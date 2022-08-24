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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220824/ingiltere-savunma-bakani-rus-vatandaslari-icin-vize-rejimini-sikilastirabiliriz-1060341606.html
İngiltere Savunma Bakanı: Rus vatandaşları için vize rejimini sıkılaştırabiliriz
İngiltere Savunma Bakanı: Rus vatandaşları için vize rejimini sıkılaştırabiliriz
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya vatandaşları için vize rejiminin sıkılaştırılmasını olasılığını gözeteceklerini, ancak tam bir yasağa gerek... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T18:07+0300
2022-08-24T18:07+0300
ukrayna krizi
ingiltere
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Kuzey Avrupa ülkelerinin Rusya vatandaşlarına turist vizesi verilmesinin yasaklanması yönündeki çağrılarını değerlendirdi.BBC'ye mülakat veren Wallace, "Vizelerimizdeki koşulları sıkılaştırabileceğimizi düşünüyorum. Fakat tam bir yasağın doğru yol olup olmadığından emin değilim" ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanlığı'nın bu konuyu araştırması gerektiğini kaydeden Wallace, "Oligarkların ve üst düzey yetkililerin eşlerinin Yunanistan'da ya da Fransa'nın güneyinde süper yatlarda nasıl eğlendiğini izlemekten hoşnut değilim ve eminim bu, dinleyicilerinizin de hiçbirinin hoşuna gitmiyordur" dedi.Wallace, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatının devam ettiği bir zamanda bunu kabul edilemez gördüğünü söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20220824/avrupanin-schengen-vizesi-acmazi-arkasinda-siyaset-var-insan-haklarina-aykiri-gorunum-ciziyor-1060330393.html
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ingiltere, rusya, ben wallace, ukrayna, vize
ingiltere, rusya, ben wallace, ukrayna, vize

İngiltere Savunma Bakanı: Rus vatandaşları için vize rejimini sıkılaştırabiliriz

18:07 24.08.2022
© AAİngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AA
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya vatandaşları için vize rejiminin sıkılaştırılmasını olasılığını gözeteceklerini, ancak tam bir yasağa gerek olmadığını söyledi.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Kuzey Avrupa ülkelerinin Rusya vatandaşlarına turist vizesi verilmesinin yasaklanması yönündeki çağrılarını değerlendirdi.
BBC'ye mülakat veren Wallace, "Vizelerimizdeki koşulları sıkılaştırabileceğimizi düşünüyorum. Fakat tam bir yasağın doğru yol olup olmadığından emin değilim" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı'nın bu konuyu araştırması gerektiğini kaydeden Wallace, "Oligarkların ve üst düzey yetkililerin eşlerinin Yunanistan'da ya da Fransa'nın güneyinde süper yatlarda nasıl eğlendiğini izlemekten hoşnut değilim ve eminim bu, dinleyicilerinizin de hiçbirinin hoşuna gitmiyordur" dedi.
Wallace, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatının devam ettiği bir zamanda bunu kabul edilemez gördüğünü söyledi.
Schengen - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
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