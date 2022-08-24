Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220824/nato-genel-merkezine-ari-kovanlari-yerlestirildi---1060338701.html
NATO Genel Merkezi'ne arı kovanları yerleştirildi
NATO Genel Merkezi'ne arı kovanları yerleştirildi
Brüksel’deki NATO Genel Merkezi’nin arazisine Avrupa çevre projelerinin bir parçası olarak dört arı kovanı yerleştirdi. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T17:11+0300
2022-08-24T17:12+0300
dünya
nato
bal
arı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/19/1057921102_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_acadcc0fc3cb3f3bad11774a16e8b803.jpg
NATO açıklamasında, “Her kovan sezon içinde yaklaşık 80-100 kilogram bal üretiyor, büyük kısmı arılara kalıyor ki hayatlarını sürdürebilsinler. NATO arıcıları her kovandan yılda yaklaşık 25 kilogram bal topluyor. Ürünün büyük kısmı bugüne kadar, bazı yerli ve uluslararası projeleri destekleme amacıyla hayır pazarında satıldı” ifadesine yer verildi. Kovan projesi 2020’de başlatılmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/19/1057921102_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5e91b965e58023b53ce56992e3b0dd80.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nato, bal, arı
nato, bal, arı

NATO Genel Merkezi'ne arı kovanları yerleştirildi

17:11 24.08.2022 (güncellendi: 17:12 24.08.2022)
© AA'Yığılca arısı' Türkiye'nin tescillenen 5. arı ırkı oldu
'Yığılca arısı' Türkiye'nin tescillenen 5. arı ırkı oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Brüksel’deki NATO Genel Merkezi’nin arazisine Avrupa çevre projelerinin bir parçası olarak dört arı kovanı yerleştirdi.
NATO açıklamasında, “Her kovan sezon içinde yaklaşık 80-100 kilogram bal üretiyor, büyük kısmı arılara kalıyor ki hayatlarını sürdürebilsinler. NATO arıcıları her kovandan yılda yaklaşık 25 kilogram bal topluyor. Ürünün büyük kısmı bugüne kadar, bazı yerli ve uluslararası projeleri destekleme amacıyla hayır pazarında satıldı” ifadesine yer verildi.
Kovan projesi 2020’de başlatılmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала