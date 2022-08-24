https://sputniknews.com.tr/20220824/nato-genel-merkezine-ari-kovanlari-yerlestirildi---1060338701.html

NATO Genel Merkezi'ne arı kovanları yerleştirildi

NATO Genel Merkezi'ne arı kovanları yerleştirildi

Brüksel’deki NATO Genel Merkezi’nin arazisine Avrupa çevre projelerinin bir parçası olarak dört arı kovanı yerleştirdi. 24.08.2022, Sputnik Türkiye

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NATO açıklamasında, “Her kovan sezon içinde yaklaşık 80-100 kilogram bal üretiyor, büyük kısmı arılara kalıyor ki hayatlarını sürdürebilsinler. NATO arıcıları her kovandan yılda yaklaşık 25 kilogram bal topluyor. Ürünün büyük kısmı bugüne kadar, bazı yerli ve uluslararası projeleri destekleme amacıyla hayır pazarında satıldı” ifadesine yer verildi. Kovan projesi 2020’de başlatılmıştı.

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