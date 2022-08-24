https://sputniknews.com.tr/20220824/iran-nukleer-anlasma-gorusmelerinde-bazi-tavizleri-kabul-etti-1060350267.html

İran, nükleer anlaşma görüşmelerinde bazı tavizleri kabul etti

İran, nükleer anlaşma görüşmelerinde bazı tavizleri kabul etti

Beyaz Saray, Tahran'ın nükleer anlaşma görüşmelerinde bir dizi taviz vermeyi kabul ettiğini duyurdu. 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T22:15+0300

2022-08-24T22:15+0300

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iran

iran nükleer anlaşması

beyaz saray

john kirby

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İran’ın nükleer anlaşma görüşmelerinde bir dizi taviz vermeyi kabul ettiğini, bu sayede tarafların anlaşmaya yakınlaştığını belirtti.Kirby, bugünkü basın toplantısında, “İran’ın, şu anda sahip olduğumuz sonuçlara ulaşmamızı sağlayan bir dizi taviz vermeyi kabul ettiği doğru. Şimdi bu anlaşmaya, birkaç hafta öncesine göre daha yakınız” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220823/israilden-abdye-iran-ile-nukleer-anlasmayi-imzalamama-cagrisi-1060304096.html

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iran, iran nükleer anlaşması, beyaz saray, john kirby