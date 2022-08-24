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Kılıçdaroğlu:6'lı masada uzlaşamadığımız konu yok
Kılıçdaroğlu:6'lı masada uzlaşamadığımız konu yok
MYK toplantısında 6’lı masanın son buluşmasını değerlendiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Gayet olumlu gidiyor. Toplantılara devam edeceğiz. Bugüne kadar... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T07:10+0300
2022-08-24T07:10+0300
kemal kılıçdaroğlu
politika
muhalefet
seçim
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Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu, partisinin önceki gün yapılan MYK toplantısında 6’lı masanın son buluşmasına ilişkin kurmaylarına değerlendirmede bulundu.Edinilen bilgilere göre toplantıda, masa çalışmalarına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu’nun “Gayet olumlu gidiyor. Toplantılara devam edeceğiz. Bugüne kadar herhangi bir konuda sorun yaşamadık. Herkes uyum içinde hareket ediyor” dediği öğrenildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun, liderlerin bildirisinde yer alan “Ortak cumhurbaşkanı adayımız, hem Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, herkesin cumhurbaşkanı olacaktır” vurgusuna ilişkin de şu yorumu yaptı:“Bunu hepimiz konuşarak yaptık, birlikte karar aldık. Uzlaşamadığımız bir şey yok.” Saadet Partisi’nin kurmayları ise ortak adayın masadan mı yoksa masa dışından mı seçileceğine ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Liderlerin bu konuyu değerlendirmediğini aktaran kurmaylar, “Burada önemli olan altı partinin de ‘Biz sadece güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş noktasında ittifak etmedik. Aynı zamanda ortak cumhurbaşkanıyla beraber ülkenin sorunlarını birlikte çözeceğiz’ iradesini beyan etmesidir” diye konuştu.
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kemal kılıçdaroğlu, muhalefet, seçim
kemal kılıçdaroğlu, muhalefet, seçim

Kılıçdaroğlu:6'lı masada uzlaşamadığımız konu yok

07:10 24.08.2022
© Fotoğraf : Twitter/Kemal Kılıçdaroğlu@kilicdaroglukCHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan altılı masa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki altıncı toplantıyla ilk tur görüşmeleri tamamladı.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan altılı masa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki altıncı toplantıyla ilk tur görüşmeleri tamamladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© Fotoğraf : Twitter/Kemal Kılıçdaroğlu@kilicdarogluk
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MYK toplantısında 6’lı masanın son buluşmasını değerlendiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Gayet olumlu gidiyor. Toplantılara devam edeceğiz. Bugüne kadar herhangi bir konuda sorun yaşamadık. Herkes uyum içinde hareket ediyor” dedi.
Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu, partisinin önceki gün yapılan MYK toplantısında 6’lı masanın son buluşmasına ilişkin kurmaylarına değerlendirmede bulundu.
Edinilen bilgilere göre toplantıda, masa çalışmalarına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu’nun “Gayet olumlu gidiyor. Toplantılara devam edeceğiz. Bugüne kadar herhangi bir konuda sorun yaşamadık. Herkes uyum içinde hareket ediyor” dediği öğrenildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun, liderlerin bildirisinde yer alan “Ortak cumhurbaşkanı adayımız, hem Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, herkesin cumhurbaşkanı olacaktır” vurgusuna ilişkin de şu yorumu yaptı:
“Bunu hepimiz konuşarak yaptık, birlikte karar aldık. Uzlaşamadığımız bir şey yok.” Saadet Partisi’nin kurmayları ise ortak adayın masadan mı yoksa masa dışından mı seçileceğine ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Liderlerin bu konuyu değerlendirmediğini aktaran kurmaylar, “Burada önemli olan altı partinin de ‘Biz sadece güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş noktasında ittifak etmedik. Aynı zamanda ortak cumhurbaşkanıyla beraber ülkenin sorunlarını birlikte çözeceğiz’ iradesini beyan etmesidir” diye konuştu.
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