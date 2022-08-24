https://sputniknews.com.tr/20220824/patlican-kozlerken-evi-yakti-1060312505.html
Patlıcan közlerken evi yaktı
Patlıcan közlerken evi yaktı
Balıkesir Kepsut'ta patlıcan közlemek için yakılan ocaktan çıkan kıvılcımların bacaya sıçraması sonucu evde yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T01:46+0300
2022-08-24T01:46+0300
2022-08-24T01:48+0300
türkiye
patlıcan
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Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Bağtepe Mahallesi'nde ikamet eden 69 yaşındaki Himmet Cınbız, patlıcan közlemek için evindeki eski ocağı yaktı.Ocaktan çıkan kıvılcımların bacaya sıçraması üzerine evin çatısında yangın çıktı.Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.Yangında evin çatısı kullanılamaz hale geldi.
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patlıcan
Patlıcan közlerken evi yaktı
01:46 24.08.2022 (güncellendi: 01:48 24.08.2022) Abone ol
Balıkesir Kepsut'ta patlıcan közlemek için yakılan ocaktan çıkan kıvılcımların bacaya sıçraması sonucu evde yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, evin çatısı kullanılamaz hale geldi.
Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Bağtepe Mahallesi'nde ikamet eden 69 yaşındaki Himmet Cınbız, patlıcan közlemek için evindeki eski ocağı yaktı.
Ocaktan çıkan kıvılcımların bacaya sıçraması üzerine evin çatısında yangın çıktı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.
Yangında evin çatısı kullanılamaz hale geldi.