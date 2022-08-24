Kolombiya'da 'Havadaki Otel'

© AAKolombiya'nın Abejorral kentindeki Andes dağlarında, adrenalin ve macera sever gezginler için inşa edilen ‘Havadaki Otel’ yoğun ilgi görüyor.
1/5
© AA
Kolombiya'nın Abejorral kentindeki Andes dağlarında, adrenalin ve macera sever gezginler için inşa edilen ‘Havadaki Otel’ yoğun ilgi görüyor.
© AAYerden yaklaşık 25 metre yükseklikte dikey bir kaya üzerine inşa edilen otele sadece halatlarla ulaşım sağlanabiliyor.
2/5
© AA
Yerden yaklaşık 25 metre yükseklikte dikey bir kaya üzerine inşa edilen otele sadece halatlarla ulaşım sağlanabiliyor.
© AAOtele gelen müşteriler geceyi havada asılı bulunan hamaklarda geçirebiliyor.
3/5
© AA
Otele gelen müşteriler geceyi havada asılı bulunan hamaklarda geçirebiliyor.
© AABu eşsiz deneyimi yaşamak isteyenler 'Havadaki Otel'e yoğun ilgi gösteriyor.
4/5
© AA
Bu eşsiz deneyimi yaşamak isteyenler 'Havadaki Otel'e yoğun ilgi gösteriyor.
© AAMaceraseverlerin yoğun ilgi gösterdiği 'Havadaki Otel' Andes dağlarında bulunuyor.
5/5
© AA
Maceraseverlerin yoğun ilgi gösterdiği 'Havadaki Otel' Andes dağlarında bulunuyor.