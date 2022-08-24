https://sputniknews.com.tr/20220824/japonya-basbakani-kisida-yeni-nukleer-reaktorler-gelistirmek-icin-calisilacak--1060345074.html
Japonya Başbakanı Kişida: Yeni nükleer reaktörler geliştirmek için çalışılacak
Japonya Başbakanı Kişida: Yeni nükleer reaktörler geliştirmek için çalışılacak
Japonya Başbakanı Fumio Kişida, atıl durumdaki nükleer santralleri yeniden faaliyete geçirmek ve yeni nükleer reaktörler geliştirmek için çalıştıklarını... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T20:27+0300
2022-08-24T20:27+0300
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dünya
nükleer
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Japonya Başbakanı Fumio Kishida, yeni nesil nükleer enerji santrallerin geliştirilmesi ve faaliyeti durdurulan reaktörlerin tekrar elektrik üretimine başlaması için adım atacaklarını söyledi. Bu durumun Japonya'nın, Fukuşima kazasının ardından tartışmalı hale gelen nükleer enerji politikasında büyük bir değişime gidileceğini gösteriyor.Bugün gerçekleştirilen 'yeşil dönüşüm planı' toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakanı Kişida, hükümete yeni güvenlik mekanizmalarıyla tasarlanmış yenilikçi reaktörlerin geliştirilmesi, inşası ve bununla birlikte 'halkın anlayışını kazanma' da dahil olmak üzere talimat verdiğini söyledi. Kişida, yıl sonuna kadar incelemelerin tamamlanmasını beklediğini ve kararla ilgili açıklama yapılacağını duyurdu. Japonya, 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunaminin ardından Çernobil faciasından sonraki en büyük nükleer felaket olarak gösterilen Fukuşima Nükleer Santrali kazasına sahne olmuş, santraldeki 3 nükleer çekirdeğin erimesi sonucu radyasyon sızıntısı meydana gelmişti.Bölgedeki binlerce kişinin tahliyesi ile sonuçlanan kazanın ardından santralin nasıl güvenle tahliye edileceği sorusu gündeme gelirken, tesiste robotlar aracılığıyla yapılması planlanan araştırmanın tarihi ilk olarak 2019 olarak belirlenmişti.Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladıkları yaptırımlar nedeniyle yükselen dünyada yükselen enerji fiyatları sonrası birçok hükümet, enerji arzını karşılayabilmek adına arayış içerisinde.
https://sputniknews.com.tr/20220211/fukusima-nukleer-santralinin-ici-uzaktan-kumandali-robotla-goruntulendi-1053734535.html
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Japonya Başbakanı Kişida: Yeni nükleer reaktörler geliştirmek için çalışılacak
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Japonya Başbakanı Fumio Kişida, atıl durumdaki nükleer santralleri yeniden faaliyete geçirmek ve yeni nükleer reaktörler geliştirmek için çalıştıklarını açıkladı. 2011'deki Fukuşima kazasının ardından Japonya, nükleer santrallerini kapatmaya karar vermişti.
Japonya Başbakanı Fumio Kishida, yeni nesil nükleer enerji santrallerin geliştirilmesi ve faaliyeti durdurulan reaktörlerin tekrar elektrik üretimine başlaması için adım atacaklarını söyledi.
Bu durumun Japonya'nın, Fukuşima kazasının ardından tartışmalı hale gelen nükleer enerji politikasında büyük bir değişime gidileceğini gösteriyor.
Bugün gerçekleştirilen 'yeşil dönüşüm planı' toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakanı Kişida, hükümete yeni güvenlik mekanizmalarıyla tasarlanmış yenilikçi reaktörlerin geliştirilmesi, inşası ve bununla birlikte 'halkın anlayışını kazanma' da dahil olmak üzere talimat verdiğini söyledi. Kişida, yıl sonuna kadar incelemelerin tamamlanmasını beklediğini ve kararla ilgili açıklama yapılacağını duyurdu.
Japonya, 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunaminin ardından Çernobil faciasından sonraki en büyük nükleer felaket olarak gösterilen Fukuşima Nükleer Santrali kazasına sahne olmuş, santraldeki 3 nükleer çekirdeğin erimesi sonucu radyasyon sızıntısı meydana gelmişti.
Bölgedeki binlerce kişinin tahliyesi ile sonuçlanan kazanın ardından santralin nasıl güvenle tahliye edileceği sorusu gündeme gelirken, tesiste robotlar aracılığıyla yapılması planlanan araştırmanın tarihi ilk olarak 2019 olarak belirlenmişti.
Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladıkları yaptırımlar nedeniyle yükselen dünyada yükselen enerji fiyatları sonrası birçok hükümet, enerji arzını karşılayabilmek adına arayış içerisinde.