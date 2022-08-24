Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220824/esenyurtta-cop-atma-kavgasi-3-yarali-7-gozalti-1060311772.html
Esenyurt'ta 'çöp atma' kavgası: 3 yaralı, 7 gözaltı
Esenyurt'ta 'çöp atma' kavgası: 3 yaralı, 7 gözaltı
İstanbul Esenyurt'ta çöp atma meselesi yüzenden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T01:20+0300
2022-08-24T01:26+0300
türkiye
çöp
atma
gözaltı
esenyurt
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1060311454_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_71061fe36d1e184ac62e6552e319a6c0.jpg
Esenyurt'ta 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.İnönü Mahallesi'nde iki komşu arasında çöp atma meselesinden çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.Olayda Mazlum B, Murat B. ve Murat K. silahla vurularak yaralandı.İhbar üzerine olay yerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi.Yaralılar, yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada olayda kullanılan iki silah ele geçirildi.Polis ekiplerinin silahlı kavgayla ilgili çalışması devam ediyor.
türkiye
atma
esenyurt
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1060311454_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_588629d7be0f1661628acfd2ca4e5005.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çöp, atma, gözaltı, esenyurt, istanbul
çöp, atma, gözaltı, esenyurt, istanbul

Esenyurt'ta 'çöp atma' kavgası: 3 yaralı, 7 gözaltı

01:20 24.08.2022 (güncellendi: 01:26 24.08.2022)
© İHA / BURAK UĞUR - ENSAR KIRANLIOĞLU-Esenyurt'ta çöp atma meselesi yüzenden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt'ta çöp atma meselesi yüzenden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© İHA / BURAK UĞUR - ENSAR KIRANLIOĞLU-
Abone olTelegram
İstanbul Esenyurt'ta çöp atma meselesi yüzenden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı
Esenyurt'ta 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.
İnönü Mahallesi'nde iki komşu arasında çöp atma meselesinden çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda Mazlum B, Murat B. ve Murat K. silahla vurularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada olayda kullanılan iki silah ele geçirildi.
Polis ekiplerinin silahlı kavgayla ilgili çalışması devam ediyor.
© İHA / BURAK UĞUR - ENSAR KIRANLIOĞLU-Esenyurt'ta çöp atma meselesi yüzenden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt'ta çöp atma meselesi yüzenden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
Esenyurt'ta çöp atma meselesi yüzenden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
© İHA / BURAK UĞUR - ENSAR KIRANLIOĞLU-
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала