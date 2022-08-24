Hamza Yerlikaya, üzerinde isminin yer aldığı lise, lisans ve yüksek lisans diplomalarını paylaştı
22:06 24.08.2022 (güncellendi: 22:07 24.08.2022)
© AAHamza Yerlikaya
© AA
CHP Burdur Milletvekili ve TBMM idare Amiri Mehmet Göker'in, "CUMHURBAŞKANI danışmanı Hamza Yerlikaya’nın sahte lise diploması kullandığı mahkemece tescillendi" açıklamasınının ardından Yerlikaya, üstünde isminin yer aldığı lise, lisans ve yüksek lisans diplomasının fotoğraflarını paylaştı.
CHP Burdur Milletvekili ve TBMM idare Amiri Mehmet Göker, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, eski Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi ve güreşçi Hamza Yerlikaya’nın lise diplomasının sahte olduğu mahkeme kararıyla tescillendiğini söyledi.
Göker, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Usta çırak ilişkisinde bugün: Ekonomist,milli sporcu Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi, eski AKP milletvekili ve CUMHURBAŞKANI danışmanı Hamza Yerlikaya’nın sahte lise diploması kullandığı mahkemece tescillendi." dedi.
Göker, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Usta çırak ilişkisinde bugün: Ekonomist,milli sporcu Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi, eski AKP milletvekili ve CUMHURBAŞKANI danışmanı Hamza Yerlikaya’nın sahte lise diploması kullandığı mahkemece tescillendi." dedi.
Usta çırak ilişkisinde bugün:— Mehmet Göker (@drmehmet_goker) August 24, 2022
Ekonomist,milli sporcu Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi,eski AKP milletvekili ve CUMHURBAŞKANI danışmanı Hamza Yerlikaya’nın sahte lise diploması kullandığı mahkemece tescillendi.
Yerlikaya, Göker'in açıklamasının ardından isminin yer aldığı lise, lisans ve yüksek lisans diplomasının fotoğraflarını Twitter'dan paylaştı.
August 24, 2022