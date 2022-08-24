https://sputniknews.com.tr/20220824/ingiltere-disisleri-bakani-truss-gerekirse-nukleer-silah-kullanmaya-hazirim-1060337895.html
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Gerekirse nükleer silah kullanmaya hazırım
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Gerekirse nükleer silah kullanmaya hazırım
İngiltere Dışişleri Bakanı ve istifa eden Başbakan Boris Johnson'ın koltuğuna aday olan Liz Truss, gerektiğinde nükleer silah kullanmaya hazır olduğunu... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T18:17+0300
2022-08-24T18:17+0300
2022-08-24T18:26+0300
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karikatür
ingiltere
liz truss
nükleer silah
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İngiltere'nin istifa eden Başbakanı Boris Johnson'ın yerine aday olan, Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna, enerji krizi ve stratejik istikrar konularını değerlendirdi. The Times'ın aktardığına göre Truss, Birmingham'da Muhafazakar Parti üyeleriyle düzenlediği toplantıda, Londra'nın nükleer silah kullanma olasılığı hakkındaki soruya, "Bunun başbakanın önemli bir görevi olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmaya hazırım" yanıtını verdi.
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Vitaliy Podvitskiy
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MIA „Rosiya Segodnya“
Vitaliy Podvitskiy
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karikatür , ingiltere, liz truss, nükleer silah
karikatür , ingiltere, liz truss, nükleer silah
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Gerekirse nükleer silah kullanmaya hazırım
18:17 24.08.2022 (güncellendi: 18:26 24.08.2022) Abone ol
İngiltere Dışişleri Bakanı ve istifa eden Başbakan Boris Johnson'ın koltuğuna aday olan Liz Truss, gerektiğinde nükleer silah kullanmaya hazır olduğunu söyledi.
İngiltere'nin istifa eden Başbakanı Boris Johnson'ın yerine aday olan, Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna, enerji krizi ve stratejik istikrar konularını değerlendirdi.
The Times'ın aktardığına göre Truss, Birmingham'da Muhafazakar Parti üyeleriyle düzenlediği toplantıda, Londra'nın nükleer silah kullanma olasılığı hakkındaki soruya, "Bunun başbakanın önemli bir görevi olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmaya hazırım" yanıtını verdi.