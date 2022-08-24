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https://sputniknews.com.tr/20220824/hamza-yerlikaya-lise-lisans-ve-yuksek-lisans-diplomasini-paylasti--1060349341.html
Hamza Yerlikaya, üzerinde isminin yer aldığı lise, lisans ve yüksek lisans diplomalarını paylaştı
Hamza Yerlikaya, üzerinde isminin yer aldığı lise, lisans ve yüksek lisans diplomalarını paylaştı
CHP Burdur Milletvekili ve TBMM idare Amiri Mehmet Göker'in, "CUMHURBAŞKANI danışmanı Hamza Yerlikaya’nın sahte lise diploması kullandığı mahkemece... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
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2022-08-24T22:07+0300
politika
hamza yerlikaya
diploma
ak parti
chp
mehmet göker
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CHP Burdur Milletvekili ve TBMM idare Amiri Mehmet Göker, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, eski Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi ve güreşçi Hamza Yerlikaya’nın lise diplomasının sahte olduğu mahkeme kararıyla tescillendiğini söyledi. Göker, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Usta çırak ilişkisinde bugün: Ekonomist,milli sporcu Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi, eski AKP milletvekili ve CUMHURBAŞKANI danışmanı Hamza Yerlikaya’nın sahte lise diploması kullandığı mahkemece tescillendi." dedi.Yerlikaya, Göker'in açıklamasının ardından isminin yer aldığı lise, lisans ve yüksek lisans diplomasının fotoğraflarını Twitter'dan paylaştı.
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hamza yerlikaya, diploma, ak parti, chp, mehmet göker
hamza yerlikaya, diploma, ak parti, chp, mehmet göker

Hamza Yerlikaya, üzerinde isminin yer aldığı lise, lisans ve yüksek lisans diplomalarını paylaştı

22:06 24.08.2022 (güncellendi: 22:07 24.08.2022)
© AAHamza Yerlikaya
Hamza Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AA
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CHP Burdur Milletvekili ve TBMM idare Amiri Mehmet Göker'in, "CUMHURBAŞKANI danışmanı Hamza Yerlikaya’nın sahte lise diploması kullandığı mahkemece tescillendi" açıklamasınının ardından Yerlikaya, üstünde isminin yer aldığı lise, lisans ve yüksek lisans diplomasının fotoğraflarını paylaştı.
CHP Burdur Milletvekili ve TBMM idare Amiri Mehmet Göker, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, eski Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi ve güreşçi Hamza Yerlikaya’nın lise diplomasının sahte olduğu mahkeme kararıyla tescillendiğini söyledi.

Göker, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Usta çırak ilişkisinde bugün: Ekonomist,milli sporcu Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi, eski AKP milletvekili ve CUMHURBAŞKANI danışmanı Hamza Yerlikaya’nın sahte lise diploması kullandığı mahkemece tescillendi." dedi.
Yerlikaya, Göker'in açıklamasının ardından isminin yer aldığı lise, lisans ve yüksek lisans diplomasının fotoğraflarını Twitter'dan paylaştı.

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