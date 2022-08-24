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https://sputniknews.com.tr/20220824/hindistanda-pakistana-yanlislikla-fuze-atilmasi-nedeniyle-3-yetkili-gorevden-alindi--1060332148.html
Hindistan'da, Pakistan'a yanlışlıkla füze atılması nedeniyle 3 yetkili görevden alındı
Hindistan'da, Pakistan'a yanlışlıkla füze atılması nedeniyle 3 yetkili görevden alındı
Hindistan hükümeti, martta Pakistan'a 'yanlışlıkla füze ateşlenmesi' nedeniyle 3 hava kuvvetleri yetkilisini görevden aldı. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T14:18+0300
2022-08-24T14:18+0300
dünya
hindistan
pakistan
füze
görevden alma
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Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 9 Mart olayından sorumlu memurların görevlerine son verildiği duyuruldu. Soruşturma sonucunda memurlar tarafından 'Standart Çalışma Prosedüründen sapmanın' BrahMos füzesinin kazayla ateşlenmesine yol açtığının tespit edildiği belirtildi. Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait bir süpersonik füzenin ülke hava sahasını ihlal edip Pencap eyaletine düştüğünü, silahsız bir füze olduğunun tahmin edildiğini duyurmuştu. İslamabad yönetimi, konuyla ilgili Hindistan'a protesto notası vermişti. Hindistan Savunma Bakanlığı'nca 11 Mart’ta yapılan açıklamada da 9 Mart'ta rutin bakım sırasında teknik arıza sebebiyle savaş başlığı taşımayan füzenin yanlışlıkla fırlatıldığı ve bunun Pakistan'a düştüğü doğrulanırken, olay 'son derece üzücü' olarak nitelendirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220315/pakistan-topraklarina-dusen-fuzeyle-ilgili-hindistanin-aciklamasina-reddediyoruz-tepkisini-verdi-1054734864.html
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hindistan, pakistan, füze, görevden alma
hindistan, pakistan, füze, görevden alma

Hindistan'da, Pakistan'a yanlışlıkla füze atılması nedeniyle 3 yetkili görevden alındı

14:18 24.08.2022
© AFP 2022 / SANJAY KANOJIAHindistan, bayrak
Hindistan, bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / SANJAY KANOJIA
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Hindistan hükümeti, martta Pakistan'a 'yanlışlıkla füze ateşlenmesi' nedeniyle 3 hava kuvvetleri yetkilisini görevden aldı.
Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 9 Mart olayından sorumlu memurların görevlerine son verildiği duyuruldu.
Soruşturma sonucunda memurlar tarafından 'Standart Çalışma Prosedüründen sapmanın' BrahMos füzesinin kazayla ateşlenmesine yol açtığının tespit edildiği belirtildi.
Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait bir süpersonik füzenin ülke hava sahasını ihlal edip Pencap eyaletine düştüğünü, silahsız bir füze olduğunun tahmin edildiğini duyurmuştu. İslamabad yönetimi, konuyla ilgili Hindistan'a protesto notası vermişti.
Hindistan Savunma Bakanlığı'nca 11 Mart’ta yapılan açıklamada da 9 Mart'ta rutin bakım sırasında teknik arıza sebebiyle savaş başlığı taşımayan füzenin yanlışlıkla fırlatıldığı ve bunun Pakistan'a düştüğü doğrulanırken, olay 'son derece üzücü' olarak nitelendirilmişti.
Pakistanlı ekipler Hindistan'dan yanlışlıkla fırlatılan füzenin düştüğü yerde incelemelerde bulunurken - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
DÜNYA
Pakistan, topraklarına düşen füzeyle ilgili Hindistan'ın açıklamasına 'Reddediyoruz' tepkisini verdi
15 Mart, 14:30
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