bin ruble (yaklaşık 3 bin 035 TL) ödenmesi talimatı verdi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin'in verdiği talimat uyarınca Rusya hükümeti, DHC, LHC, Herson, Zaporojye ve Harkov bölgelerindeki eğitim kurumlarında en geç 15 Eylül'e kadar eğitime başlayan çocukların ailelerine 10 bin ruble tutarında yardım sağlayacak.
Ebeveynler, eğitimi yardımını en geç 1 Ekim tarihine kadar teslim alacak.
9 Haziran'da Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, DHC ve LHC'deki okulların Rus eğitim standartlarına geçiş yaptığını açıklamıştı.
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