https://sputniknews.com.tr/20220824/motorine-95-kurus-zam-1060335567.html
Motorine 95 kuruş zam
Motorine 95 kuruş zam
Motorinin litre fiyatına zam yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 95 kuruş fiyat artışı olacak. Fiyatlar pompaya yansıyacak. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T15:54+0300
2022-08-24T15:54+0300
2022-08-24T16:04+0300
ekonomi
motorin
zam
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Motorinin litre fiyatına zam yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 95 kuruş fiyat artışı olacak. Fiyatlar pompaya yansıyacak.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.03 liradan satılıyor. Zam sonrası motorinin litresi 25.98 liraya çıkacak.Benzinin litresi ise ortalama 21.15 liradan satılıyor.
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motorin, zam
Motorine 95 kuruş zam
15:54 24.08.2022 (güncellendi: 16:04 24.08.2022) Abone ol
Motorinin litre fiyatına zam yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 95 kuruş fiyat artışı olacak. Fiyatlar pompaya yansıyacak.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Motorinin litre fiyatına zam yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 95 kuruş fiyat artışı olacak. Fiyatlar pompaya yansıyacak.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.03 liradan satılıyor. Zam sonrası motorinin litresi 25.98 liraya çıkacak.
Benzinin litresi ise ortalama 21.15 liradan satılıyor.