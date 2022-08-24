https://sputniknews.com.tr/20220824/iran-nukleer-anlasma-gorusmelerinde-bazi-tavizleri-kabul-etti-1060350267.html
İran, nükleer anlaşma görüşmelerinde bazı tavizleri kabul etti
İran, nükleer anlaşma görüşmelerinde bazı tavizleri kabul etti
Beyaz Saray, Tahran'ın nükleer anlaşma görüşmelerinde bir dizi taviz vermeyi kabul ettiğini duyurdu. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T22:15+0300
2022-08-24T22:15+0300
2022-08-24T22:15+0300
dünya
iran
iran nükleer anlaşması
beyaz saray
john kirby
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İran’ın nükleer anlaşma görüşmelerinde bir dizi taviz vermeyi kabul ettiğini, bu sayede tarafların anlaşmaya yakınlaştığını belirtti.Kirby, bugünkü basın toplantısında, “İran’ın, şu anda sahip olduğumuz sonuçlara ulaşmamızı sağlayan bir dizi taviz vermeyi kabul ettiği doğru. Şimdi bu anlaşmaya, birkaç hafta öncesine göre daha yakınız” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220823/israilden-abdye-iran-ile-nukleer-anlasmayi-imzalamama-cagrisi-1060304096.html
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iran, iran nükleer anlaşması, beyaz saray, john kirby
iran, iran nükleer anlaşması, beyaz saray, john kirby
İran, nükleer anlaşma görüşmelerinde bazı tavizleri kabul etti
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Beyaz Saray, Tahran'ın nükleer anlaşma görüşmelerinde bir dizi taviz vermeyi kabul ettiğini duyurdu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İran’ın nükleer anlaşma görüşmelerinde bir dizi taviz vermeyi kabul ettiğini, bu sayede tarafların anlaşmaya yakınlaştığını belirtti.
Kirby, bugünkü basın toplantısında, “İran’ın, şu anda sahip olduğumuz sonuçlara ulaşmamızı sağlayan bir dizi taviz vermeyi kabul ettiği doğru. Şimdi bu anlaşmaya, birkaç hafta öncesine göre daha yakınız” ifadelerini kullandı.