https://sputniknews.com.tr/20220824/motorine-zam-bekleniyor-1060319041.html

Motorine zam bekleniyor

Motorine zam bekleniyor

Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor. 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T09:12+0300

2022-08-24T09:12+0300

2022-08-24T09:12+0300

ekonomi

motorin

zam

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.25 Ağustos Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.03 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 21.15 liradan satılıyor.

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motorin, zam