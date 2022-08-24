https://sputniknews.com.tr/20220824/motorine-zam-bekleniyor-1060319041.html
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T09:12+0300
2022-08-24T09:12+0300
2022-08-24T09:12+0300
ekonomi
motorin
zam
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.25 Ağustos Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.03 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 21.15 liradan satılıyor.
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motorin, zam
Motorine zam bekleniyor
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Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
25 Ağustos Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.03 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21.15 liradan satılıyor.