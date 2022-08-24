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Patlıcan közlerken evi yaktı
Patlıcan közlerken evi yaktı
Balıkesir Kepsut'ta patlıcan közlemek için yakılan ocaktan çıkan kıvılcımların bacaya sıçraması sonucu evde yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T01:46+0300
2022-08-24T01:48+0300
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patlıcan
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Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Bağtepe Mahallesi'nde ikamet eden 69 yaşındaki Himmet Cınbız, patlıcan közlemek için evindeki eski ocağı yaktı.Ocaktan çıkan kıvılcımların bacaya sıçraması üzerine evin çatısında yangın çıktı.Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.Yangında evin çatısı kullanılamaz hale geldi.
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patlıcan
patlıcan

Patlıcan közlerken evi yaktı

01:46 24.08.2022 (güncellendi: 01:48 24.08.2022)
© İHABalıkesir'in Kepsut ilçesinde bir kişi patlıcan közlerken evi yaktı.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir kişi patlıcan közlerken evi yaktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© İHA
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Balıkesir Kepsut'ta patlıcan közlemek için yakılan ocaktan çıkan kıvılcımların bacaya sıçraması sonucu evde yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, evin çatısı kullanılamaz hale geldi.
Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Bağtepe Mahallesi'nde ikamet eden 69 yaşındaki Himmet Cınbız, patlıcan közlemek için evindeki eski ocağı yaktı.
Ocaktan çıkan kıvılcımların bacaya sıçraması üzerine evin çatısında yangın çıktı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.
Yangında evin çatısı kullanılamaz hale geldi.
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