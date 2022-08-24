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https://sputniknews.com.tr/20220824/hurriyet-yazari-masadaki-tek-eyt-formulu-1060318430.html
Hürriyet yazarı: Masadaki tek EYT formülü
Hürriyet yazarı: Masadaki tek EYT formülü
Hürriyet yazarı Noyan Doğan, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in “Tek formül var” dediği seçeneği... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T08:00+0300
2022-08-24T08:00+0300
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Doğan, bugünkü köşe yazısında Bilgin’in açıklamasıyla ilgili olarak şunları yazdı:"Masadaki tek formül denilen de 1999 yılındaki düzenlemeden etkilenip de prim gün sayısını ve çalışma yılını dolduran ve sadece yaşa takılanlara yönelik bir düzenlemeyi içermesi. 1999’daki düzenlemeden etkilenip de prim gün sayısı ya da çalışma yılını doldurmayanlara borçlanma hakkı tanınacak mı? Bu da formüller arasında yer alıyor ama açıkçası ben pek ihtimal vermiyorum. Neden derseniz, prim gün sayısını ve çalışma yılını doldurup da bir gecede getirilen yaş şartı nedeniyle emekli olamayanlar, asıl mağdur kesim. Düzenleme ne zaman olacak sorusunun cevabını ise Bakan Bilgin, verdi; 2023’ün başında."Bilgin dün “Kamuoyunda saçma sapan formüller var. Bu formüller adına konuşanlar var. Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz. Kapsamlı bir çalışma aralık veya ocak ayında Meclis’te olur” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20220823/bakan-bilgin-masamizda-sadece-bir-tane-eyt-formulu-var-1060273688.html
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Hürriyet yazarı: Masadaki tek EYT formülü

08:00 24.08.2022
© Sputnik / Osman Nuri CeritCHP’den EYT eylemi: ‘Emeklilikte yaşa takılanlar, lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor’
CHP’den EYT eylemi: ‘Emeklilikte yaşa takılanlar, lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor’ - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Hürriyet yazarı Noyan Doğan, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in “Tek formül var” dediği seçeneği kaleme aldı.
Doğan, bugünkü köşe yazısında Bilgin’in açıklamasıyla ilgili olarak şunları yazdı:
"Masadaki tek formül denilen de 1999 yılındaki düzenlemeden etkilenip de prim gün sayısını ve çalışma yılını dolduran ve sadece yaşa takılanlara yönelik bir düzenlemeyi içermesi. 1999’daki düzenlemeden etkilenip de prim gün sayısı ya da çalışma yılını doldurmayanlara borçlanma hakkı tanınacak mı? Bu da formüller arasında yer alıyor ama açıkçası ben pek ihtimal vermiyorum. Neden derseniz, prim gün sayısını ve çalışma yılını doldurup da bir gecede getirilen yaş şartı nedeniyle emekli olamayanlar, asıl mağdur kesim. Düzenleme ne zaman olacak sorusunun cevabını ise Bakan Bilgin, verdi; 2023’ün başında."
Bilgin dün “Kamuoyunda saçma sapan formüller var. Bu formüller adına konuşanlar var. Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz. Kapsamlı bir çalışma aralık veya ocak ayında Meclis’te olur” demişti.
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TÜRKİYE
Bakan Bilgin: Masamızda sadece bir tane EYT formülü var
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