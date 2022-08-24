Türkiye
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhitlik firmalarımızın yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20220824/kolombiyada-havadaki-otel-1060329902.html
Kolombiya'da 'Havadaki Otel'
Kolombiya'da 'Havadaki Otel'
Kolombiya'da inşa edilen ‘Havadaki Otel’ yoğun ilgi görüyor. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T13:25+0300
2022-08-24T13:27+0300
multimedya
kolombiya
otel
hamak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1060328821_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_871a731c4c08c5c2e0d99b2405c5731c.jpg
kolombiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1060328821_60:0:948:666_1920x0_80_0_0_8c8f64bf275c1efb7619d4018bca8c17.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kolombiya, фото, otel, hamak
kolombiya, фото, otel, hamak

Kolombiya'da 'Havadaki Otel'

13:25 24.08.2022 (güncellendi: 13:27 24.08.2022)
Abone olTelegram
Kolombiya'da inşa edilen ‘Havadaki Otel’ yoğun ilgi görüyor.
© AAKolombiya'nın Abejorral kentindeki Andes dağlarında, adrenalin ve macera sever gezginler için inşa edilen ‘Havadaki Otel’ yoğun ilgi görüyor.
Kolombiya'da 'Havadaki Otel' - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Kolombiya'nın Abejorral kentindeki Andes dağlarında, adrenalin ve macera sever gezginler için inşa edilen ‘Havadaki Otel’ yoğun ilgi görüyor.
© AAYerden yaklaşık 25 metre yükseklikte dikey bir kaya üzerine inşa edilen otele sadece halatlarla ulaşım sağlanabiliyor.
Kolombiya'da 'Havadaki Otel' - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Yerden yaklaşık 25 metre yükseklikte dikey bir kaya üzerine inşa edilen otele sadece halatlarla ulaşım sağlanabiliyor.
© AAOtele gelen müşteriler geceyi havada asılı bulunan hamaklarda geçirebiliyor.
Kolombiya'da 'Havadaki Otel' - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Otele gelen müşteriler geceyi havada asılı bulunan hamaklarda geçirebiliyor.
© AABu eşsiz deneyimi yaşamak isteyenler 'Havadaki Otel'e yoğun ilgi gösteriyor.
Kolombiya'da 'Havadaki Otel' - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Bu eşsiz deneyimi yaşamak isteyenler 'Havadaki Otel'e yoğun ilgi gösteriyor.
© AAMaceraseverlerin yoğun ilgi gösterdiği 'Havadaki Otel' Andes dağlarında bulunuyor.
Kolombiya'da 'Havadaki Otel' - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Maceraseverlerin yoğun ilgi gösterdiği 'Havadaki Otel' Andes dağlarında bulunuyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала