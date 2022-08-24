https://sputniknews.com.tr/20220824/hindistanda-pakistana-yanlislikla-fuze-atilmasi-nedeniyle-3-yetkili-gorevden-alindi--1060332148.html
Hindistan'da, Pakistan'a yanlışlıkla füze atılması nedeniyle 3 yetkili görevden alındı
Hindistan'da, Pakistan'a yanlışlıkla füze atılması nedeniyle 3 yetkili görevden alındı
Hindistan hükümeti, martta Pakistan'a 'yanlışlıkla füze ateşlenmesi' nedeniyle 3 hava kuvvetleri yetkilisini görevden aldı. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T14:18+0300
2022-08-24T14:18+0300
2022-08-24T14:18+0300
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hindistan
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füze
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Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 9 Mart olayından sorumlu memurların görevlerine son verildiği duyuruldu. Soruşturma sonucunda memurlar tarafından 'Standart Çalışma Prosedüründen sapmanın' BrahMos füzesinin kazayla ateşlenmesine yol açtığının tespit edildiği belirtildi. Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait bir süpersonik füzenin ülke hava sahasını ihlal edip Pencap eyaletine düştüğünü, silahsız bir füze olduğunun tahmin edildiğini duyurmuştu. İslamabad yönetimi, konuyla ilgili Hindistan'a protesto notası vermişti. Hindistan Savunma Bakanlığı'nca 11 Mart’ta yapılan açıklamada da 9 Mart'ta rutin bakım sırasında teknik arıza sebebiyle savaş başlığı taşımayan füzenin yanlışlıkla fırlatıldığı ve bunun Pakistan'a düştüğü doğrulanırken, olay 'son derece üzücü' olarak nitelendirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220315/pakistan-topraklarina-dusen-fuzeyle-ilgili-hindistanin-aciklamasina-reddediyoruz-tepkisini-verdi-1054734864.html
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hindistan, pakistan, füze, görevden alma
hindistan, pakistan, füze, görevden alma
Hindistan'da, Pakistan'a yanlışlıkla füze atılması nedeniyle 3 yetkili görevden alındı
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Hindistan hükümeti, martta Pakistan'a 'yanlışlıkla füze ateşlenmesi' nedeniyle 3 hava kuvvetleri yetkilisini görevden aldı.
Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 9 Mart olayından sorumlu memurların görevlerine son verildiği duyuruldu.
Soruşturma sonucunda memurlar tarafından 'Standart Çalışma Prosedüründen sapmanın' BrahMos füzesinin kazayla ateşlenmesine yol açtığının tespit edildiği belirtildi.
Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait bir süpersonik füzenin ülke hava sahasını ihlal edip Pencap eyaletine düştüğünü, silahsız bir füze olduğunun tahmin edildiğini duyurmuştu. İslamabad yönetimi, konuyla ilgili Hindistan'a protesto notası vermişti.
Hindistan Savunma Bakanlığı'nca 11 Mart’ta yapılan açıklamada da 9 Mart'ta rutin bakım sırasında teknik arıza sebebiyle savaş başlığı taşımayan füzenin yanlışlıkla fırlatıldığı ve bunun Pakistan'a düştüğü doğrulanırken, olay 'son derece üzücü' olarak nitelendirilmişti.