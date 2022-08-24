https://sputniknews.com.tr/20220824/marmariste-surat-teknesi-alev-aldi-1060316574.html
Marmaris'te sürat teknesi alev aldı
Marmaris'te sürat teknesi alev aldı
Muğla’nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt sahilinde bot ve teknelere yakıt taşıdığı belirtilen bir tekne yanarak kül oldu. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T04:47+0300
2022-08-24T04:47+0300
2022-08-24T04:55+0300
türkiye
muğla
marmaris
karacasöğüt
tekne
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde iskelede demirli bulunan sürat teknesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Karacasöğüt Mahallesi'ndeki bir iskelede çıkan yangında, iskelede demirli bulanan bir sürat teknesinden alevler yükseldiği gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işçileri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, koordineli bir şekilde çalışarak yangına müdahale etti.Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürülürken tekne kullanılamaz hale geldi.Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
muğla
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muğla, marmaris, karacasöğüt , tekne
muğla, marmaris, karacasöğüt , tekne
Marmaris'te sürat teknesi alev aldı
04:47 24.08.2022 (güncellendi: 04:55 24.08.2022) Abone ol
Muğla’nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt sahilinde bot ve teknelere yakıt taşıdığı belirtilen bir tekne yanarak kül oldu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde iskelede demirli bulunan sürat teknesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Karacasöğüt Mahallesi'ndeki bir iskelede çıkan yangında, iskelede demirli bulanan bir sürat teknesinden alevler yükseldiği gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işçileri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, koordineli bir şekilde çalışarak yangına müdahale etti.
Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürülürken tekne kullanılamaz hale geldi.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.