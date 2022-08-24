Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220824/marmariste-surat-teknesi-alev-aldi-1060316574.html
Marmaris'te sürat teknesi alev aldı
Marmaris'te sürat teknesi alev aldı
Muğla’nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt sahilinde bot ve teknelere yakıt taşıdığı belirtilen bir tekne yanarak kül oldu. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T04:47+0300
2022-08-24T04:55+0300
türkiye
muğla
marmaris
karacasöğüt
tekne
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1060316428_58:0:3384:1871_1920x0_80_0_0_21bf306254daca6fbad70be8d3010ec3.jpg
Muğla'nın Marmaris ilçesinde iskelede demirli bulunan sürat teknesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Karacasöğüt Mahallesi'ndeki bir iskelede çıkan yangında, iskelede demirli bulanan bir sürat teknesinden alevler yükseldiği gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işçileri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, koordineli bir şekilde çalışarak yangına müdahale etti.Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürülürken tekne kullanılamaz hale geldi.Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
muğla
marmaris
karacasöğüt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1060316428_473:0:2968:1871_1920x0_80_0_0_72d9c378d5246a325d9781293eb77337.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
muğla, marmaris, karacasöğüt , tekne
muğla, marmaris, karacasöğüt , tekne

Marmaris'te sürat teknesi alev aldı

04:47 24.08.2022 (güncellendi: 04:55 24.08.2022)
© İHA / BEKİR TOSUN - MUSTAFA ALTAR ZEYHAN-Marmaris'te sürat teknesi alev aldı
Marmaris'te sürat teknesi alev aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© İHA / BEKİR TOSUN - MUSTAFA ALTAR ZEYHAN-
Abone olTelegram
Muğla’nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt sahilinde bot ve teknelere yakıt taşıdığı belirtilen bir tekne yanarak kül oldu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde iskelede demirli bulunan sürat teknesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Karacasöğüt Mahallesi'ndeki bir iskelede çıkan yangında, iskelede demirli bulanan bir sürat teknesinden alevler yükseldiği gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işçileri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, koordineli bir şekilde çalışarak yangına müdahale etti.
Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürülürken tekne kullanılamaz hale geldi.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала