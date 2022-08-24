https://sputniknews.com.tr/20220824/hindistanda-pakistana-yanlislikla-fuze-atilmasi-nedeniyle-3-yetkili-gorevden-alindi--1060332148.html

Hindistan'da, Pakistan'a yanlışlıkla füze atılması nedeniyle 3 yetkili görevden alındı

Hindistan'da, Pakistan'a yanlışlıkla füze atılması nedeniyle 3 yetkili görevden alındı

Hindistan hükümeti, martta Pakistan'a 'yanlışlıkla füze ateşlenmesi' nedeniyle 3 hava kuvvetleri yetkilisini görevden aldı. 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T14:18+0300

2022-08-24T14:18+0300

2022-08-24T14:18+0300

dünya

hindistan

pakistan

füze

görevden alma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051921265_0:159:3034:1866_1920x0_80_0_0_8838444227bb4d83be4526563a383374.jpg

Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 9 Mart olayından sorumlu memurların görevlerine son verildiği duyuruldu. Soruşturma sonucunda memurlar tarafından 'Standart Çalışma Prosedüründen sapmanın' BrahMos füzesinin kazayla ateşlenmesine yol açtığının tespit edildiği belirtildi. Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait bir süpersonik füzenin ülke hava sahasını ihlal edip Pencap eyaletine düştüğünü, silahsız bir füze olduğunun tahmin edildiğini duyurmuştu. İslamabad yönetimi, konuyla ilgili Hindistan'a protesto notası vermişti. Hindistan Savunma Bakanlığı'nca 11 Mart’ta yapılan açıklamada da 9 Mart'ta rutin bakım sırasında teknik arıza sebebiyle savaş başlığı taşımayan füzenin yanlışlıkla fırlatıldığı ve bunun Pakistan'a düştüğü doğrulanırken, olay 'son derece üzücü' olarak nitelendirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220315/pakistan-topraklarina-dusen-fuzeyle-ilgili-hindistanin-aciklamasina-reddediyoruz-tepkisini-verdi-1054734864.html

hindistan

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hindistan, pakistan, füze, görevden alma