https://sputniknews.com.tr/20220824/kilicdaroglu-genclerle-birlikte-kocatepeye-yuruyecek-1060330676.html

Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Kocatepe’ye yürüyecek

Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Kocatepe’ye yürüyecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Bayramı yıldönümü öncesi, Büyük Taarruz'un 100'üncü yıldönümünde 15 km yürüyerek Kocatepe'ye çıkacak. 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T13:39+0300

2022-08-24T13:39+0300

2022-08-24T13:39+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

zafer bayramı

yürüyüş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102914/17/1029141738_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_4cf8f50ec945f742e198e93456928e6b.jpg

Kılıçdaroğlu'nun, Büyük Zafer'in yıl dönümü dolayısıyla Gençlik Kolları ve Afyon İl Başkanlığının düzenleyeceği yürüyüşe katılacağı ve Büyük Taarruz'un başladığı yer olan Kocatepe'ye çıkacağı belirtildi.CHP'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, bu sene Büyük Taarruz'un 100. yılı olduğunu, Türkiye'nin her yerinden gelecek binlerce gençle Afyonkarahisar'da buluşarak Kocatepe'ye çıkacaklarını aktardı.Killik, "Programa Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Kendisi, 100. yılı olması sebebiyle bu seneki törenlerde özellikle yer almak istedi. 25 Ağustos gecesi saat 23.00'te Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünde toplanarak 15 kilometrelik dağ yolundan Kocatepe'ye yürüyeceğiz. Yol boyunca Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bizimle birlikte olacak." ifadesini kullandı.Killik, yürüyüşün ardından şafak vakti 300 gencin, Kocatepe Anıtı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını oluşturacağını kaydetti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, zafer bayramı, yürüyüş