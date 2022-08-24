https://sputniknews.com.tr/20220824/eski-nba-yildizi-shaqdan-duz-dunya-tespiti-ucakta-devrilmedim--1060340184.html
Eski NBA yıldızından 'düz Dünya' tespiti: Uçakta devrilmedim
Eski NBA yıldızından 'düz Dünya' tespiti: Uçakta devrilmedim
Amerikan basketbolunun efsanevi isimlerinden Shaquille O'Neal, Dünya'nın düz olabileceği yönünde bir teori ortaya attı. O'Neal'in gerekçesi ise, uçuş sırasında... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T17:31+0300
2022-08-24T17:31+0300
2022-08-24T17:34+0300
yaşam
abd
shaquille o’neal
düz dünya
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Avustralya'daki Kyle and Jackie O isimli bir radyo programına katılan NBA yıldızı Shaquille O'Neal, Dünya'nın yuvarlak olmadığına dair teorileri dinlemekten hoşlandığını belirtirken, gezegenin döndüğünden de emin olmadığını ifade etti.Dünya'nın aslında düz olabileceği fikrinden bahseden Shaquille O'Neal, "Bu sadece bir teori. Bize birçok şey öğretiyorlar. Bu yalnızca bir teori" diyerek şu ifadeleri kullandı:Programın sunucusu Kyle Sandilands, ABD'den Avustralya'ya hem doğu hem batı sahilinden uçuş yapmanın mümkün olduğunu hatırlattı. Shaq ise, "Yine de bu düz bir çizgi" diyerek ekledi:"Bilirsin, Dünya'nın döndüğünü söylüyorlar. 30 yıldır bir gölde yaşıyorum ve gölün sağa sola hareket ettiğini hiç görmedim. (Bu teorileri oraya atanları) Dinlemeyi seviyorum. Haklı olup olmakla alakası yok, yalnızca onları dinlemeyi seviyorum."Shaq daha önce de 'düz Dünya' teorisine dair "Bu doğru. Dünya düz. Zihni manipüle etmenin üç yolu vardır: okuduklarınızla, gördüklerinizle ve duyduklarınızla. Okulda bize şunu öğretiyorlar: Kolomb Amerika'yı keşfetti. Hayır, Kolomb Amerika'yı keşfetmedi. Bir kıyıdan diğer kıyıya arabayla gidiyorum ve bu bana dümdüz görünüyor. Uydu görüntüleri çizilip uydurulabilir. Sana söylüyorum, Florida'dan New York'a araba sürdüğümde bu yol düz. New York'tan Seattle'a giden yol düz. Seattle'dan Los Angeles'a giden yol düz. Los Angeles'tan Florida'ya düz" demişti.
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abd, shaquille o’neal, düz dünya
abd, shaquille o’neal, düz dünya
Eski NBA yıldızından 'düz Dünya' tespiti: Uçakta devrilmedim
17:31 24.08.2022 (güncellendi: 17:34 24.08.2022) Abone ol
Amerikan basketbolunun efsanevi isimlerinden Shaquille O'Neal, Dünya'nın düz olabileceği yönünde bir teori ortaya attı. O'Neal'in gerekçesi ise, uçuş sırasında tepetaklak olmamış olması.
Avustralya'daki Kyle and Jackie O isimli bir radyo programına katılan NBA yıldızı Shaquille O'Neal, Dünya'nın yuvarlak olmadığına dair teorileri dinlemekten hoşlandığını belirtirken, gezegenin döndüğünden de emin olmadığını ifade etti.
Dünya'nın aslında düz olabileceği fikrinden bahseden Shaquille O'Neal, "Bu sadece bir teori. Bize birçok şey öğretiyorlar. Bu yalnızca bir teori" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Bugün (ABD'den Avustralya'ya) 20 saat uçak seyahati yaptım ve bir kez olsun düz gitmedim. Devrilmedim, baş aşağı eğilmedim. Bu sadece bir komplo teorisi."
Programın sunucusu Kyle Sandilands, ABD'den Avustralya'ya hem doğu hem batı sahilinden uçuş yapmanın mümkün olduğunu hatırlattı. Shaq ise, "Yine de bu düz bir çizgi" diyerek ekledi:
"Bilirsin, Dünya'nın döndüğünü söylüyorlar. 30 yıldır bir gölde yaşıyorum ve gölün sağa sola hareket ettiğini hiç görmedim. (Bu teorileri oraya atanları) Dinlemeyi seviyorum. Haklı olup olmakla alakası yok, yalnızca onları dinlemeyi seviyorum."
Shaq daha önce de 'düz Dünya' teorisine dair "Bu doğru. Dünya düz. Zihni manipüle etmenin üç yolu vardır: okuduklarınızla, gördüklerinizle ve duyduklarınızla. Okulda bize şunu öğretiyorlar: Kolomb Amerika'yı keşfetti. Hayır, Kolomb Amerika'yı keşfetmedi. Bir kıyıdan diğer kıyıya arabayla gidiyorum ve bu bana dümdüz görünüyor. Uydu görüntüleri çizilip uydurulabilir. Sana söylüyorum, Florida'dan New York'a araba sürdüğümde bu yol düz. New York'tan Seattle'a giden yol düz. Seattle'dan Los Angeles'a giden yol düz. Los Angeles'tan Florida'ya düz" demişti.