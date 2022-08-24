https://sputniknews.com.tr/20220824/ingiltere-savunma-bakani-rus-vatandaslari-icin-vize-rejimini-sikilastirabiliriz-1060341606.html

İngiltere Savunma Bakanı: Rus vatandaşları için vize rejimini sıkılaştırabiliriz

İngiltere Savunma Bakanı: Rus vatandaşları için vize rejimini sıkılaştırabiliriz

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya vatandaşları için vize rejiminin sıkılaştırılmasını olasılığını gözeteceklerini, ancak tam bir yasağa gerek... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T18:07+0300

2022-08-24T18:07+0300

2022-08-24T18:07+0300

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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Kuzey Avrupa ülkelerinin Rusya vatandaşlarına turist vizesi verilmesinin yasaklanması yönündeki çağrılarını değerlendirdi.BBC'ye mülakat veren Wallace, "Vizelerimizdeki koşulları sıkılaştırabileceğimizi düşünüyorum. Fakat tam bir yasağın doğru yol olup olmadığından emin değilim" ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanlığı'nın bu konuyu araştırması gerektiğini kaydeden Wallace, "Oligarkların ve üst düzey yetkililerin eşlerinin Yunanistan'da ya da Fransa'nın güneyinde süper yatlarda nasıl eğlendiğini izlemekten hoşnut değilim ve eminim bu, dinleyicilerinizin de hiçbirinin hoşuna gitmiyordur" dedi.Wallace, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatının devam ettiği bir zamanda bunu kabul edilemez gördüğünü söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20220824/avrupanin-schengen-vizesi-acmazi-arkasinda-siyaset-var-insan-haklarina-aykiri-gorunum-ciziyor-1060330393.html

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