https://sputniknews.com.tr/20220824/hitler-etiketli-sarap-siseleri-tepki-cekti-1060321603.html

Hitler etiketli şarap şişeleri tepki çekti

Hitler etiketli şarap şişeleri tepki çekti

İtalya'daki bir şarap üreticisi, üzerinde Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in fotoğrafları ve Nazi sloganlarının yer aldığı şarap şişeleri nedeniyle... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T10:31+0300

2022-08-24T10:31+0300

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yaşam

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İtalya merkezli şarap markası Vini Lunardelli, tarihi figürlere yer verdiği şişe serisinde Adolf Hitler'e yer verdi.Faşist Nazi Almanyası'nın liderine ait fotoğrafların yer aldığı etiketlere sahip şişeler üzerinden 'politik bir mesaj vermek istemediklerini' anlatan şirket sahibi Andrea Lunardelli, amaçlarının 'tarihi hatırlatmak olduğunu' söyledi. Lunardelli, "Hitler şişelerini satın alanlar Yahudi karşıtları değil, genellikle koleksiyoncular ya da tarihi hatırlamak isteyenler, bugünkü çok milletli politikalara karşı milliyetçiliği isteyenler oluyor" dedi.1995'ten bu yana üretilen şişe etiketlerinde Francis Franco ve Joseph Stalin gibi tarihi isimlere de yer veriliyor. Ancak şişelerin medyaya yansıması üzerine, özellikle Yahudi kuruluşlar ve sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi.İtalya'daki 50 mağazada ve internet mağazasında satışa sunulan şaraplar, müşterilerin talepleri doğrultusunda kişiselleştirilebiliyor. Müşteriler dilerlerse diğer Nazi liderlerinin ve sloganlarının yer aldığı etiketlere sahip şarapları satın alabiliyor."Blut und ehre" (Kan ve Onur) ve "Ein volk, ein reich, ein führer" (Tek Halk, Tek Ülke, Tek Lider) sloganlarının sık talep gören sloganlar olduğunu belirten Lunardelli, "Malesef en çok rağbet gören etiket ise Hitler. En çok Almanlardan talep görüyor, fakat İngiliz, Nordik, Fransız ve Ruslardan da talep edenler var. Ancak İtalyanlar Hitler'i istemiyor" ifadelerini kullandı.Lunardelli, "Ayrıca, Hitler ağzına içki bile sürmezdi. Dolayısıyla içki ve Hitler'i bir arada görmek bu açıdan da komik sayılabilir" dedi.Şişeler Nazi ideolojisine karşı katı kuralların uygulandığı Almanya ve Avusturya'da yasak.

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adolf hitler, nazi, nazi, nazi almanyası, şarap, italya