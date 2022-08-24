Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220824/hitler-etiketli-sarap-siseleri-tepki-cekti-1060321603.html
Hitler etiketli şarap şişeleri tepki çekti
Hitler etiketli şarap şişeleri tepki çekti
İtalya'daki bir şarap üreticisi, üzerinde Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in fotoğrafları ve Nazi sloganlarının yer aldığı şarap şişeleri nedeniyle... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T10:31+0300
2022-08-24T10:35+0300
yaşam
adolf hitler
nazi
nazi
nazi almanyası
şarap
italya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102302/20/1023022028_44:0:1137:615_1920x0_80_0_0_cb65920acc4dd58f529b4cef027f369e.jpg
İtalya merkezli şarap markası Vini Lunardelli, tarihi figürlere yer verdiği şişe serisinde Adolf Hitler'e yer verdi.Faşist Nazi Almanyası'nın liderine ait fotoğrafların yer aldığı etiketlere sahip şişeler üzerinden 'politik bir mesaj vermek istemediklerini' anlatan şirket sahibi Andrea Lunardelli, amaçlarının 'tarihi hatırlatmak olduğunu' söyledi. Lunardelli, "Hitler şişelerini satın alanlar Yahudi karşıtları değil, genellikle koleksiyoncular ya da tarihi hatırlamak isteyenler, bugünkü çok milletli politikalara karşı milliyetçiliği isteyenler oluyor" dedi.1995'ten bu yana üretilen şişe etiketlerinde Francis Franco ve Joseph Stalin gibi tarihi isimlere de yer veriliyor. Ancak şişelerin medyaya yansıması üzerine, özellikle Yahudi kuruluşlar ve sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi.İtalya'daki 50 mağazada ve internet mağazasında satışa sunulan şaraplar, müşterilerin talepleri doğrultusunda kişiselleştirilebiliyor. Müşteriler dilerlerse diğer Nazi liderlerinin ve sloganlarının yer aldığı etiketlere sahip şarapları satın alabiliyor."Blut und ehre" (Kan ve Onur) ve "Ein volk, ein reich, ein führer" (Tek Halk, Tek Ülke, Tek Lider) sloganlarının sık talep gören sloganlar olduğunu belirten Lunardelli, "Malesef en çok rağbet gören etiket ise Hitler. En çok Almanlardan talep görüyor, fakat İngiliz, Nordik, Fransız ve Ruslardan da talep edenler var. Ancak İtalyanlar Hitler'i istemiyor" ifadelerini kullandı.Lunardelli, "Ayrıca, Hitler ağzına içki bile sürmezdi. Dolayısıyla içki ve Hitler'i bir arada görmek bu açıdan da komik sayılabilir" dedi.Şişeler Nazi ideolojisine karşı katı kuralların uygulandığı Almanya ve Avusturya'da yasak.
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102302/20/1023022028_317:0:1137:615_1920x0_80_0_0_76f3b8c67bbae480b5873b78449963b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adolf hitler, nazi, nazi, nazi almanyası, şarap, italya
adolf hitler, nazi, nazi, nazi almanyası, şarap, italya

Hitler etiketli şarap şişeleri tepki çekti

10:31 24.08.2022 (güncellendi: 10:35 24.08.2022)
© AP Photo / France Presse VoirHitler
Hitler - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / France Presse Voir
Abone olTelegram
İtalya'daki bir şarap üreticisi, üzerinde Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in fotoğrafları ve Nazi sloganlarının yer aldığı şarap şişeleri nedeniyle tepki topladı. Şarap üreticisi ise 'tüketicilerin tarihi hatırlamak istediğini' savundu.
İtalya merkezli şarap markası Vini Lunardelli, tarihi figürlere yer verdiği şişe serisinde Adolf Hitler'e yer verdi.
Faşist Nazi Almanyası'nın liderine ait fotoğrafların yer aldığı etiketlere sahip şişeler üzerinden 'politik bir mesaj vermek istemediklerini' anlatan şirket sahibi Andrea Lunardelli, amaçlarının 'tarihi hatırlatmak olduğunu' söyledi.
Lunardelli, "Hitler şişelerini satın alanlar Yahudi karşıtları değil, genellikle koleksiyoncular ya da tarihi hatırlamak isteyenler, bugünkü çok milletli politikalara karşı milliyetçiliği isteyenler oluyor" dedi.
1995'ten bu yana üretilen şişe etiketlerinde Francis Franco ve Joseph Stalin gibi tarihi isimlere de yer veriliyor. Ancak şişelerin medyaya yansıması üzerine, özellikle Yahudi kuruluşlar ve sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi.
İtalya'daki 50 mağazada ve internet mağazasında satışa sunulan şaraplar, müşterilerin talepleri doğrultusunda kişiselleştirilebiliyor. Müşteriler dilerlerse diğer Nazi liderlerinin ve sloganlarının yer aldığı etiketlere sahip şarapları satın alabiliyor.
"Blut und ehre" (Kan ve Onur) ve "Ein volk, ein reich, ein führer" (Tek Halk, Tek Ülke, Tek Lider) sloganlarının sık talep gören sloganlar olduğunu belirten Lunardelli, "Malesef en çok rağbet gören etiket ise Hitler. En çok Almanlardan talep görüyor, fakat İngiliz, Nordik, Fransız ve Ruslardan da talep edenler var. Ancak İtalyanlar Hitler'i istemiyor" ifadelerini kullandı.
Lunardelli, "Ayrıca, Hitler ağzına içki bile sürmezdi. Dolayısıyla içki ve Hitler'i bir arada görmek bu açıdan da komik sayılabilir" dedi.
Şişeler Nazi ideolojisine karşı katı kuralların uygulandığı Almanya ve Avusturya'da yasak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала