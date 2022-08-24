https://sputniknews.com.tr/20220824/ingiltere-savunma-bakani-rus-vatandaslari-icin-vize-rejimini-sikilastirabiliriz-1060341606.html
İngiltere Savunma Bakanı: Rus vatandaşları için vize rejimini sıkılaştırabiliriz
İngiltere Savunma Bakanı: Rus vatandaşları için vize rejimini sıkılaştırabiliriz
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya vatandaşları için vize rejiminin sıkılaştırılmasını olasılığını gözeteceklerini, ancak tam bir yasağa gerek... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T18:07+0300
2022-08-24T18:07+0300
2022-08-24T18:07+0300
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Kuzey Avrupa ülkelerinin Rusya vatandaşlarına turist vizesi verilmesinin yasaklanması yönündeki çağrılarını değerlendirdi.BBC'ye mülakat veren Wallace, "Vizelerimizdeki koşulları sıkılaştırabileceğimizi düşünüyorum. Fakat tam bir yasağın doğru yol olup olmadığından emin değilim" ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanlığı'nın bu konuyu araştırması gerektiğini kaydeden Wallace, "Oligarkların ve üst düzey yetkililerin eşlerinin Yunanistan'da ya da Fransa'nın güneyinde süper yatlarda nasıl eğlendiğini izlemekten hoşnut değilim ve eminim bu, dinleyicilerinizin de hiçbirinin hoşuna gitmiyordur" dedi.Wallace, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatının devam ettiği bir zamanda bunu kabul edilemez gördüğünü söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20220824/avrupanin-schengen-vizesi-acmazi-arkasinda-siyaset-var-insan-haklarina-aykiri-gorunum-ciziyor-1060330393.html
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ingiltere, rusya, ben wallace, ukrayna, vize
İngiltere Savunma Bakanı: Rus vatandaşları için vize rejimini sıkılaştırabiliriz
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya vatandaşları için vize rejiminin sıkılaştırılmasını olasılığını gözeteceklerini, ancak tam bir yasağa gerek olmadığını söyledi.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Kuzey Avrupa ülkelerinin Rusya vatandaşlarına turist vizesi verilmesinin yasaklanması yönündeki çağrılarını değerlendirdi.
BBC'ye mülakat veren Wallace, "Vizelerimizdeki koşulları sıkılaştırabileceğimizi düşünüyorum. Fakat tam bir yasağın doğru yol olup olmadığından emin değilim" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı'nın bu konuyu araştırması gerektiğini kaydeden Wallace, "Oligarkların ve üst düzey yetkililerin eşlerinin Yunanistan'da ya da Fransa'nın güneyinde süper yatlarda nasıl eğlendiğini izlemekten hoşnut değilim ve eminim bu, dinleyicilerinizin de hiçbirinin hoşuna gitmiyordur" dedi.
Wallace, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatının devam ettiği bir zamanda bunu kabul edilemez gördüğünü söyledi.