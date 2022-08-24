https://sputniknews.com.tr/20220824/dunyanin-en-sacma-binasinin-yikimini-tamamlayamayan-firmaya-para-cezasi-gunluk-19845-lira-1060345018.html
'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımını tamamlayamayan firmaya para cezası: Günlük bin 984 lira
'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımını tamamlayamayan firmaya para cezası: Günlük bin 984 lira
Kahramanmaraş'ta, görselliği ve çok fonksiyonlu olmaması nedeniyle yıkımına karar verilen 18 katlı binanın belirtilen sürede yıkımını tamamlayamayan firmaya... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T20:05+0300
2022-08-24T20:05+0300
2022-08-24T20:10+0300
ceza
türkiye
bina
kahramanmaraş
moloz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1060345120_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2d7fb3a5a2bc82607543616fd7c7b107.jpg
Arama motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak ilk sırada çıkan Kahramanmaraş'taki 18 katlı yapının yıkımı için başlatılan çalışmaları zamanında bitirmeyen firmaya cezai işlem uygulanmaya başlandı.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Şehir Meydan Projesi kapsamında başlatılan yıkım çalışmalarının devam ettiği belirtildi.Söz konusu çalışma için 10 Kasım 2021'de ihaleye çıkıldığı ve 20 Aralık 2021'de firmaya teslimi yapıldığı hatırlatılan açıklamada, "29 Haziran 2022'den itibaren işin bitmemesi sebebiyle sözleşme müeyyideleri gereği 80 gün süre uzatım verilmiş ve aynı zamanda cezai işlemler uygulanarak çalışma devam etmektedir. 10 Ekim 2022'ye kadar çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir" ifadeleri kullanıldı.Söz konusu yıkım için firmanın Büyükşehir Belediyesi'ne 6 milyon 615 bin lira ödeme yapacağı aktarılan açıklamada, firmanın işi zamanında bitiremediği için gün başına sözleşme bedelinin 10 binde 3'ü kadar ceza ödeyeceği, bunun da bin 984,5 liraya denk geldiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220623/dunyanin-en-sacma-binasi-tarih-oldu-geriye-moloz-yiginlari-kaldi-1057823036.html
türkiye
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/18/1060345120_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8b6129ac353ea366334132d16b01d186.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ceza, bina, kahramanmaraş, moloz
ceza, bina, kahramanmaraş, moloz
'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımını tamamlayamayan firmaya para cezası: Günlük bin 984 lira
20:05 24.08.2022 (güncellendi: 20:10 24.08.2022) Abone ol
Kahramanmaraş'ta, görselliği ve çok fonksiyonlu olmaması nedeniyle yıkımına karar verilen 18 katlı binanın belirtilen sürede yıkımını tamamlayamayan firmaya günlük bin 984,5 lira para cezası uygulanıyor.
Arama motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak ilk sırada çıkan Kahramanmaraş'taki 18 katlı yapının yıkımı için başlatılan çalışmaları zamanında bitirmeyen firmaya cezai işlem uygulanmaya başlandı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Şehir Meydan Projesi kapsamında başlatılan yıkım çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Söz konusu çalışma için 10 Kasım 2021'de ihaleye çıkıldığı ve 20 Aralık 2021'de firmaya teslimi yapıldığı hatırlatılan açıklamada, "29 Haziran 2022'den itibaren işin bitmemesi sebebiyle sözleşme müeyyideleri gereği 80 gün süre uzatım verilmiş ve aynı zamanda cezai işlemler uygulanarak çalışma devam etmektedir. 10 Ekim 2022'ye kadar çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu yıkım için firmanın Büyükşehir Belediyesi'ne 6 milyon 615 bin lira ödeme yapacağı aktarılan açıklamada, firmanın işi zamanında bitiremediği için gün başına sözleşme bedelinin 10 binde 3'ü kadar ceza ödeyeceği, bunun da bin 984,5 liraya denk geldiği bildirildi.