https://sputniknews.com.tr/20220824/jennifer-lopez---ben-affleck-ciftinin-uc-gun-uc-gecelik-dugununden-yeni-kareler---1060325444.html

Jennifer Lopez - Ben Affleck çiftinin üç gün üç gecelik düğününden yeni kareler

Jennifer Lopez - Ben Affleck çiftinin üç gün üç gecelik düğününden yeni kareler

Ünlü Hollywood yıldızı Ben Affleck ile şarkıcı Jennifer Lopez çifti geçtiğimiz ay Las Vegas'ta düzenlenen düğününün ardından, Georgia'da ikinci bir tören daha... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T12:14+0300

2022-08-24T12:14+0300

2022-08-24T12:17+0300

yaşam

ben affleck

jennifer lopez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053385636_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_cc87326767dc6e923bf3197e61c1ab62.jpg

Ben Affleck ile Jennifer Lopez geçtiğimiz cumartesi günü Georgia eyaletindeki Riceboro malikanesinde ikinci bir düğün töreni daha gerçekleştirdi.Ralp Lauren imzalı bir gelinlik giyen 53 yaşındaki Lopez'in ikiz çocukları Emme ve Max ile 50 yaşındaki oyuncu Affleck'in Jennifer Garner'la evliliğinden olan Violet, Seraphina ve Samuel isimli çocukları da katıldı.Affleck'in yakın arkadaşı oyuncu Matt Damon da misafirler arasındaydı.Sosyal medya hesabı üzerinden düğüne dair ilk görüntüleri yayınlayan Jennifer Lopez, yakından çekilmiş gelinlikli bir fotoğrafını paylaştı. John Russo'nun çektiği fotoğrafa düştüğü notta Lopez, "Düğünümden ilk görüntüler OnTheJLo.com'da" ifadelerini kullandı.Vogue dergisi de Lopez'in fotoğrafını yayınlayarak, "Tebrikler Jennifer Lopez ve Ben Affleck! Çift bu cumartesi 20 Ağustos'ta aileleri ve dostlarının katılımıyla Georgia Riceboro'daki evlerinde ve Savanna'daki Hampton Adası'nda evliliklerini kutladı" dedi.Çift, geçtiğimiz ay Las Vegas'taki bir düğün şapelinde de düğün töreni düzenlemişti. 'Bennifer' çifti, ilk olarak 2000'lerin başında birliktelik yaşamıştı. 2003 yapımı Gigli ve 2004 yapımı Jersey Girl filmlerinde birlikte rol olan ve nişanlanan çift daha sonra ayrılmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ben affleck, jennifer lopez