https://sputniknews.com.tr/20220824/gata-ve-askeri-hastanelerin-yeniden-acilmasi-gundemde-zararin-neresinden-donulurse-krdir-1060331034.html

GATA ve askeri hastanelerin yeniden açılması gündemde: ‘Zararın neresinden dönülürse kârdır’

GATA ve askeri hastanelerin yeniden açılması gündemde: ‘Zararın neresinden dönülürse kârdır’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Temmuz’dan sonra sivilleştirilen GATA ve diğer askeri hastanelerin yeniden MSB’ye bağlanması üzerinde çalıştıklarını... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T13:47+0300

2022-08-24T13:47+0300

2022-08-24T13:47+0300

görüş

gülhane askeri tıp akademisi (gata)

gülhane eğitim ve araştırma hastanesi (gata)

milli savunma bakanlığı (msb)

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

turan salcı

hulusi akar

15 temmuz darbe girişimi

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15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) alınarak Sağlık Bakanlığı’na bağlı sivil hastaneler haline getirilen Gülhane Tıp Akademisi (GATA) ve diğer askeri hastanelerin yeniden Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hizmetine sunulması gündeme geldi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada, “Bu konuda taleplerimiz, isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız var. Bu konuda hem Cumhurbaşkanımızın çözüm oluşturulması için direktifleri var hem de Sağlık Bakanımızın olumlu yaklaşımları var. İnşallah onları da önümüzdeki günlerde yoluna koyacağız” açıklamasında bulundu.Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) dahil 26 ilde bulunan 32 askeri hastanenin sivil hastaneye devredilmesi o dönemde çok tartışılmış ve büyük sorunlara yol açacağı uzmanlar tarafından ifade edilmişti.Sputnik’e konuşan Eski GATA Tıp Fakültesi Farmakoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, yaklaşık 6 yıl sonra atılması beklenen adımının “doğru bir karar” olduğunu ifade etti.Modern ordulara sahip bütün ülkelerin askeri gücünün bir sağlık hizmeti olduğunu vurgulayan Uzbay, şunları söyledi:‘Askeri sağlık sisteminin tekrar eski günlerine dönmesi gerekiyor’“GATA hizmeti keşke kesintiye uğramasaydı” diye devam eden Uzbay, “Bundan hızla dönülerek daha fazla geç olmadan eski yapılanmadan devam etmesinde fayda var. Bu hem daha güçlü bir ordu hem de Türkiye için daha doğru bir karar olur. İhtiyaç olursa tabii ki yeni hekimler yetiştirmek için oraya dönmeyi arzu ederim. Zararın neresinden dönülürse kârdır. O dönem ayrılan genç hekimlerden de elbette dönenler olacaktır. Dönenler için de şartların daha cazip hale getirilmesi gerekir. Askeri sağlık sisteminin tekrar eski günlerine dönmesi gerekiyor. Askeri hekimliğin ve Gülhane’nin kodlarında var, kaybedilen süre hemen telafi edilecektir” ifadelerini kullandı.

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2022

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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gülhane askeri tıp akademisi (gata), gülhane eğitim ve araştırma hastanesi (gata), milli savunma bakanlığı (msb), türk silahlı kuvvetleri (tsk), turan salcı, hulusi akar, 15 temmuz darbe girişimi