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Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220824/fransa-cumhurbaskani-macron-bolluk-devri-sona-erdi-1060347650.html
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Bolluk devri sona erdi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Bolluk devri sona erdi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'bolluk devri'nin sona erdiğini söyleyerek ülkesinin karşı karşıya olduğu dönemi 'fedakarlık çağı' diye niteledi. 24.08.2022, Sputnik Türkiye
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2022-08-24T21:08+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
emmanuel macron
enerji krizi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "bolluk devrinin sona erdiğini" savunarak bunlara karşı hükümete birlik olma çağrısında bulundu ve ülkenin "fedakarlık çağı"yla karşı karşıya olduğunu ileri sürdü.Ülkenin geleneksel Ağustos tatilinden sonra ilk kabine toplantısının başında konuşan Macron, iklim değişikliğinin ve "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının yarattığı istikrarsızlığın" damgasını vurduğu bu dönemin "bolluk döneminin sonu" anlamına geldiğini savundu.Macron, Fransa'nın karşı karşıya olduğu yeni dönemin "fedakarlıklar" çağı olduğunu ileri sürdü.Fransa Cumhurbaşkanı'nın bu konuşması enerji fiyatlarında keskin artışın beklendiği, halkın enflasyonla mücadele ettiği bir dönemde "zorlu kışa hazırlık" konuşması olarak yorumlandı.Macron "Bolluğun sonu, pervasızlığın sonu ve kibrin sonu olarak sunduğum bu genel bakış, nihayetinde yurttaşlarımızın çok fazla endişe duymasına yol açabilecek, içinden geçtiğimiz bir taşma noktası" dedi.Macron "Bunun karşısında görevlerimiz var, bunlardan birincisi kıyamet tellallığı yapmadan açık ve net konuşmak" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220819/almanya-basbakani-scholz-protesto-edildi-nato-ve-abd-palyacosu-halk-dusmani-hain-defol-1060145744.html
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fransa, emmanuel macron, enerji krizi
fransa, emmanuel macron, enerji krizi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Bolluk devri sona erdi

21:07 24.08.2022 (güncellendi: 21:08 24.08.2022)
© AFP 2022 / BERTRAND GUAYEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / BERTRAND GUAY
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'bolluk devri'nin sona erdiğini söyleyerek ülkesinin karşı karşıya olduğu dönemi 'fedakarlık çağı' diye niteledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "bolluk devrinin sona erdiğini" savunarak bunlara karşı hükümete birlik olma çağrısında bulundu ve ülkenin "fedakarlık çağı"yla karşı karşıya olduğunu ileri sürdü.
Ülkenin geleneksel Ağustos tatilinden sonra ilk kabine toplantısının başında konuşan Macron, iklim değişikliğinin ve "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının yarattığı istikrarsızlığın" damgasını vurduğu bu dönemin "bolluk döneminin sonu" anlamına geldiğini savundu.
Macron, Fransa'nın karşı karşıya olduğu yeni dönemin "fedakarlıklar" çağı olduğunu ileri sürdü.
Fransa Cumhurbaşkanı'nın bu konuşması enerji fiyatlarında keskin artışın beklendiği, halkın enflasyonla mücadele ettiği bir dönemde "zorlu kışa hazırlık" konuşması olarak yorumlandı.
Macron "Bolluğun sonu, pervasızlığın sonu ve kibrin sonu olarak sunduğum bu genel bakış, nihayetinde yurttaşlarımızın çok fazla endişe duymasına yol açabilecek, içinden geçtiğimiz bir taşma noktası" dedi.
Macron "Bunun karşısında görevlerimiz var, bunlardan birincisi kıyamet tellallığı yapmadan açık ve net konuşmak" ifadelerini kullandı.
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