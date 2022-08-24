https://sputniknews.com.tr/20220824/paraguay-merkez-bankasi-faiz-artirdi-1060322480.html

Paraguay Merkez Bankası faiz artırdı

Paraguay Merkez Bankası faiz artırdı

Paraguay Merkez Bankası(BCP), üst üste 13. toplantısında da faiz oranında artışa gitti. BCP, faizi önceki toplantısında olduğu gibi 25 baz puan artırdı. 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T11:10+0300

2022-08-24T11:10+0300

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ekonomi

paraguay

merkez bankası

enflasyon

faiz

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Paraguay Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 8.00'den yüzde 8.25'e yükseltildi. BloombergHT'nin aktardığına göre BCP'nin kararı oybirliğiyle alındı.BCP, fiyat istikrarına olan bağlılığını vurgulayarak, yüzde 4 olan enflasyon hedefine uyum sağlamak için ilgili iç ve dış makroekonomik değişkenlerin gelişimini yakından izlemeye devam edeceğini belirtti. Paraguay'da tüketici fiyatları en son yüzde 11.1 olarak açıklandı.Banka bir sonraki toplantısını 23 Eylül'de gerçekleştirecek.

https://sputniknews.com.tr/20220823/endonezyada-ocak-2021den-bu-yana-ilk-kez-faiz-artisi-1060284206.html

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