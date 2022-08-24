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İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Gerekirse nükleer silah kullanmaya hazırım
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Gerekirse nükleer silah kullanmaya hazırım
İngiltere Dışişleri Bakanı ve istifa eden Başbakan Boris Johnson'ın koltuğuna aday olan Liz Truss, gerektiğinde nükleer silah kullanmaya hazır olduğunu... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T18:17+0300
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karikatür
ingiltere
liz truss
nükleer silah
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İngiltere'nin istifa eden Başbakanı Boris Johnson'ın yerine aday olan, Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna, enerji krizi ve stratejik istikrar konularını değerlendirdi. The Times'ın aktardığına göre Truss, Birmingham'da Muhafazakar Parti üyeleriyle düzenlediği toplantıda, Londra'nın nükleer silah kullanma olasılığı hakkındaki soruya, "Bunun başbakanın önemli bir görevi olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmaya hazırım" yanıtını verdi.
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karikatür , ingiltere, liz truss, nükleer silah
karikatür , ingiltere, liz truss, nükleer silah

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Gerekirse nükleer silah kullanmaya hazırım

18:17 24.08.2022 (güncellendi: 18:26 24.08.2022)
© Sputnik / Vitaliy Podvitskiyİngiltere Dışişleri Başkanı karikatür
İngiltere Dışişleri Başkanı karikatür - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© Sputnik / Vitaliy Podvitskiy
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Vitaliy Podvitskiy
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İngiltere Dışişleri Bakanı ve istifa eden Başbakan Boris Johnson'ın koltuğuna aday olan Liz Truss, gerektiğinde nükleer silah kullanmaya hazır olduğunu söyledi.
İngiltere'nin istifa eden Başbakanı Boris Johnson'ın yerine aday olan, Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna, enerji krizi ve stratejik istikrar konularını değerlendirdi.
The Times'ın aktardığına göre Truss, Birmingham'da Muhafazakar Parti üyeleriyle düzenlediği toplantıda, Londra'nın nükleer silah kullanma olasılığı hakkındaki soruya, "Bunun başbakanın önemli bir görevi olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmaya hazırım" yanıtını verdi.
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