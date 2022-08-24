https://sputniknews.com.tr/20220824/gata-ve-askeri-hastanelerin-yeniden-acilmasi-gundemde-zararin-neresinden-donulurse-krdir-1060331034.html
GATA ve askeri hastanelerin yeniden açılması gündemde: ‘Zararın neresinden dönülürse kârdır’
GATA ve askeri hastanelerin yeniden açılması gündemde: ‘Zararın neresinden dönülürse kârdır’
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Temmuz’dan sonra sivilleştirilen GATA ve diğer askeri hastanelerin yeniden MSB’ye bağlanması üzerinde çalıştıklarını... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T13:47+0300
2022-08-24T13:47+0300
2022-08-24T13:47+0300
görüş
gülhane askeri tıp akademisi (gata)
gülhane eğitim ve araştırma hastanesi (gata)
milli savunma bakanlığı (msb)
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
turan salcı
hulusi akar
15 temmuz darbe girişimi
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15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) alınarak Sağlık Bakanlığı’na bağlı sivil hastaneler haline getirilen Gülhane Tıp Akademisi (GATA) ve diğer askeri hastanelerin yeniden Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hizmetine sunulması gündeme geldi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada, “Bu konuda taleplerimiz, isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız var. Bu konuda hem Cumhurbaşkanımızın çözüm oluşturulması için direktifleri var hem de Sağlık Bakanımızın olumlu yaklaşımları var. İnşallah onları da önümüzdeki günlerde yoluna koyacağız” açıklamasında bulundu.Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) dahil 26 ilde bulunan 32 askeri hastanenin sivil hastaneye devredilmesi o dönemde çok tartışılmış ve büyük sorunlara yol açacağı uzmanlar tarafından ifade edilmişti.Sputnik’e konuşan Eski GATA Tıp Fakültesi Farmakoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, yaklaşık 6 yıl sonra atılması beklenen adımının “doğru bir karar” olduğunu ifade etti.Modern ordulara sahip bütün ülkelerin askeri gücünün bir sağlık hizmeti olduğunu vurgulayan Uzbay, şunları söyledi:‘Askeri sağlık sisteminin tekrar eski günlerine dönmesi gerekiyor’“GATA hizmeti keşke kesintiye uğramasaydı” diye devam eden Uzbay, “Bundan hızla dönülerek daha fazla geç olmadan eski yapılanmadan devam etmesinde fayda var. Bu hem daha güçlü bir ordu hem de Türkiye için daha doğru bir karar olur. İhtiyaç olursa tabii ki yeni hekimler yetiştirmek için oraya dönmeyi arzu ederim. Zararın neresinden dönülürse kârdır. O dönem ayrılan genç hekimlerden de elbette dönenler olacaktır. Dönenler için de şartların daha cazip hale getirilmesi gerekir. Askeri sağlık sisteminin tekrar eski günlerine dönmesi gerekiyor. Askeri hekimliğin ve Gülhane’nin kodlarında var, kaybedilen süre hemen telafi edilecektir” ifadelerini kullandı.
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Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
gülhane askeri tıp akademisi (gata), gülhane eğitim ve araştırma hastanesi (gata), milli savunma bakanlığı (msb), türk silahlı kuvvetleri (tsk), turan salcı, hulusi akar, 15 temmuz darbe girişimi
gülhane askeri tıp akademisi (gata), gülhane eğitim ve araştırma hastanesi (gata), milli savunma bakanlığı (msb), türk silahlı kuvvetleri (tsk), turan salcı, hulusi akar, 15 temmuz darbe girişimi
GATA ve askeri hastanelerin yeniden açılması gündemde: ‘Zararın neresinden dönülürse kârdır’
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Özel
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Temmuz’dan sonra sivilleştirilen GATA ve diğer askeri hastanelerin yeniden MSB’ye bağlanması üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Eski GATA hekimlerinden Prof. Dr. Tayfun Uzbay, bunun doğru bir karar olduğunu belirterek askeri sağlık sisteminin tekrar eski günlerine dönmesi gerektiğini söyledi.
15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) alınarak Sağlık Bakanlığı’na bağlı sivil hastaneler haline getirilen Gülhane Tıp Akademisi (GATA) ve diğer askeri hastanelerin yeniden Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hizmetine sunulması gündeme geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada, “Bu konuda taleplerimiz, isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız var. Bu konuda hem Cumhurbaşkanımızın çözüm oluşturulması için direktifleri var hem de Sağlık Bakanımızın olumlu yaklaşımları var. İnşallah onları da önümüzdeki günlerde yoluna koyacağız” açıklamasında bulundu.
Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) dahil 26 ilde bulunan 32 askeri hastanenin sivil hastaneye devredilmesi o dönemde çok tartışılmış ve büyük sorunlara yol açacağı uzmanlar tarafından ifade edilmişti.
Sputnik’e konuşan Eski GATA Tıp Fakültesi Farmakoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, yaklaşık 6 yıl sonra atılması beklenen adımının “doğru bir karar” olduğunu ifade etti.
Modern ordulara sahip bütün ülkelerin askeri gücünün bir sağlık hizmeti olduğunu vurgulayan Uzbay, şunları söyledi:
“GATA; harp cerrahisi, harp psikolojisi gibi askeri hekimlik alanlarında hem araştırma yapan hem ciddi eğitim veren bir kurumdu. Öte taraftan askeri hekimler ortopedi ve cerrahi anlamında yaralanmış askere müdahale etme konusunda çok iyi durumdaydı. Çok önemli bir yanık merkezi de vardı. Orası daha sonra sivil iradeye teslim edilerek bir eğitim ve araştırma hastanesine dönüştü ama sivil bir hastane olması başka şey orduya hizmet eden ve bu alandaki imkân ve kabiliyetlerini artırmaya odaklanmış askeri bir tıp akademisi olması çok başka bir şey. Hem Türkiye’nin dört bir yanındaki asker hastanelerine hem de birliklere hekim gönderiyordu. Askeri hekime her daim ihtiyaç var. Bu askerin hayatta kalma şansını daha fazla artıracaktır. Bakın bir salgın yaşadık, doğal afetler yaşanan bir ülkeyiz, buralarda da müdahale edebilecek deneyimli sağlık personelinin yetiştirilmesi çok önemlidir.”
‘Askeri sağlık sisteminin tekrar eski günlerine dönmesi gerekiyor’
“GATA hizmeti keşke kesintiye uğramasaydı” diye devam eden Uzbay, “Bundan hızla dönülerek daha fazla geç olmadan eski yapılanmadan devam etmesinde fayda var. Bu hem daha güçlü bir ordu hem de Türkiye için daha doğru bir karar olur. İhtiyaç olursa tabii ki yeni hekimler yetiştirmek için oraya dönmeyi arzu ederim. Zararın neresinden dönülürse kârdır. O dönem ayrılan genç hekimlerden de elbette dönenler olacaktır. Dönenler için de şartların daha cazip hale getirilmesi gerekir. Askeri sağlık sisteminin tekrar eski günlerine dönmesi gerekiyor. Askeri hekimliğin ve Gülhane’nin kodlarında var, kaybedilen süre hemen telafi edilecektir” ifadelerini kullandı.