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Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu’nun adaylığı güçlü bir ihtimal olabilir
Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu’nun adaylığı güçlü bir ihtimal olabilir
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ortak adayla çıkarsak seçimlerde aday kim olursa olsun yüzde 90 kazanırız. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı güçlü... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T08:32+0300
2022-08-24T08:32+0300
temel karamollaoğlu
politika
kemal kılıçdaroğlu
seçim
aday
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CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi liderlerinin bir araya geldiği, 12 Şubat’ta başlayan ve ‘altılı masa’ adı verilen toplantıların ilk turunun sonuncusu düzenlendi. Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılan toplantı sonrası yayımlanan açıklamada ‘kararlılık ve umut’ mesajları verildi. Liderlerin masasındaysa ortaklaşılan noktalar kadar, fikir ayrılıklarının da bulunduğu öğrenildi.Karar TV yayınına katılan Karamollaoğlu, adaylık tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “Şu an altılı masada bir ayrılık görünmüyor. En önemli konu cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu konuda da müşterek bir adayın belirlenmesi kararlandı. Burada çok net bir tavrımız var. Seçim tarihi ilan edildiği zaman adayı belirleyeceğiz. Bu kararda herkes ittifak etti. Tek adayla çıkılması en isabetli tavırdır. Ortak adayla çıkarsak seçimlerde aday kim olursa olsun yüzde 90 kazanırız. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı güçlü bir ihtimal olabilir. Kılıçdaroğlu da dahil altı partinin liderleri seçim tarihi ilan edildikten sonra adayımızı açıklayacağız. Şu an da böyle bir münakaşanın içine girme ihtiyacı duymuyorum.”“Erdoğan, halkın desteğini yitirdi. Erdoğan, güçlü bir aday değil” diyen Karamollaoğlu, “Kılıçdaroğlu’nu kendi partisi içerisindekiler aday olarak görmek istiyor. Bu normal bir şey. Ama onun adaylığı konusundaki düşüncemi söyleyemem. Bizim gündemimizde cumhurbaşkanı adayı yok” dedi.
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temel karamollaoğlu, kemal kılıçdaroğlu, seçim, aday
temel karamollaoğlu, kemal kılıçdaroğlu, seçim, aday

Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu’nun adaylığı güçlü bir ihtimal olabilir

08:32 24.08.2022
© DHATemel Karamollaoğlu
Temel Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© DHA
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ortak adayla çıkarsak seçimlerde aday kim olursa olsun yüzde 90 kazanırız. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı güçlü bir ihtimal olabilir” dedi.
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi liderlerinin bir araya geldiği, 12 Şubat’ta başlayan ve ‘altılı masa’ adı verilen toplantıların ilk turunun sonuncusu düzenlendi. Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılan toplantı sonrası yayımlanan açıklamada ‘kararlılık ve umut’ mesajları verildi. Liderlerin masasındaysa ortaklaşılan noktalar kadar, fikir ayrılıklarının da bulunduğu öğrenildi.
Karar TV yayınına katılan Karamollaoğlu, adaylık tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “Şu an altılı masada bir ayrılık görünmüyor. En önemli konu cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu konuda da müşterek bir adayın belirlenmesi kararlandı. Burada çok net bir tavrımız var. Seçim tarihi ilan edildiği zaman adayı belirleyeceğiz. Bu kararda herkes ittifak etti. Tek adayla çıkılması en isabetli tavırdır. Ortak adayla çıkarsak seçimlerde aday kim olursa olsun yüzde 90 kazanırız. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı güçlü bir ihtimal olabilir. Kılıçdaroğlu da dahil altı partinin liderleri seçim tarihi ilan edildikten sonra adayımızı açıklayacağız. Şu an da böyle bir münakaşanın içine girme ihtiyacı duymuyorum.”
“Erdoğan, halkın desteğini yitirdi. Erdoğan, güçlü bir aday değil” diyen Karamollaoğlu, “Kılıçdaroğlu’nu kendi partisi içerisindekiler aday olarak görmek istiyor. Bu normal bir şey. Ama onun adaylığı konusundaki düşüncemi söyleyemem. Bizim gündemimizde cumhurbaşkanı adayı yok” dedi.
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