https://sputniknews.com.tr/20220824/isvec-basbakani-andersson-pkk-bayragi-sallayan-sol-parti-ile-ortaklik-yapmayi-dusunmuyoruz-1060354334.html

İsveç Başbakanı Andersson: PKK bayrağı sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmüyoruz

İsveç Başbakanı Andersson: PKK bayrağı sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmüyoruz

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 11 Eylül'de yapılacak genel seçimden sonra YPG bayrakları kullanan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmediklerini... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T23:26+0300

2022-08-24T23:26+0300

2022-08-24T23:26+0300

dünya

isveç

pkk

sol parti

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Başbakan Andersson, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, 11 Eylül'de yapılacak genel ve yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Seçim sonrasında kurulacak hükümete değinen Andersson, seçimden sonra PKK'nın bayraklarını sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmediklerini söyledi.Andersson, "Bir terör örgütü olarak damgalanmış olan PKK’nın bayraklarını sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı şimdilik düşünmüyoruz. PKK bayrağı sallamaları hükümetin yararına bir şey değil" ifadelerini kullandı.Sol Parti Milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcom Jallow ve Lorena Delgado Varas, Visby kentinde 7 Temmuz'da, YPG bayraklarıyla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmıştı.Bunun üzerine Başbakan Andersson, Sol Parti milletvekillerinin terör örgütü simgeleriyle poz vermesini kınamıştı.

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