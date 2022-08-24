https://sputniknews.com.tr/20220824/paraguay-merkez-bankasi-faiz-artirdi-1060322480.html
Paraguay Merkez Bankası faiz artırdı
Paraguay Merkez Bankası faiz artırdı
Paraguay Merkez Bankası(BCP), üst üste 13. toplantısında da faiz oranında artışa gitti. BCP, faizi önceki toplantısında olduğu gibi 25 baz puan artırdı. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T11:10+0300
2022-08-24T11:10+0300
2022-08-24T11:17+0300
ekonomi
paraguay
merkez bankası
enflasyon
faiz
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Paraguay Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 8.00'den yüzde 8.25'e yükseltildi. BloombergHT'nin aktardığına göre BCP'nin kararı oybirliğiyle alındı.BCP, fiyat istikrarına olan bağlılığını vurgulayarak, yüzde 4 olan enflasyon hedefine uyum sağlamak için ilgili iç ve dış makroekonomik değişkenlerin gelişimini yakından izlemeye devam edeceğini belirtti. Paraguay'da tüketici fiyatları en son yüzde 11.1 olarak açıklandı.Banka bir sonraki toplantısını 23 Eylül'de gerçekleştirecek.
https://sputniknews.com.tr/20220823/endonezyada-ocak-2021den-bu-yana-ilk-kez-faiz-artisi-1060284206.html
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paraguay, merkez bankası, enflasyon, faiz
paraguay, merkez bankası, enflasyon, faiz
Paraguay Merkez Bankası faiz artırdı
11:10 24.08.2022 (güncellendi: 11:17 24.08.2022) Abone ol
Paraguay Merkez Bankası(BCP), üst üste 13. toplantısında da faiz oranında artışa gitti. BCP, faizi önceki toplantısında olduğu gibi 25 baz puan artırdı.
Paraguay Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 8.00'den yüzde 8.25'e yükseltildi.
BloombergHT'nin aktardığına göre BCP'nin kararı oybirliğiyle alındı.
BCP, fiyat istikrarına olan bağlılığını vurgulayarak, yüzde 4 olan enflasyon hedefine uyum sağlamak için ilgili iç ve dış makroekonomik değişkenlerin gelişimini yakından izlemeye devam edeceğini belirtti. Paraguay'da tüketici fiyatları en son yüzde 11.1 olarak açıklandı.
Banka bir sonraki toplantısını 23 Eylül'de gerçekleştirecek.