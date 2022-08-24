https://sputniknews.com.tr/20220824/ingiltere-disisleri-bakani-truss-gerekirse-nukleer-silah-kullanmaya-hazirim-1060337895.html

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Gerekirse nükleer silah kullanmaya hazırım

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Gerekirse nükleer silah kullanmaya hazırım

İngiltere Dışişleri Bakanı ve istifa eden Başbakan Boris Johnson'ın koltuğuna aday olan Liz Truss, gerektiğinde nükleer silah kullanmaya hazır olduğunu... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T18:17+0300

2022-08-24T18:17+0300

2022-08-24T18:26+0300

multimedya

karikatür

ingiltere

liz truss

nükleer silah

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İngiltere'nin istifa eden Başbakanı Boris Johnson'ın yerine aday olan, Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna, enerji krizi ve stratejik istikrar konularını değerlendirdi. The Times'ın aktardığına göre Truss, Birmingham'da Muhafazakar Parti üyeleriyle düzenlediği toplantıda, Londra'nın nükleer silah kullanma olasılığı hakkındaki soruya, "Bunun başbakanın önemli bir görevi olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmaya hazırım" yanıtını verdi.

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2022

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karikatür , ingiltere, liz truss, nükleer silah