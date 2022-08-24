https://sputniknews.com.tr/20220824/marmariste-surat-teknesi-alev-aldi-1060316574.html

Marmaris'te sürat teknesi alev aldı

Marmaris'te sürat teknesi alev aldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt sahilinde bot ve teknelere yakıt taşıdığı belirtilen bir tekne yanarak kül oldu. 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T04:47+0300

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türkiye

muğla

marmaris

karacasöğüt

tekne

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde iskelede demirli bulunan sürat teknesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Karacasöğüt Mahallesi'ndeki bir iskelede çıkan yangında, iskelede demirli bulanan bir sürat teknesinden alevler yükseldiği gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işçileri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, koordineli bir şekilde çalışarak yangına müdahale etti.Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürülürken tekne kullanılamaz hale geldi.Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

muğla

marmaris

karacasöğüt

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muğla, marmaris, karacasöğüt , tekne