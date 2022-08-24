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https://sputniknews.com.tr/20220824/isvec-basbakani-andersson-pkk-bayragi-sallayan-sol-parti-ile-ortaklik-yapmayi-dusunmuyoruz-1060354334.html
İsveç Başbakanı Andersson: PKK bayrağı sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmüyoruz
İsveç Başbakanı Andersson: PKK bayrağı sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmüyoruz
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 11 Eylül'de yapılacak genel seçimden sonra YPG bayrakları kullanan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmediklerini... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T23:26+0300
2022-08-24T23:26+0300
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isveç
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Başbakan Andersson, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, 11 Eylül'de yapılacak genel ve yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Seçim sonrasında kurulacak hükümete değinen Andersson, seçimden sonra PKK'nın bayraklarını sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmediklerini söyledi.Andersson, "Bir terör örgütü olarak damgalanmış olan PKK’nın bayraklarını sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı şimdilik düşünmüyoruz. PKK bayrağı sallamaları hükümetin yararına bir şey değil" ifadelerini kullandı.Sol Parti Milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcom Jallow ve Lorena Delgado Varas, Visby kentinde 7 Temmuz'da, YPG bayraklarıyla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmıştı.Bunun üzerine Başbakan Andersson, Sol Parti milletvekillerinin terör örgütü simgeleriyle poz vermesini kınamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220820/bozdagdan-isvec-ve-finlandiyaya-nato-uyelik-sureci-bu-nedenle-bir-adim-ileri-gitmeyecektir-1060177316.html
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isveç, pkk, sol parti
isveç, pkk, sol parti

İsveç Başbakanı Andersson: PKK bayrağı sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmüyoruz

23:26 24.08.2022
© AAMagdalena Andersson
Magdalena Andersson - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AA
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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 11 Eylül'de yapılacak genel seçimden sonra YPG bayrakları kullanan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmediklerini söyledi.
Başbakan Andersson, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, 11 Eylül'de yapılacak genel ve yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Seçim sonrasında kurulacak hükümete değinen Andersson, seçimden sonra PKK'nın bayraklarını sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmediklerini söyledi.
Andersson, "Bir terör örgütü olarak damgalanmış olan PKK’nın bayraklarını sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı şimdilik düşünmüyoruz. PKK bayrağı sallamaları hükümetin yararına bir şey değil" ifadelerini kullandı.
Sol Parti Milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcom Jallow ve Lorena Delgado Varas, Visby kentinde 7 Temmuz'da, YPG bayraklarıyla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmıştı.
Bunun üzerine Başbakan Andersson, Sol Parti milletvekillerinin terör örgütü simgeleriyle poz vermesini kınamıştı.
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