https://sputniknews.com.tr/20220824/patlican-kozlerken-evi-yakti-1060312505.html

Patlıcan közlerken evi yaktı

Patlıcan közlerken evi yaktı

Balıkesir Kepsut'ta patlıcan közlemek için yakılan ocaktan çıkan kıvılcımların bacaya sıçraması sonucu evde yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T01:46+0300

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türkiye

patlıcan

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Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Bağtepe Mahallesi'nde ikamet eden 69 yaşındaki Himmet Cınbız, patlıcan közlemek için evindeki eski ocağı yaktı.Ocaktan çıkan kıvılcımların bacaya sıçraması üzerine evin çatısında yangın çıktı.Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.Yangında evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

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patlıcan