Kalın, CNN'e konuştu: Zaporijya’nın etrafında çatışmasızlık bölgesi oluşturulması için görüşüyoruz

Çatışmanın herhangi bir kısmında herhangi bir gerilimden çok endişe duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız tabii ki Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ilk etapta mevcut husumetlere son vermek ayrıca doğrudan kapsamlı bir barış müzakeresi çerçevesi değilse de belki bir ateşkesi getirecek ciddi müzakerelere öncülük edecek bir yol bulmak için yakın temas halinde. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Ama tabii ki Herson, Kırım ve Zaporijya’da veya Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna’nın herhangi bir bölgesinde meydana gelebilecek herhangi bir şiddetin tırmanmasından aşırı derede endişe duyuyoruz. Çatışmanın herhangi bir kısmında herhangi bir gerilimden çok endişe duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız tabii ki Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ilk etapta mevcut husumetlere son vermek ayrıca doğrudan kapsamlı bir barış müzakeresi çerçevesi değilse de belki bir ateşkesi getirecek ciddi müzakerelere öncülük edecek bir yol bulmak için yakın temas halinde. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Ama tabii ki Herson, Kırım ve Zaporijya’da veya Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna’nın herhangi bir bölgesinde meydana gelebilecek herhangi bir şiddetin tırmanmasından aşırı derede endişe duyuyoruz.

Rusya ve Ukrayna’dan UAEA'dan bir heyetin çok yakında, gelecek hafta veya 10 gün içinde bu alanı ziyaret edeceğini öğrenmekten memnuniyet duyduk. Mevcut durumdan Devlet Başkanı Zelenskiy’in tabii çok endişeli olduğuna yönelik bir haber aldığımıza inanıyorum. Çünkü nükleer santral, Rus güçlerince kuşatılmış durumda. Ama Ukraynalı yetkililer, teknik ekipler, olağan güvenlik ekipleri de nükleer santralin içinde. Yani santrali çevreleyen alanların Ukrayna tarafından mayınlandığını söylemek istiyorum. Bu yüzden durum şu an çok kritik ve Allah esirgesin saatli bir bombaya dönüşebilir. Eğer bir şeyler olursa herhangi bir kaza, hemen olmasını beklemiyoruz ama bilirsiniz büyük bir felaketin içinde olabiliriz. Bu yüzden bunun olmasını engellemeye çalışıyoruz ve Ruslarla kuşatma alanlarından güçlerini geri çekmesi ve UAEA’nın heyetinin girebilmesi, Zaporijya’nın etrafında bir çatışmasızlık bölgesi, askeri olmayan bir bölge oluşturulması için görüşüyoruz. Rusya ve Ukrayna’dan UAEA'dan bir heyetin çok yakında, gelecek hafta veya 10 gün içinde bu alanı ziyaret edeceğini öğrenmekten memnuniyet duyduk. Mevcut durumdan Devlet Başkanı Zelenskiy’in tabii çok endişeli olduğuna yönelik bir haber aldığımıza inanıyorum. Çünkü nükleer santral, Rus güçlerince kuşatılmış durumda. Ama Ukraynalı yetkililer, teknik ekipler, olağan güvenlik ekipleri de nükleer santralin içinde. Yani santrali çevreleyen alanların Ukrayna tarafından mayınlandığını söylemek istiyorum. Bu yüzden durum şu an çok kritik ve Allah esirgesin saatli bir bombaya dönüşebilir. Eğer bir şeyler olursa herhangi bir kaza, hemen olmasını beklemiyoruz ama bilirsiniz büyük bir felaketin içinde olabiliriz. Bu yüzden bunun olmasını engellemeye çalışıyoruz ve Ruslarla kuşatma alanlarından güçlerini geri çekmesi ve UAEA’nın heyetinin girebilmesi, Zaporijya’nın etrafında bir çatışmasızlık bölgesi, askeri olmayan bir bölge oluşturulması için görüşüyoruz.

(Tahıl anlaşmasının müzakerelerin yeniden başlaması için bir platforma dönüşüp dönüşemeyeceği konusu) Bunun mümkün olduğuna inanıyoruz. İstanbul’da martta Rus ve Ukraynalı heyetler bir araya geldiğinde bu şansımız oldu. Lakin daha ileri gitme konusunda maalesef (Ukrayna) Buça’da olanlar ve bazı şeyler, saldırılar vesaire daha fazla ilerlemeyi engelledi. Ancak hala Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Rusya ve Ukrayna arasında güveni inşa edilebileceğimize, tahıl anlaşmasının müzakerelerin tekrar başlaması için bir platform veya yol olarak işe yarayabileceğine inanıyoruz. Ancak tabii ki bu sadece Ruslar ve Ukraynalıların iradesini değil uluslararası toplumun da bu doğrultuda desteğini gerektiriyor. (Tahıl anlaşmasının müzakerelerin yeniden başlaması için bir platforma dönüşüp dönüşemeyeceği konusu) Bunun mümkün olduğuna inanıyoruz. İstanbul’da martta Rus ve Ukraynalı heyetler bir araya geldiğinde bu şansımız oldu. Lakin daha ileri gitme konusunda maalesef (Ukrayna) Buça’da olanlar ve bazı şeyler, saldırılar vesaire daha fazla ilerlemeyi engelledi. Ancak hala Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Rusya ve Ukrayna arasında güveni inşa edilebileceğimize, tahıl anlaşmasının müzakerelerin tekrar başlaması için bir platform veya yol olarak işe yarayabileceğine inanıyoruz. Ancak tabii ki bu sadece Ruslar ve Ukraynalıların iradesini değil uluslararası toplumun da bu doğrultuda desteğini gerektiriyor.

Şu anda tüm detayları açıklayamam ama bu konuda iki tarafı yakınlaştırmak için farklı kanallarda çok çalışıyoruz. Şu anda tüm detayları açıklayamam ama bu konuda iki tarafı yakınlaştırmak için farklı kanallarda çok çalışıyoruz.

Umarım bu, nükleer santralin içindeki ve çevresindeki çok gergin duruma bir tür mola, durma veya bir tür duraklama sağlayacaktır. Tabii ki hiç kimse herhangi bir nükleer felaket yaşamak istemez. Rusların da böyle bir şey isteyeceğini sanmıyorum ama tabii ki nükleer santrali kuşattılar. Bu çok kritik ve tehlikeli. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Uluslararası toplumu da Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresinde güvenliği sağlamak için bu girişimi desteklemeye çağırıyoruz. Ancak orada yapılacak çok iş var. Umarım bu, nükleer santralin içindeki ve çevresindeki çok gergin duruma bir tür mola, durma veya bir tür duraklama sağlayacaktır. Tabii ki hiç kimse herhangi bir nükleer felaket yaşamak istemez. Rusların da böyle bir şey isteyeceğini sanmıyorum ama tabii ki nükleer santrali kuşattılar. Bu çok kritik ve tehlikeli. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Uluslararası toplumu da Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresinde güvenliği sağlamak için bu girişimi desteklemeye çağırıyoruz. Ancak orada yapılacak çok iş var.

(Kırım) Şu anda hukuken Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor. Herhangi bir çözüme, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde ulaşılmalı. (Kırım) Şu anda hukuken Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor. Herhangi bir çözüme, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde ulaşılmalı.