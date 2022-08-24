Esenyurt'ta 'çöp atma' kavgası: 3 yaralı, 7 gözaltı
01:20 24.08.2022 (güncellendi: 01:26 24.08.2022)
© İHA / BURAK UĞUR - ENSAR KIRANLIOĞLU-Esenyurt'ta çöp atma meselesi yüzenden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
© İHA / BURAK UĞUR - ENSAR KIRANLIOĞLU-
İstanbul Esenyurt'ta çöp atma meselesi yüzenden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı
Esenyurt'ta 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.
İnönü Mahallesi'nde iki komşu arasında çöp atma meselesinden çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda Mazlum B, Murat B. ve Murat K. silahla vurularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada olayda kullanılan iki silah ele geçirildi.
Polis ekiplerinin silahlı kavgayla ilgili çalışması devam ediyor.
© İHA / BURAK UĞUR - ENSAR KIRANLIOĞLU-Esenyurt'ta çöp atma meselesi yüzenden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt'ta çöp atma meselesi yüzenden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
© İHA / BURAK UĞUR - ENSAR KIRANLIOĞLU-