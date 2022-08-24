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MHP'li Kaşıkçı: Hatay da hızlı treni hak ediyor
MHP'li Kaşıkçı: Hatay da hızlı treni hak ediyor
MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "Hatay da hızlı treni hak ediyor, Hataylı vatandaşlarımız da bu konforlu ulaşım aracına bir an önce ulaşmak istiyor"... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T18:02+0300
2022-08-24T18:02+0300
politika
hızlı tren
hatay
lütfi kaşıkçı
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MHP'li Kaşıkçı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, "Hatay milletvekilleri ne iş yapar?" sözüyle kendilerini eleştirdiğini söyledi.Hatay'la ilgili yaptığı çalışmaların, sosyal medya hesabında, yerel ve ulusal medyada, Meclisin internet sitesinde, kişisel arşivinde bulunduğunu anlatan Kaşıkçı, "Kendisi uzun zamandır Hatay'la ilgilenmediği için bizim de Hatay'la ilgili neler yaptığımızı herhalde atlamış" diye konuştu.Hatay'ın Dörtyol ilçesinin nüfusunun fazla olduğunu belirten Kaşıkçı, ilçeye Türkiye Varlık Fonu'na ait çok önemli bir yatırım yapılacağı müjdesinin kısa süre önce vatandaşlarla paylaşıldığını aktardı.Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki bir petrokimya tesisi tarafından yapılacak yatırımın yaklaşık 6,5 milyar dolar olduğunu ifade eden Kaşıkçı, yatırımın ÇED sürecinin sürdüğünü, süreç tamamlandığında Doğu Akdeniz Petrokimya Tesisi Projesi'nin temelinin atılacağını bildirdi.Türkiye'nin dört bir tarafında hızlı trenle ilgili çok güzel ve gurur verici çalışmaların yapıldığını söyleyen Kaşıkçı, "Hatay da hızlı treni hak ediyor, Hataylı vatandaşlarımız da bu konforlu ulaşım aracına bir an önce ulaşmak istiyor" ifadesini kullandı.
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hızlı tren, hatay, lütfi kaşıkçı
hızlı tren, hatay, lütfi kaşıkçı

MHP'li Kaşıkçı: Hatay da hızlı treni hak ediyor

18:02 24.08.2022
© AAMHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı
MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AA
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MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "Hatay da hızlı treni hak ediyor, Hataylı vatandaşlarımız da bu konforlu ulaşım aracına bir an önce ulaşmak istiyor" dedi.
MHP'li Kaşıkçı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, "Hatay milletvekilleri ne iş yapar?" sözüyle kendilerini eleştirdiğini söyledi.
Hatay'la ilgili yaptığı çalışmaların, sosyal medya hesabında, yerel ve ulusal medyada, Meclisin internet sitesinde, kişisel arşivinde bulunduğunu anlatan Kaşıkçı, "Kendisi uzun zamandır Hatay'la ilgilenmediği için bizim de Hatay'la ilgili neler yaptığımızı herhalde atlamış" diye konuştu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinin nüfusunun fazla olduğunu belirten Kaşıkçı, ilçeye Türkiye Varlık Fonu'na ait çok önemli bir yatırım yapılacağı müjdesinin kısa süre önce vatandaşlarla paylaşıldığını aktardı.
Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki bir petrokimya tesisi tarafından yapılacak yatırımın yaklaşık 6,5 milyar dolar olduğunu ifade eden Kaşıkçı, yatırımın ÇED sürecinin sürdüğünü, süreç tamamlandığında Doğu Akdeniz Petrokimya Tesisi Projesi'nin temelinin atılacağını bildirdi.
Türkiye'nin dört bir tarafında hızlı trenle ilgili çok güzel ve gurur verici çalışmaların yapıldığını söyleyen Kaşıkçı, "Hatay da hızlı treni hak ediyor, Hataylı vatandaşlarımız da bu konforlu ulaşım aracına bir an önce ulaşmak istiyor" ifadesini kullandı.
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