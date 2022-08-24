Jennifer Lopez - Ben Affleck çiftinin üç gün üç gecelik düğününden yeni kareler
12:14 24.08.2022 (güncellendi: 12:17 24.08.2022)
© AP PhotoBen Affleck, Jennifer Lopez
© AP Photo
Ünlü Hollywood yıldızı Ben Affleck ile şarkıcı Jennifer Lopez çifti geçtiğimiz ay Las Vegas'ta düzenlenen düğününün ardından, Georgia'da ikinci bir tören daha düzenlendi. Lopez, düğünden ilk fotoğrafları paylaştı.
Ben Affleck ile Jennifer Lopez geçtiğimiz cumartesi günü Georgia eyaletindeki Riceboro malikanesinde ikinci bir düğün töreni daha gerçekleştirdi.
Jennifer Lopez looks stunning in newly shared photos of her wedding gowns as she tied the knot to Ben Affleck in Georgia over the weekend. ✨ 👰♀️ https://t.co/tL5HHbELdm— Entertainment Tonight (@etnow) August 23, 2022
(📸: OnTheJlo) pic.twitter.com/jL6Z2YCtPc
Ralp Lauren imzalı bir gelinlik giyen 53 yaşındaki Lopez'in ikiz çocukları Emme ve Max ile 50 yaşındaki oyuncu Affleck'in Jennifer Garner'la evliliğinden olan Violet, Seraphina ve Samuel isimli çocukları da katıldı.
Affleck'in yakın arkadaşı oyuncu Matt Damon da misafirler arasındaydı.
Jennifer Lopez and Ben Affleck at their wedding today pic.twitter.com/fnJqMPfwOe— Bennifer Updates (@BenniferUpdates) August 21, 2022
Sosyal medya hesabı üzerinden düğüne dair ilk görüntüleri yayınlayan Jennifer Lopez, yakından çekilmiş gelinlikli bir fotoğrafını paylaştı. John Russo'nun çektiği fotoğrafa düştüğü notta Lopez, "Düğünümden ilk görüntüler OnTheJLo.com'da" ifadelerini kullandı.
First peek at my wedding looks at https://t.co/G5oGxueBXF pic.twitter.com/ftgNiS3oql— jlo (@JLo) August 23, 2022
Vogue dergisi de Lopez'in fotoğrafını yayınlayarak, "Tebrikler Jennifer Lopez ve Ben Affleck! Çift bu cumartesi 20 Ağustos'ta aileleri ve dostlarının katılımıyla Georgia Riceboro'daki evlerinde ve Savanna'daki Hampton Adası'nda evliliklerini kutladı" dedi.
See an inside look at Jennifer Lopez and Ben Affleck's wedding. https://t.co/cHyF3FldKi pic.twitter.com/bp9vFuYJvw— Vogue Magazine (@voguemagazine) August 23, 2022
Çift, geçtiğimiz ay Las Vegas'taki bir düğün şapelinde de düğün töreni düzenlemişti.
'Bennifer' çifti, ilk olarak 2000'lerin başında birliktelik yaşamıştı. 2003 yapımı Gigli ve 2004 yapımı Jersey Girl filmlerinde birlikte rol olan ve nişanlanan çift daha sonra ayrılmıştı.
#JenniferLopez, who married actor #BenAffleck in a lavish wedding for the second time in just over a month on Sunday, shares the first detailed photos and sketches of her three wedding dresses designed by #RalphLauren.https://t.co/qArlJhV9I3— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 24, 2022