https://sputniknews.com.tr/20220824/dunya-ticaret-orgutu-kuresel-ticaret-buyumesi-durgunlasti-1060311248.html

Dünya Ticaret Örgütü: Küresel ticaret büyümesinde durgunlaşma kaydedildi

Dünya Ticaret Örgütü: Küresel ticaret büyümesinde durgunlaşma kaydedildi

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel ticaret büyümesinin durgunlaştığını bildirdi. Küresel Mal Ticaret Barometresi Raporu'nun ağustos sayısını yayımlayan DTÖ... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

dtö

dünya ticaret örgütü (dtö)

ticaret

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DTÖ, Küresel Mal Ticaret Barometresi Raporu'nun ağustos sayısını yayımladı. Raporda, DTÖ Mal Ticareti Barometresi'nin yatay bir seyir izlediği kaydedildi.Küresel mal ticaretinin 2022'nin ikinci çeyreğinde büyümeye devam ettiği belirtilen raporda, ancak büyüme hızının ilk çeyreğe kıyasla daha yavaş olduğu ve zayıf kalmasının beklendiği aktarıldı.Raporda, ticaretin Ukrayna'daki çatışma nedeniyle baskı altında kaldığı, Çin'de Kovid-19 salgınına yönelik karantina önlemlerinin kaldırılmasıyla ise desteklendiği ifade edildi.WTO'nun raporunda, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,7 seviyesinde olan küresel ticaret büyümesinin, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,2'ye gerilediği kaydedildi.Bu yılın ilk çeyreğinde ticarette yaşanan yavaşlamanın Ukrayna'da şubat ayı sonlarında başlayan savaşın etkilerini yansıttığı belirtilen açıklamada, Çin'deki karantina önlemlerinin de ticaretteki yavaşlamada etkili olduğu aktarıldı.

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dtö, dünya ticaret örgütü (dtö), ticaret