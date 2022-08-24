https://sputniknews.com.tr/20220824/marmariste-turistleri-tasiyan-safari-araci-devrildi-olu-ve-yaralilar-var-1060340891.html

Marmaris'te turistleri taşıyan safari aracı devrildi: Ölü ve yaralılar var

Marmaris'te turistleri taşıyan safari aracı devrildi: Ölü ve yaralılar var

Muğla’nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan cip safari aracının devrilmesiyle 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T17:50+0300

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marmaris

türkiye

kaza

turist

safari

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Marmaris’ten sabah saatlerinde ciple safari turuna çıkan Irak uyruklu oldukları ileri sürülen grubun içinde bulunduğu cip Marmaris’e dönüş yolunda kaza yaptı. Datça-Marmaris Karayolu Armutalan Tepesi Mezargediği mevkiinde devrilen cipte bulunanlardan ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Yol trafiğe kapatıldı.

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marmaris, kaza, turist, safari