https://sputniknews.com.tr/20220824/hamza-yerlikaya-lise-lisans-ve-yuksek-lisans-diplomasini-paylasti--1060349341.html

Hamza Yerlikaya, üzerinde isminin yer aldığı lise, lisans ve yüksek lisans diplomalarını paylaştı

Hamza Yerlikaya, üzerinde isminin yer aldığı lise, lisans ve yüksek lisans diplomalarını paylaştı

CHP Burdur Milletvekili ve TBMM idare Amiri Mehmet Göker'in, "CUMHURBAŞKANI danışmanı Hamza Yerlikaya’nın sahte lise diploması kullandığı mahkemece... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T22:06+0300

2022-08-24T22:06+0300

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politika

hamza yerlikaya

diploma

ak parti

chp

mehmet göker

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CHP Burdur Milletvekili ve TBMM idare Amiri Mehmet Göker, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, eski Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi ve güreşçi Hamza Yerlikaya’nın lise diplomasının sahte olduğu mahkeme kararıyla tescillendiğini söyledi. Göker, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Usta çırak ilişkisinde bugün: Ekonomist,milli sporcu Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi, eski AKP milletvekili ve CUMHURBAŞKANI danışmanı Hamza Yerlikaya’nın sahte lise diploması kullandığı mahkemece tescillendi." dedi.Yerlikaya, Göker'in açıklamasının ardından isminin yer aldığı lise, lisans ve yüksek lisans diplomasının fotoğraflarını Twitter'dan paylaştı.

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hamza yerlikaya, diploma, ak parti, chp, mehmet göker