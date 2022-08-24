Türkiye
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhitlik firmalarımızın yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20220824/kilicdaroglu-genclerle-birlikte-kocatepeye-yuruyecek-1060330676.html
Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Kocatepe’ye yürüyecek
Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Kocatepe’ye yürüyecek
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Bayramı yıldönümü öncesi, Büyük Taarruz'un 100'üncü yıldönümünde 15 km yürüyerek Kocatepe'ye çıkacak. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T13:39+0300
2022-08-24T13:39+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
zafer bayramı
yürüyüş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102914/17/1029141738_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_4cf8f50ec945f742e198e93456928e6b.jpg
Kılıçdaroğlu'nun, Büyük Zafer'in yıl dönümü dolayısıyla Gençlik Kolları ve Afyon İl Başkanlığının düzenleyeceği yürüyüşe katılacağı ve Büyük Taarruz'un başladığı yer olan Kocatepe'ye çıkacağı belirtildi.CHP'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, bu sene Büyük Taarruz'un 100. yılı olduğunu, Türkiye'nin her yerinden gelecek binlerce gençle Afyonkarahisar'da buluşarak Kocatepe'ye çıkacaklarını aktardı.Killik, "Programa Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Kendisi, 100. yılı olması sebebiyle bu seneki törenlerde özellikle yer almak istedi. 25 Ağustos gecesi saat 23.00'te Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünde toplanarak 15 kilometrelik dağ yolundan Kocatepe'ye yürüyeceğiz. Yol boyunca Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bizimle birlikte olacak." ifadesini kullandı.Killik, yürüyüşün ardından şafak vakti 300 gencin, Kocatepe Anıtı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını oluşturacağını kaydetti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102914/17/1029141738_69:0:980:683_1920x0_80_0_0_d9496723e0bdaa766d111d8f3f256346.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, zafer bayramı, yürüyüş
kemal kılıçdaroğlu, zafer bayramı, yürüyüş

Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Kocatepe’ye yürüyecek

13:39 24.08.2022
© REUTERS / Osman OrsalCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Adalet Yürüyüşü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Adalet Yürüyüşü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© REUTERS / Osman Orsal
Abone olTelegram
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Bayramı yıldönümü öncesi, Büyük Taarruz'un 100'üncü yıldönümünde 15 km yürüyerek Kocatepe'ye çıkacak.
Kılıçdaroğlu'nun, Büyük Zafer'in yıl dönümü dolayısıyla Gençlik Kolları ve Afyon İl Başkanlığının düzenleyeceği yürüyüşe katılacağı ve Büyük Taarruz'un başladığı yer olan Kocatepe'ye çıkacağı belirtildi.
CHP'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, bu sene Büyük Taarruz'un 100. yılı olduğunu, Türkiye'nin her yerinden gelecek binlerce gençle Afyonkarahisar'da buluşarak Kocatepe'ye çıkacaklarını aktardı.
Killik, "Programa Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Kendisi, 100. yılı olması sebebiyle bu seneki törenlerde özellikle yer almak istedi. 25 Ağustos gecesi saat 23.00'te Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünde toplanarak 15 kilometrelik dağ yolundan Kocatepe'ye yürüyeceğiz. Yol boyunca Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bizimle birlikte olacak." ifadesini kullandı.
Killik, yürüyüşün ardından şafak vakti 300 gencin, Kocatepe Anıtı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını oluşturacağını kaydetti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала